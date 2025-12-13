Ngày càng nhiều người tử vong vì biến chứng bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Không ngọt nhưng 4 món này thà không ăn còn hơn

Ngày càng nhiều người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, và số ca tử vong có liên quan đến bệnh tiểu đường đang tăng lên trên toàn cầu. Điều này không chỉ tạo ra gánh nặng lớn cho sức khỏe cá nhân mà còn khiến hệ thống y tế phải chịu áp lực nặng nề. Nhiều người thậm chí mắc bệnh trong tình trạng hầu như không có triệu chứng rõ rệt, nghĩa là cơ thể họ đã chịu ảnh hưởng của tình trạng đường huyết mất kiểm soát trong thời gian dài.

Bệnh tiểu đường liên quan đến nhiều yếu tố như di truyền hay môi trường sống, nhưng thói quen ăn uống không lành mạnh vẫn là thủ phạm nổi bật nhất. Nhiều loại thực phẩm quen thuộc, tưởng như vô hại, không ngọt, lại chính là nguyên nhân âm thầm khiến đường huyết tăng cao và làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng có bốn loại thực phẩm tuy ngon miệng, không ngọt nhưng có khả năng làm đường huyết tăng rất nhanh, do đó nên hạn chế tối đa.

1. Thịt mỡ

Thịt mỡ là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn gia đình, từ thịt heo, bò cho đến thịt cừu. Nhiều người chỉ quan tâm đến việc ăn đủ thịt để bổ sung protein mà không chú ý đến tỉ lệ mỡ trong khẩu phần.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, việc ăn quá nhiều thịt mỡ sẽ làm suy giảm khả năng kiểm soát đường huyết. Khi cơ thể bị kháng insulin, tức là cần tiết ra nhiều insulin hơn để chuyển hóa đường, tuyến tụy dần kiệt sức, khiến đường huyết tăng cao và dễ dẫn đến tiểu đường. Đồng thời, thừa chất béo khiến cân nặng tăng nhanh, đặc biệt là mỡ bụng. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng mỡ bụng càng nhiều thì phản ứng của cơ thể với insulin càng kém, làm nguy cơ mắc tiểu đường tăng mạnh.

Không chỉ vậy, chất béo trong thịt mỡ còn dễ làm tăng mỡ máu, gây xơ vữa động mạch và nhiều vấn đề tim mạch khác, vốn là yếu tố nguy cơ của tiểu đường. Vì vậy, người có đường huyết cao hoặc đã mắc bệnh nên hạn chế thịt mỡ, ưu tiên phần nạc và tránh các cách chế biến như chiên, rán hay nướng; thay vào đó, hấp hoặc ninh sẽ giảm lượng chất béo đáng kể.

2. Trái cây sấy

Trái cây sấy vốn là trái cây, nhưng sau khi được sấy khô, để làm tăng thêm cảm giác ngon miệng cho người tiêu dùng, các nhà sản xuất sẽ cho thêm vào đó lượng lớn đường, muối và các gia vị khác khiến chúng trở thành thực phẩm cực kỳ giàu đường và calo.

Với người mắc tiểu đường, đây chẳng khác nào “cái bẫy ngọt ngào”. Lượng đường trong trái cây sấy, đặc biệt là mứt trái cây khiến đường huyết tăng vọt ngay sau khi ăn, gây dao động lớn và làm bệnh nặng thêm. Nhiều bệnh nhân tưởng rằng mứt chỉ là đồ ăn vặt ít đường nên vô tình ăn quá mức, dẫn đến kiểm soát đường huyết thất bại.

Thêm vào đó, mứt thường chứa chất bảo quản và phụ gia để giữ lâu và tăng hương vị. Các chất này có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, ảnh hưởng đến hấp thu dinh dưỡng, đồng thời làm tăng gánh nặng cho gan và thận, đặc biệt nguy hiểm với bệnh nhân tiểu đường đã có vấn đề về thận. Thay vì mứt, người bệnh nên chọn trái cây tươi vì chúng giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và có lợi hơn cho việc kiểm soát đường huyết.

3. Khoai tây chiên

Đây là món khoái khẩu của người trẻ và dân văn phòng vì tiện lợi và giúp giải tỏa căng thẳng. Nhưng theo bác sĩ, khoai tây chiên là thực phẩm “ba cao”: nhiều đường, nhiều chất béo và nhiều muối. Chúng được chiên ở nhiệt độ cao, tạo ra lượng lớn chất béo xấu và thậm chí cả acid béo chuyển hóa. Những loại chất béo này có thể làm tăng kháng insulin, khiến tình trạng tiểu đường nghiêm trọng hơn.

Nhiều nghiên cứu khẳng định rằng tiêu thụ nhiều chất béo chuyển hóa làm tăng cholesterol xấu LDL, đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch, bệnh lý vốn có mối liên hệ mật thiết với tiểu đường. Bên cạnh đó, lượng muối trong khoai tây chiên rất cao, gây tăng natri trong cơ thể, dễ dẫn đến phù nề, tăng huyết áp và nhiều vấn đề tim mạch khác. Do đó, người tiểu đường nên tránh món ăn này và thay thế bằng hạt khô, trái cây, hoặc các loại snack lành mạnh hơn.

4. Thực phẩm đông lạnh

Dù rất tiện lợi, nhưng hầu hết thực phẩm đông lạnh đều trải qua nhiều công đoạn chế biến, thêm vào đó là lượng lớn muối, đường và chất béo để tăng hương vị và kéo dài thời hạn sử dụng. Những thành phần này dễ làm đường huyết dao động mạnh, gây khó khăn trong kiểm soát bệnh.

Ngoài ra, các phụ gia trong thực phẩm đông lạnh có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, gan và đường tiêu hóa. Đối với bệnh nhân tiểu đường, gan vốn đã chịu áp lực trong việc chuyển hóa đường, nên những chất này càng khiến chức năng gan suy yếu nhanh hơn. Vì vậy, bác sĩ khuyên rằng người tiểu đường nên giảm tối đa thực phẩm đông lạnh, thay vào đó ưu tiên thực phẩm tươi sống và hạn chế đồ chế biến sẵn.

Về lâu dài, việc xây dựng chế độ ăn lành mạnh đóng vai trò quyết định đối với sức khỏe bệnh nhân tiểu đường. Người bệnh nên tránh xa thực phẩm nhiều đường, nhiều muối và nhiều chất béo, đồng thời ưu tiên các thực phẩm giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp. Chỉ khi thay đổi thói quen ăn uống, họ mới có thể kiểm soát bệnh tốt hơn và giảm nguy cơ biến chứng sau này.

Nguồn và ảnh: Sohu