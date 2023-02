Du khách dạo phố cổ Hội An, xếp hàng dài chờ thả hoa đăng ngày Tết Nguyên tiêu

Tối 4/2, hàng nghìn lượt du khách từ mọi miền tiếp tục kéo nhau về Hội An (Quảng Nam) để đón Tết Nguyên tiêu, thả hoa đăng trong đêm 14 tháng Giêng, cầu nguyện những điều tốt lành.

Tết Nguyên tiêu (Tết Thượng nguyên) được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng hằng năm, là một trong những lễ hội quan trọng có từ lâu đời của cộng đồng cư dân Hội An. Đây vừa là dịp để bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền hiền, cầu mong một năm mới an khan, thịnh vượng; vừa được xem là ngày “Thiên quan tứ phước”, ngày mà các quan nhà trời ban phước lành cho mọi sinh linh trên thế gian.

Theo ghi nhận, ngay từ chiều nay, khắp các ngả đường, dòng người đổ về khu phố cổ để du Xuân và trải nghiệm Lễ hội Nguyên tiêu.

Năm nay, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa quyết định đưa “Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu ở Hội An” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nhiều du khách quốc tế đến Hội An để vui Tết Nguyên tiêu.

Du khách chen chân nhau chụp ảnh phố cổ Hội An trong dịp Tết Nguyên tiêu.

Du khách xếp hàng dài chờ đến lượt được đi thuyền thả hoa đen trên sông Hoài để cầu nguyện bình an, may mắn trong ngày rằm đầu tiên của năm 2023.

Dịch vụ đi thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài hoạt đồng hết công suất vẫn không kịp phục du khách.

Hoa đăng là mặt hàng hút khách nhất tại phố cổ Hội An trong dịp này.

Một gia đình du khách nước ngoài thích thú thả hoa đăng trên sông Hoài.

Tết Nguyên tiêu mang những giá trị văn hóa tiêu biểu và có những nét đặc trưng riêng so với nhiều nơi ở Việt Nam và châu Á do được hình thành trên cơ sở truyền thống văn hóa bản địa của Việt Nam và có sự giao lưu tiếp biến văn hóa

Du khách chen chân thả hoa đăng cầu may mắn tại sông Hoài khiến dòng sông thơ mộng này càng thêm rực rỡ, lung linh.

Hoạt động hô hát bài chòi ở phố cổ thu hút nhiều người dân và du khách hào hứng tham gia.

Phố lồng đèn là nơi thu hút đông du khách đến check-in nhất.

Lần đầu tiên đến du lịch phố cổ Hội An may mắn đúng vào dịp Tết Nguyên tiêu, chị Hilary (du khách Anh) hào hứng chia sẻ: "Lần đầu tiên cùng chồng đến thăm phố cổ xinh đẹp này, chúng tôi cảm thấy thật may mắn, hạnh phúc vì được hòa mình giữa dòng người đông đúc thả hoa đăng nguyện cầu thế giới hòa bình trên dòng sông đầy thơ mộng".

Một cặp đôi cô dâu người Việt, chú rể ngoại quốc tranh thủ chụp ảnh cưới trong dịp Tết Nguyên tiêu ở Hội An.

Hàng quán bán đồ ăn uống tại Hội An dịp này cũng hoạt động hết công suất.

Nhiều du khách đến Hội quán Quảng Đông (Hội An) để cầu nguyện bình an, may mắn trong dịp Tết Nguyên tiêu.

Tết Nguyên tiêu trở thành sản phẩm du lịch văn hóa, là dịp quảng bá sản phẩm văn hóa của địa phương đến với bạn bè thế giới. Trong các năm qua, lễ hội Tết Nguyên tiêu đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham gia, đem lại lợi ích về văn hóa, kinh tế cho cộng đồng địa phương.