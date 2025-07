Du học sinh Việt tay ngang làm makeup, trúng cơ hội vàng tại Paris Fashion Week: Bình tĩnh, hít thở sâu, mình làm được!

Đặt chân vào thế giới của các Tuần lễ thời trang - nơi hội tụ của những nhà mốt đình đám, siêu mẫu quốc tế và giới mộ điệu toàn cầu - có lẽ vẫn là giấc mơ xa vời đối với nhiều bạn trẻ đam mê thời trang. Tuy nhiên, giấc mộng ấy không hoàn toàn là điều bất khả thi. Thay vì ngồi nhà dõi theo những show diễn trên mạng xã hội, các bạn trẻ Việt cũng bắt đầu được góp mặt trực tiếp trong hậu trường của các show diễn danh giá, có cơ hội làm việc trong môi trường thời trang chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế. Làm việc ở một nơi mà mọi chi tiết đều đòi hỏi sự chỉn chu, sáng tạo và tốc độ cao không chỉ là trải nghiệm quý giá mà còn là “trường học thực chiến” giúp các bạn trẻ được học hỏi và nâng cấp bản thân.

Catie (tên thật Khánh Linh) đã thành công chạm vào giấc mơ fashion week ở độ tuổi 30, cho thấy thế giới thời trang vốn tưởng xa xôi giờ đây đã gần hơn bao giờ hết. Đáng nể hơn, đây là một màn "đá chéo sân" thành công, khi chuyên ngành cô bạn đang theo học ở Pháp lại không hề liên quan gì tới thời trang cả!

Catie tại backstage show diễn Kenzo.

Tay ngang làm makeup nhưng nhận cơ hội "thực chiến" luôn ở fashion week

Từng là sinh viên theo học ngành Truyền thông và Văn hóa đối ngoại tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, sau đó, Catie sang Pháp và tiếp tục học ngành Khoa học Giáo dục (Sciences de l'Éducation) tại Đại học Strasbourg. Catie đã thu hút gần 1,5 nghìn lượt like với bài đăng chia sẻ về cơ hội được làm việc cùng Backstage Team của Kenzo tại Paris Fashion Week, trong vai trò Makeup Artist cho các người mẫu tham dự show.

Cơ duyên đưa Catie đến với fashion week đầy bất ngờ nhưng không phải ngẫu nhiên. Cô bạn hiện đang là thành viên của Education Team tại Make Up For Ever - brand thường xuyên cộng tác cùng nhiều nhà mốt lớn như Kenzo, Louis Vuitton, Lacoste, Patou, Ami Paris, Marine Serre... Nhờ niềm yêu thích và khát khao được đứng sau cánh gà, Catie đã không ngần ngại chủ động đề nghị được phụ giúp các đàn chị trong khâu chuẩn bị đồ nghề cho mỗi show diễn, đồng thời lên kế hoạch tự học, rèn luyện tay nghề một cách nghiêm túc với hy vọng một ngày sẽ được làm việc tại các fashion show thực thụ.

Catie theo học ngành Khoa học Giáo dục (Sciences de l'Éducation) tại Đại học Strasbourg, song song với công việc "chéo sân" là makeup artist.

Đáp lại sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, vào trưa ngày 28/12/2024, Catie nhận được tin nhắn từ Isabelle Painm - Global Makeup Artist trong team của Peter Philips, đồng thời là người phụ trách đội ngũ makeup tại hậu trường Fashion Week để ngỏ lời mời cô bạn tham gia Backstage Makeup Team cho show Kenzo diễn ra vào tháng 1/2025.

"Lúc ấy đương nhiên mình đã trả lời CÓ ngay lập tức!" - Catie chia sẻ. Chính sự kiên trì và đam mê của Catie trong những dự án trước của team đã để lại dấu ấn trong mắt Isabelle, giúp cô bạn đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong hành trình chạm tay vào giấc mơ. Với Catie, sự công nhận này không chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp, mà còn được xem như phần thưởng, nguồn động lực quý giá để cô bạn tiếp tục theo đuổi con đường mơ ước.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các show diễn lớn nhưng dựa trên trải nghiệm và chia sẻ từ đồng nghiệp, Catie cho biết tiêu chí để lựa chọn nhân sự hậu trường đều xoay quanh 3 yếu tố: Trình Độ - Tác Phong - Thái Độ.

Trình độ là điều kiện tiên quyết. Đây là nền tảng cơ bản để có thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong môi trường áp lực cao như hậu trường của một fashion show. Tác phong cũng đóng vai trò quan trọng. Tác phong nhanh nhẹn, khả năng xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh và sự thích nghi với môi trường là điều giúp một Makeup Artist không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn trở nên đáng tin cậy. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất được Catie nhắc lại đến 3 lần, chính là thái độ. Sự chuyên nghiệp, chủ động và tinh thần team work chính là điều khiến một người được ghi nhớ, được tin tưởng và được trao cơ hội cho những lần sau.





