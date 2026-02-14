Dù giàu hay nghèo, ngày Tết cũng nhớ: Người khôn ngoan không làm 1 việc này trước mặt họ hàng, bạn bè lâu ngày mới gặp

Nhà văn Trung Quốc Phong Đường từng kể lại một trải nghiệm khiến ông thay đổi cách cư xử mỗi dịp Tết.

Sau khoảng thời gian dài lập nghiệp, khi thu nhập vừa khởi sắc và mức lương tăng gấp đôi, ông lần đầu trở về quê đón Tết Nguyên đán. Trong bữa cơm sum họp, người thân và bạn bè liên tục hỏi han về công việc, chức danh, thu nhập. Nghĩ đó chỉ là câu chuyện xã giao, ông thẳng thắn chia sẻ rằng mình đang kiếm được mức lương khá cao, thậm chí đã mua nhà ở Bắc Kinh.

Không ngờ, chính sự chân thành ấy lại trở thành khởi đầu cho hàng loạt rắc rối. Sau khi biết ông thành đạt, nhiều người lần lượt tìm đến để vay tiền, nhờ xin việc. Khi bị từ chối, họ quay sang trách móc, cho rằng ông quên nguồn gốc và trở nên kiêu ngạo.

Từ trải nghiệm đó, Phong Đường rút ra một kết luận: Đừng phô bày quá nhiều về thành công của mình trước họ hàng, bạn bè lâu ngày mới gặp.

Ảnh minh họa

Thực tế cho thấy thành công của người quen thường khiến người khác nhạy cảm hơn nhiều so với thành công của người xa lạ.

Doanh nhân được mệnh danh là “vua thủy tinh” Tào Đức Vượng từng trải qua điều này. Khi mới gặt hái thành công và nhận được đơn hàng lớn làm tài sản tăng mạnh, ông về quê đón Tết với nhiều quà cáp và vô tình tiết lộ rằng mình kiếm được hàng triệu NDT trong năm.

Tin tức lan nhanh, kéo theo đủ kiểu phản ứng. Người nói ông chỉ gặp may, người nghi ngờ cách kiếm tiền. Họ hàng xa tìm đến nhờ vả, vay mượn, xin việc. Khoảnh khắc đoàn tụ mong chờ bỗng biến thành chuỗi nghĩa vụ xã hội nặng nề. Sau này, ông thừa nhận không còn nhắc đến chuyện kinh doanh hay thu nhập mỗi lần về quê nữa.

Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là so sánh xã hội: con người vô thức so sánh mình với người xung quanh để tự đánh giá vị thế. Khi bạn phơi bày thành tựu, bạn cũng tự đặt mình vào tâm điểm của sự so sánh và ghen tị thường nảy sinh từ cảm giác bất bình đẳng ấy.

Ảnh minh hoạ

Không chỉ ghen tỵ, việc để lộ quá nhiều thông tin còn có thể khiến bạn trở thành mục tiêu của những toan tính.

Đạo diễn Trung Quốc nổi tiếng Trương Nghệ Mưu từng gặp tình huống trớ trêu. Một lần về quê ăn Tết, ông vô tình nhắc đến việc tham gia vài dự án phim. Một người họ hàng xa đã lợi dụng danh tiếng đó, giả mạo chữ ký ông để thu “phí giới thiệu” từ những người muốn bước chân vào ngành giải trí rồi bỏ trốn.

Sự việc chỉ vỡ lở khi nạn nhân tìm đến yêu cầu ông chịu trách nhiệm. Vị đạo diễn này phải bỏ công sức và tiền bạc bồi thường, đồng thời phải đính chính. Từ đó, mỗi khi được hỏi han, ông chỉ đáp ngắn gọn: “Chỉ cố gắng kiếm sống thôi, cũng tạm được".

Ảnh minh hoạ

Một cư dân mạng từng kể về một người bạn làm quản lý tại công ty công nghệ lớn, thu nhập đáng ngưỡng mộ. Nhưng trong bữa cơm tất niên, khi bị hỏi dồn dập về lương thưởng, nhà cửa, anh chỉ mỉm cười nói: “Cũng bình thường thôi, tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường”.

Vị quản lý này giải thích: “Nói quá tốt dễ khiến người khác khó chịu. Mơ hồ một chút thì mọi người đều thoải mái". Với anh, Tết là để đoàn tụ, không phải để phô bày thành công.

Suy cho cùng, việc giữ kín đôi phần về cuộc sống của mình không phải là giả tạo mà là một cách tinh tế để gìn giữ sự bình yên trong những mối quan hệ thân quen. Tết vốn là dịp để mọi người cùng ngồi lại, nhắc chuyện cũ, hỏi han sức khỏe cha mẹ, họ hàng và tận hưởng cảm giác sum vầy ấm áp. Khi những cuộc gặp gỡ được lấp đầy bởi sự quan tâm chân thành thay vì những so sánh về thu nhập hay thành tựu, không khí đoàn viên cũng trở nên nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn.

Theo Toutiao