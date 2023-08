Du học tại những quốc gia có chi phí thấp nhất tại châu Âu

Tuy nhiên, khả năng chi trả là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định đi du học, đặc biệt là đối với sinh viên quốc tế bên ngoài EU .

Trang Educations.com đã tuyển chọn danh sách các quốc gia rẻ nhất để học tập ở Châu Âu dựa trên năm yếu tố chính:

· Học phí cho công dân EU/EEA và Thụy Sĩ

· Học phí cho sinh viên ngoài EU / EEA

· Chi phí sinh hoạt (ăn ở, ăn uống, đi lại,...)

· Sẵn có học bổng, khoản vay và nghiên cứu do nhà nước tài trợ

· Chất lượng tổng thể của trải nghiệm sinh viên quốc tế

Các quốc gia rẻ nhất để học tập ở châu Âu

1. Đức

Hầu hết các trường đại học công lập ở Đức đều miễn phí hoàn toàn, trừ một khoản phí học kỳ nhỏ của hội sinh viên, bao gồm những thứ như dịch vụ đại học và phương tiện đi lại.

Có nhiều học bổng, trợ cấp và cơ hội việc làm ở Đức. Công dân Đức và công dân EU, cũng như công dân quốc tế trong một số trường hợp nhất định, được hỗ trợ bởi Chương trình hỗ trợ tài chính sinh viên liên bang, cung cấp nhiều khoản trợ cấp và khoản vay không lãi suất.

2. Slovenia

Không có học phí cho công dân Slovenia, công dân EU/EEA/Thụy Sĩ, cư dân quốc gia và một số quốc gia ngoài EU. Điều này làm cho nó trở thành một trong những quốc gia rẻ nhất để học ở châu Âu về học phí, nhưng ngay cả đối với sinh viên bên ngoài EU và một số quốc gia ngoài EU, học phí vẫn thấp hơn so với hầu hết các nước châu Âu khác.

Để trang trải những chi phí đó, có rất nhiều cơ hội học bổng ở Slovenia dành cho sinh viên quốc tế, như Học bổng Zois của Đại học Ljubljana, Học bổng Du học Ad futura và nhiều học bổng dựa trên các thỏa thuận song phương giữa Slovenia và các quốc gia khác.

Yếu tố tiết kiệm chi phí thực sự ở đây là chi phí sinh hoạt thấp. Slovenia rẻ hơn 30-50% so với sống ở Pháp và rẻ hơn 20-50% so với Đức. Tất nhiên, đây là những con số sơ bộ, nhưng chúng minh họa một điểm lớn hơn: tiền của bạn sẽ có thể mua được nhiều thứ hơn ở Slovenia so với ở các nước Tây Âu khác.

3. Hy Lạp

Hy Lạp cung cấp nhiều cơ hội học bổng cho sinh viên của mình, một số cơ hội trên toàn quốc (như những cơ hội được cung cấp bởi Quỹ học bổng nhà nước Hy Lạp).

Không có học phí cho sinh viên EU/EEA/Thụy Sĩ tại các trường đại học Hy Lạp và những sinh viên phải trả phí chỉ trả trung bình khoảng 1.500 € đến 3.000 € mỗi năm. Sinh viên quốc tế có thể làm việc tối đa 20 giờ mỗi tuần trong học kỳ hoặc tối đa 40 giờ (toàn thời gian) trong kỳ nghỉ hè. Mức lương trung bình là từ €500 đến €700 mỗi tháng tùy thuộc vào thành phố và công việc.

Trung bình, bạn có thể phải chi 450 - 750 € mỗi tháng cho chi phí sinh hoạt, phần lớn trong số đó sẽ dùng để trả tiền ăn ở.

4. Estonia

Estonia được ví như một viên ngọc ẩn giấu của châu Âu.

Tất cả các chương trình được thực hiện bằng tiếng Estonia hoàn toàn miễn phí bất kể quốc tịch và học phí cho các chương trình bằng tiếng Anh, với nhiều học bổng và cơ hội cho vay có sẵn để giúp giảm bớt một số chi phí.

Ngoài ra, sinh viên quốc tế không cần bất kỳ giấy phép bổ sung nào để làm việc khi học tập tại Estonia và họ có thể làm việc không giới hạn số giờ miễn là điều đó không ảnh hưởng đến việc học của họ. Sinh viên ngoài EU thậm chí có thể ở lại Estonia thêm 9 tháng sau khi tốt nghiệp để tìm việc làm.

5. Ba Lan

Sinh viên ở Ba Lan có thể làm việc tới 20 giờ mỗi tuần trong khi tham gia các lớp học hoặc toàn thời gian trong ba tháng nghỉ hè.

Sinh viên học bằng tiếng Ba Lan không phải trả bất kỳ khoản học phí nào bất kể quốc tịch nào, điều này rất tốt cho những sinh viên đang tìm kiếm trải nghiệm quốc tế độc đáo. Hầu hết các chương trình tiến sĩ cũng miễn phí. Mặt khác, các chương trình bằng tiếng Anh có thể tốn vài nghìn euro mỗi năm tùy thuộc vào trường đại học và chương trình. Có nhiều cơ hội học bổng và cho vay để giúp sinh viên quốc tế và sinh viên trao đổi chi trả cho việc học của họ.

Tuy nhiên, số tiền bạn phải trả cho học phí được bù đắp bằng số tiền bạn tiết kiệm được từ chi phí sinh hoạt, vì giá cả ở Ba Lan thuộc loại thấp nhất ở châu Âu, đặc biệt là so với phần còn lại của EU.

6. Bồ Đào Nha

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, học tập ở Bồ Đào Nha khá rẻ so với phần còn lại của Tây Âu. Chi phí sinh hoạt sẽ đưa bạn trở lại € 500 - 800 trên một tháng trung bình.

Học phí ở Bồ Đào Nha vào khoảng €550 - €3.000 đối với công dân EU/EEA/Thụy Sĩ và €3.000 - €7.000 đối với sinh viên đến từ các quốc gia ngoài EU. Tuy nhiên, một số trường đại học tư nhân hoàn toàn không tính phí cho các bài giảng tùy thuộc vào điểm cuối kỳ của sinh viên.

Có rất nhiều học bổng công và tư dành cho sinh viên quốc tế muốn học tập tại Bồ Đào Nha. Một số do nhà nước tài trợ, một số do các trường đại học riêng lẻ cung cấp, một số khác dựa trên thành tích và một số dành cho sinh viên trong các lĩnh vực cụ thể, như học bổng nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Bồ Đào Nha.