Du học sinh Việt tại Pháp bật chế độ tránh nóng kỷ lục: Ngồi trong toilet chạy deadline, buộc túi đá trước quạt

Lướt Threads những ngày này, không khó để bắt gặp hàng loạt bài đăng của du học sinh và người Việt đang sinh sống tại Pháp chia sẻ đủ kiểu "sinh tồn" giữa đợt nắng nóng kỷ lục. Từ buộc túi đá trước quạt, tranh thủ ở lì trong siêu thị đến ngồi trong nhà tắm xả nước để hạ nhiệt, những cách chống nóng vừa hài hước vừa rất thực tế nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận.

Đằng sau những bài đăng tưởng chỉ để "tấu hài" ấy là một thực tế đang diễn ra ở nhiều thành phố của Pháp. Đợt nắng nóng bao trùm nhiều khu vực với nền nhiệt vượt 40 độ C, kéo dài nhiều ngày liên tiếp khiến cuộc sống thường nhật của người dân bị đảo lộn.

Nắng hơn 40 độ C kéo dài 1 tuần, du học sinh ngồi trong nhà vệ sinh, không ra khỏi nhà

Giữa vô số bài đăng trên "thành phố sợi chỉ", một bài đăng đặc biệt gây chú ý khi ghi lại cảnh một cô gái ngồi trong nhà vệ sinh, vừa xả nước vừa cặm cụi chạy deadline.

"Du học sinh Paris tránh nóng chui vào nhà tắm xả nước chạy deadline" , chủ nhân bài viết dí dỏm chia sẻ. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt bình luận thích thú như: " Ê hay nha, điều không ai cấm nhưng không phải ai cũng dám làm".

Bài đăng chỉ cách tránh nắng trong nhà vệ sinh đang viral. Ảnh chụp màn hình.

Liên hệ với chủ nhân bài đăng, Linh (25 tuổi), hiện là du học sinh ngành Doanh nghiệp thời trang tại Pháp, cho biết mùa hè ở Pháp những năm trước vốn khá dễ chịu, dù có những đợt nắng nóng đỉnh điểm nhưng thường chỉ kéo dài một đến hai ngày. Hơn nữa, khác với Việt Nam, chỉ cần bước vào bóng râm hoặc vào trong nhà là đã cảm thấy mát hơn khá nhiều.

Song, năm nay thì khác. Thời tiết với nhiệt độ lên tới 41-42 độ C (ngoài trời vào buổi trưa) đã kéo dài hơn một tuần này. Không khí rất khô. Trung bình mỗi ngày cô bạn uống 3 lít nhưng vẫn không thấy đủ.

Thế nên, khi ở nhà, giải pháp mà Linh tìm tòi ra, trên mạng hoặc do cộng đồng du học sinh mách cho nhau đó là: “Mình ngồi vào bồn tắm xả nước, xả một chút thôi cho ngập chân là đủ không nó tốn tiền. Rồi mình ngồi trong đó chạy deadline.

Ngoài ra, mình có một cách nữa là lấy hết quần áo mùa đông ra giặt xong phơi trong nhà cho hơi nước ngậm nó bốc lên”.

Linh lấy quần áo mùa đông ra giặt xong phơi trong nhà cho hơi nước bốc lên cho mát.

Trong bữa ăn thường có thêm trái cây.

Cô bạn cho biết phương pháp này hơi độc lạ nhưng có hiệu quả.

Cũng là du học sinh Pháp được khoảng 2 năm nay, Yến (25 tuổi) cho biết mùa hè năm nay ở Pháp nóng bất thường so với mọi năm. Nếu như trước đây thời tiết nhìn chung vẫn mát mẻ hơn Việt Nam thì đợt nắng nóng lần này kéo dài hơn một tuần, có ngày nhiệt độ lên tới 41 độ C.

Cô bạn chia sẻ ảnh chụp màn hình nhiệt độ hôm nay.

Đáng nói, đến khoảng 9 giờ tối trời vẫn còn nắng, nền nhiệt quanh mức 33 độ C khiến cảm giác oi bức gần như kéo dài suốt cả ngày.

Theo nên, cô bạn chỉ muốn ở trong nhà. Và “bí kíp sinh tồn” lúc này của Yến là buộc một túi nước đá ngay phía trước quạt để luồng gió thổi ra mát hơn và uống nhiều nước.

Yến học theo chia sẻ từ nhiều người trên mạng và thấy có hiệu quả.

Trong khi đó, Mai Linh (SN 1999, hiện làm việc tại Pháp) cho biết nhiều hôm đến tận 9-10 giờ tối, nền nhiệt vẫn quanh mức 32-33 độ. "Nếu so với Hà Nội thì 33 độ ở Đức vẫn dễ chịu hơn vì chỉ cần đứng vào bóng râm là thấy mát. Tuy nhiên, đợt nắng này kéo dài cả ngày lẫn đêm nên cảm giác rất khác", Mai Linh chia sẻ.

