Cận cảnh khoảnh khắc cả ngôi nhà nổ tung thành từng mảnh: Nguyên nhân rất quen thuộc

Một vụ nổ khí gas đã gây ra hỏa hoạn lớn tại một khu dân cư thuộc Vùng Vịnh San Francisco vào ngày 11/12, sau khi san phẳng ít nhất một ngôi nhà, làm vỡ cửa sổ và rung chuyển các ngôi nhà lân cận. 6 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vết thương, các quan chức cứu hỏa cho biết.

Đoạn video cho thấy một ngôi nhà ở khu vực Hayward đang nằm dưới bầu trời xanh bỗng nhiên phát nổ dữ dội. Vụ nổ bắn tung những mảnh gỗ sắc nhọn và các mảnh vụn khác lên không trung, kèm theo cột khói bốc cao.

Video vụ tai nạn

"Chúng tôi đang ngồi trong nhà thì mọi thứ rung chuyển. Đồ đạc rơi khỏi tường và khi chúng tôi xem camera, cảnh tượng giống như đang xem một video chiến tranh," Brittany Maldonado, người sống đối diện ngôi nhà phát nổ và cung cấp đoạn video từ camera chuông cửa cho ABC7 News, kể lại.

Đoạn video chuông cửa cho thấy một máy xúc lớn đang được sử dụng để đào bới phía trước ngôi nhà bị phát nổ khi một công nhân đứng gần đó. Chỉ trong chốc lát, một vụ nổ và ngọn lửa đã thổi bay các bức tường và mái nhà. Những người gần đó dường như choáng váng trong vài giây, trước khi chạy về phía ngôi nhà để tìm kiếm nạn nhân. Nhiều công nhân đã cùng nhau nhấc một mảnh vỡ lớn gần máy xúc.

Tiếng còi báo động vang lên khi cảnh sát đến hiện trường, ngọn lửa bắt đầu lan rộng tại khu vực của ngôi nhà bị phá hủy.

Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa Hạt Alameda, Ryan Nishimoto, cho biết ông chưa rõ liệu những người bị thương là công nhân hay cư dân, nhưng xác nhận ba người đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức do bị thương nặng và ba người khác bị thương nhẹ hơn.

Ông Nishimoto cho biết ba công trình trên hai lô đất riêng biệt đã bị hư hại nặng nề. Một số trong số 75 lính cứu hỏa phản ứng tại hiện trường đã phải tạm thời rút lui khi cảm thấy bị giật điện từ những đường dây điện bị đứt rơi xuống.

Khu dân cư này, với những ngôi nhà một tầng, bãi cỏ nhỏ gọn gàng và một số cơ sở kinh doanh gần hai đường cao tốc, đang trong quá trình xây dựng để mở rộng vỉa hè và làm làn đường dành cho xe đạp.

Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia (NTSB) cho biết họ đang cử một nhóm đến điều tra vụ việc.

Công ty Pacific Gas & Electric (PG&E) được báo động vào khoảng 7:35 sáng rằng một đội xây dựng – không thuộc công ty tiện ích – đã làm hỏng đường ống dẫn khí gas dưới lòng đất. Các công nhân của PG&E đã đến để cô lập đường ống bị hỏng, nhưng khí gas vẫn rò rỉ từ nhiều vị trí.

Các công nhân PG&E đã ngừng dòng khí gas vào lúc 9:25 sáng. Vụ nổ xảy ra ngay sau đó. Phát ngôn viên PG&E, Tamar Sarkissian, xác nhận khí gas đã rò rỉ trong hai giờ nhưng vụ nổ xảy ra 10 phút sau khi đường ống bị ngắt. Bà cho biết việc cô lập đường ống và chặn dòng khí gas cần có thời gian.

Nguồn: ABC News