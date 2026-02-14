Người đàn ông bán nhà 5,6 tỷ đồng mua vàng, lãi 2,8 tỷ đồng nhưng thừa nhận: “Tôi trúng lớn nhưng thấp thỏm, mất ăn mất ngủ”

Đầu tháng 2/2026, người đàn ông họ Trịnh ở Hà Bắc, Trung Quốc chia sẻ với tờ Economic View rằng anh vẫn còn nguyên cảm giác “rùng mình” mỗi khi nhớ lại quyết định cách đây chưa đầy một năm của mình: bán căn nhà trị giá 1,5 triệu NDT (khoảng 5,6 tỷ đồng) để mua vàng.

Từ tháng 6/2025 đến nay, giá vàng tại Trung Quốc đã tăng khoảng 51% và anh Trịnh đã lãi được 760.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng). Anh cho biết, lúc đầu, mọi người xung quanh đều phản đối quyết định của anh, nhưng giờ ai cũng bày tỏ ghen tị vì lợi nhuận mà anh thu được.

Anh Trịnh không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp mà chỉ là lao động tự do, thu nhập không đều, căn nhà ở Hà Bắc là tài sản lớn nhất trong tay anh. Ngôi nhà ấy để trống đã lâu, khó cho thuê, bán cũng không dễ vì không nằm ở khu trung tâm. Trong khi đó, anh liên tục nghe thấy bạn bè bàn tán về giá vàng tăng mạnh, về những người “ôm vàng” thắng lớn.

Ban đầu, anh chỉ nghe cho biết. Nhưng càng về sau, ý nghĩ đổi tài sản dần trở nên rõ ràng hơn. “Nhà thì nằm im, còn vàng thì lúc nào cũng có giá,” anh tự nhủ. Gia đình phản đối gay gắt. Người thân cho rằng anh quá liều lĩnh, đem thứ an toàn nhất đổi lấy thứ bấp bênh nhất. Nhưng cuối cùng, Tiểu Trịnh vẫn làm theo quyết định của mình.

Mặc dù hiện tại đã sở hữu tài sản lớn, nhưng ít ai biết, phía sau con số lợi nhuận khiến nhiều người trầm trồ là những đêm mất ngủ triền miên, những bữa cơm nuốt không trôi và cảm giác bất an thường trực khi nhìn giá vàng nhảy múa từng giờ. Kể từ ngày ấy, cuộc sống của anh Trịnh bước sang một trạng thái khác.

“Ngày nào tôi cũng mở điện thoại xem giá vàng,” Anh Trịnh kể. “Sáng xem, trưa xem, nửa đêm tỉnh giấc cũng xem. Giá lên thì thở phào, giá xuống là cả người như có đá đè.”

Có những ngày giá vàng giảm mạnh, anh không dám ra ngoài, không dám nói chuyện với ai. Có lúc đang ăn cơm, chỉ cần điện thoại báo giá giảm vài chục NDT mỗi gram, anh Trịnh lại thấy không còn muốn cầm đũa: “Biết là chưa bán thì chưa lỗ, nhưng trong đầu cứ nghĩ đến số tiền cả đời mình tích cóp.”

Thế nhưng rất may, thị trường cuối cùng lại đi theo hướng có lợi cho anh. Nhìn lại, chính anh Trịnh cũng thừa nhận: thắng lớn không chỉ nhờ quyết đoán, mà còn vì hoàn cảnh rất đặc biệt.

Thứ nhất, căn nhà anh bán là bất động sản không dùng đến, không phải nhà đang ở, không vướng vay ngân hàng, không chịu áp lực trả nợ hay chi phí sinh hoạt gắn liền với bất động sản. Điều này giúp anh không bị ép phải bán vàng trong lúc giá biến động bất lợi.

Thứ hai, thời điểm anh mua vàng rơi vào giai đoạn giá còn thấp so với đỉnh sau đó. Anh đầu tư sớm, trước khi cơn sốt lan rộng. Điều này cực kỳ quan trọng, bởi chỉ cần chậm vài tháng, kết quả có thể đã khác hoàn toàn.

Thứ ba, anh mua vàng miếng đầu tư, không phải vàng trang sức. Nhờ vậy, anh tránh được phần lớn chi phí chênh lệch và hao hụt khi bán ra.

Sau khi câu chuyện của anh Trịnh được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông Trung Quốc, không ít người đã bắt chước. Có người bán nhà đang ở, có người cầm cố bất động sản để mua vàng, mong đổi đời nhanh chóng. Nhưng không phải ai cũng có cái kết đẹp như anh.

Có những người vừa mua vào đã gặp đợt giảm giá mạnh, tài khoản bốc hơi hàng trăm nghìn nhân dân tệ chỉ trong vài ngày. Có người vì áp lực tâm lý mà bán ra đúng đáy, lỗ nặng rồi mất ăn mất ngủ kéo dài.

Một nhà đầu tư tại Bắc Kinh từng chia sẻ rằng anh bán vàng trong hoảng loạn chỉ vì không chịu nổi cảm giác nhìn giá đỏ liên tục. “ Tiền thì chưa mất hết, nhưng tinh thần thì xuống dốc trước, ” người này nói.

So với họ, anh Trịnh may mắn vì không bị ép thời gian. Nhưng anh cũng phải trả giá bằng sự căng thẳng kéo dài. “Kiếm được tiền, nhưng sức khỏe tinh thần thì bị bào mòn,” anh thừa nhận. Giờ đây, khi đã chốt lời, anh Trịnh dự định cho bản thân một khoảng nghỉ dài trước khi tham gia vào cuộc đầu tư mới.