Cô bạn tìm đến những đơn giản nhất để tránh nóng, đó là hạn chế ở ngoài trời quá lâu, mặc quần áo mỏng, uống nhiều nước và tranh thủ ở trong những không gian có điều hòa khi cần.

Nhiệt độ trong nhà vào buổi tối lúc 19h có ngày vẫn là 35 độ C.

Nắng nóng cực độ nhưng tiền điện thấp hơn mùa đông

Trái với suy nghĩ của nhiều người, nhiệt độ càng tăng không đồng nghĩa điều hòa xuất hiện ở khắp nơi. Với nhiều du học sinh, mùa hè ở Pháp năm nay còn là lần đầu trải nghiệm cuộc sống hơn 40 độ C nhưng vẫn phải xoay xở với đủ mẹo làm mát khác.

Linh kể, mỗi ngày cô đều đi làm bằng xe buýt. Quãng đường chỉ khoảng 5 phút nhưng vì xe không được trang bị điều hòa nên "ngồi trên xe chẳng khác gì một lò hấp di động".

Không chỉ phương tiện công cộng, ngôi trường cô theo học cũng không lắp điều hòa. Trong đợt nắng nóng này, trường đã quyết định cho sinh viên nghỉ học một tuần vì nền nhiệt quá cao.

Theo trải nghiệm của Yến, đây cũng là lý do khiến nhiều người phải tự tìm đủ cách làm mát căn phòng thay vì phụ thuộc vào điều hòa. Bởi mùa hè ở Pháp thường không quá dài, phần lớn thời gian trong năm người dân phải đối mặt với mùa đông lạnh giá hơn là những ngày nắng gay gắt. Chính vì vậy, nhiều căn hộ chỉ được trang bị quạt, còn điều hòa không phải thiết bị phổ biến như ở Việt Nam.

Điều này cũng dẫn đến một nghịch lý khá thú vị: Dù nền nhiệt mùa hè năm nay lên tới hơn 40 độ C, hóa đơn tiền điện của nhiều du học sinh vẫn thấp hơn mùa đông.

"Mọi năm tiền điện mùa hè vẫn thấp hơn mùa đông vì nhà mình không có điều hòa nên cũng chẳng phải cân nhắc chuyện bật hay không" , Linh chia sẻ.

Yến cũng cho biết thông thường mùa hè không phải thời điểm khiến cô lo lắng về hóa đơn điện. "Nếu có điều hòa thì mới phải tính toán nhiều hơn. Bình thường mình chỉ dùng quạt nên tiền điện mùa hè vẫn thấp hơn mùa đông", cô chia sẻ.

Đi ra ngoài lúc nào cô bạn cũng mang thêm ô để che nắng.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng kéo dài năm nay khiến không ít người thay đổi suy nghĩ. Theo Yến, nhiều du học sinh đã bắt đầu tìm mua điều hòa di động để tự lắp trong căn hộ. "Nếu có điều kiện thì nên mua sớm, chứ không là các siêu thị hay Amazon đều hết sạch hàng. Mình cũng định mua nhưng không kịp, giờ gần như hết hàng trên mọi mặt trận nên vẫn phải dùng quạt", Yến kể.

Chia sẻ của Yến cũng phần nào phản ánh bức tranh chung tại Pháp trong những ngày nắng nóng kỷ lục.

Nhu cầu mua quạt và điều hòa tăng đột biến khiến nhiều mẫu điều hòa di động rơi vào tình trạng "cháy hàng", đặc biệt tại các hệ thống điện máy và sàn thương mại điện tử. Dẫu vậy, với nhiều người, đây vẫn chỉ là giải pháp ứng phó cho một mùa hè bất thường, thay vì khoản đầu tư lâu dài như ở nhiều quốc gia châu Á.

Theo Mai Linh, ở Pháp nhiều căn hộ không lắp điều hòa vì những đợt nắng nóng cực đoan như hiện tại không diễn ra thường xuyên. "Một năm chắc chỉ có 1-2 đợt khắc nghiệt thế này thôi nên nhiều người không đầu tư lắp điều hòa" , cô nói.

Cô bạn cho biết cuộc sống hằng ngày của cô không thay đổi quá nhiều. Nếu phải ra ngoài, cô chủ yếu di chuyển bằng tàu điện, có chuyến được trang bị điều hòa, có chuyến thì không. Ngoài thời gian đi học hoặc đi làm khoảng 3-4 buổi mỗi tuần, cô thường ở trong nhà để tránh cái nóng.

Những ngày nhiệt độ lên cao, cách chống nóng của Mai Linh khá đơn giản: tranh thủ vào các trung tâm thương mại khi cần mua sắm, tắm nhiều hơn hoặc bật quạt để làm mát.

Bởi thế, mùa hè nên hóa đơn tiền điện của Mai Linh không tăng đáng kể: "Càng hè càng ít tiền điện, vì mùa đông mới tốn hơn do phải bật hệ thống sưởi".

Ảnh: Threads, NVCC.