Luôn phải giữ một cái đầu tỉnh táo và đôi tay vững vàng khi làm việc tại fashion show

Hai áp lực lớn nhất với Catie khi làm việc tại hậu trường của show diễn Kenzo là yếu tố thời gian và khả năng tập trung. Theo chia sẻ, mỗi show đều có quy trình riêng và không ai được báo trước sẽ làm việc với người mẫu nào, việc phân công thường dựa trên kinh nghiệm thực tế của từng makeup artist. Ví dụ như Catie thì thường được giao làm việc với các người mẫu châu Á thay vì người mẫu da màu. Sau khi được phân công, phải bắt tay vào công việc ngay lập tức. Bài toán thời gian luôn là áp lực lớn: có những lúc người mẫu chưa makeup xong đã phải rời đi để tập dượt, và khi quay lại thì có hoàn thiện kịp giờ hay không... hoàn toàn phụ thuộc vào sự may mắn. Không phải ai cũng trở lại đúng lúc, vì vậy makeup artist thường phải chủ động chạy đi tìm mẫu để kịp hoàn thiện layout cho đúng tiến độ.

Áp lực về khả năng tập trung cũng là một thử thách lớn, đặc biệt với những người lần đầu bước vào môi trường hậu trường căng thẳng. Trong show đầu tiên, Catie từng bị phân tâm liên tục bởi tiếng gọi, mệnh lệnh từ các điều phối viên hoặc thành viên của team khác. Do còn thiếu kinh nghiệm, cô luôn ngẩng lên mỗi khi nghe thấy ai đó nói, vì lo sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng. Tuy nhiên, sau một vài lần bị cuốn theo như vậy, Catie đã nhận ra: "Chỉ cần tập trung chính xác vào điều mình cần làm thôi!". Việc cố gắng nghe hết mọi thứ xung quanh không những không cần thiết, mà còn khiến cô bạn tiêu tốn thời gian và làm giảm hiệu quả công việc một cách đáng kể.

Show diễn Kenzo Spring/Summer 2026 đã để lại cho Catie nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Giữa ngày hè oi bức nước Pháp, khu backstage được đặt tạm trong một căn phòng nhỏ của khách sạn tư nhân đối diện địa điểm tổ chức show. Sau khi đã hoàn thành xong một layout makeup thì Catie bất ngờ được đồng nghiệp gọi gấp: một người mẫu đang làm tóc và làm móng cần được makeup ngay lập tức. Không đắn đo, Catie ôm trọn bộ đồ nghề để chạy sang hỗ trợ. Và thế là một khung cảnh kinh điển trong hậu trường hiện ra: 4 người cùng xoay quanh một người mẫu: 1 Makeup Artist, 2 Hair Artist và 1 Nail Artist. Ai cũng cố gắng hoàn thành phần việc của mình trong thời gian ngắn nhất!

Do vướng đội tóc và làm móng cùng lúc, Catie không thể tìm được tư thế thuận lợi để làm việc. Cuối cùng, cô bạn chọn... ngồi xổm để makeup liên tục trong hơn 30 phút. Ngay cả khi điều phối viên của show lên thông báo “5 phút nữa tất cả người mẫu phải sẵn sàng”, cô bạn vẫn không hề bị ảnh hưởng mà bình tĩnh làm tiếp. Và cuối cùng, mọi thứ cũng hoàn tất suôn sẻ.

Sau đó, khi theo dõi show, Catie mới phát hiện model mà mình vừa makeup chính là người đảm nhiệm vị trí kết show - nhân vật có thời lượng lên hình dài nhất toàn bộ show diễn. Hạnh phúc, tự hào và mãn nguyện chính là những cảm xúc của Catie lúc ấy, trở thành một phần ký ức khó quên trong hành trình chạm đến thế giới thời trang chuyên nghiệp.

Model được Catie makeup trong show diễn Kenzo.

Bài học lớn nhất mà Catie rút ra sau khi có cơ hội làm việc trong một show diễn thời trang chuyên nghiệp là: đừng để bản thân bị cuốn theo sự hỗn loạn, hãy luôn giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo và đôi tay vững vàng.

Trong môi trường nơi tốc độ được đẩy lên mức tối đa, áp lực căng thẳng và mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong vài giây, sự bình tĩnh và khả năng ứng biến trở nên quan trọng không kém chuyên môn. Cô bạn cho biết mình nhớ mãi cảm giác lần đầu đứng giữa hậu trường chật kín người: tiếng gọi tên dồn dập, tiếng giày chạy loạn trên sàn, tiếng điều phối viên hối thúc từng giây. Xung quanh là những người dày dạn kinh nghiệm, làm việc cực nhanh, cực chuyên nghiệp. Là một người mới, Catie chỉ biết tự nhủ: “Bình tĩnh. Hít thở sâu. Mình làm được.”

Một điều khác cũng quan trọng không kém mà Catie cũng rút ra được từ lần làm việc này: nếu bạn đã có mặt ở vị trí đó, nghĩa là bạn xứng đáng! Đừng để sự thiếu tự tin khiến bạn thu mình lại. Trong hậu trường của một show diễn, không ai cần bạn là người giỏi nhất, bởi thành công không đến từ một cá nhân, mà là sự phối hợp nhịp nhàng của cả một tập thể. Điều tạo nên một show diễn hoàn hảo, không phải ánh đèn sân khấu, mà là những đôi tay âm thầm và kiên trì phía sau cánh gà.

Ảnh và Video: NVCC