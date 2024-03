Du khách Việt cảm thán “Xanh SM Laos rẻ bàng hoàng”, hãng xe của ông Vượng đang kinh doanh thế nào ở Lào?

Mới đây, chị Nga, một du khách ở Hà Nội đi du lịch ở Lào, chia sẻ: "Tôi gọi được Xanh SM Laos, rất thuận tiện và đặc biệt là rẻ bàng hoàng so với gọi taxi Lào".

Không riêng gì chị Nga, từ khi có mặt tại Lào, Xanh SM, hãng taxi Việt đã mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng cả về giá cả và chất lượng dịch vụ cho các khách hàng.

Dòng trạng thái được du khách Việt chia sẻ khi thử dùng dịch vụ Xanh SM ở Lào

Giá cước Xanh SM ở Lào có thực sự rẻ?

Trên website của Xanh SM, giá cước mở cửa là 20.000 đồng, giá từ km 2 – 12 là 15.500 đồng (đối với xe điện VF e34 và VF 5 của VinFast). Còn với xe điện VF 8, giá cước mở cửa (km đầu) là 21.000 đồng, giá từ km 2 – 25 cũng là 21.000 đồng.

Trong khi đó, theo thông tin của Xanh SM Laos, giá mở cửa là 15.800 Kíp (tiền Lào), tương đương với 18.685 đồng. Từ 1 km trở đi, giá cước của taxi điện Xanh SM ở Lào chỉ là 10.494 Kíp, tương đương với 12.410 đồng. Điều này có nghĩa là giá cước đi taxi Xanh SM ở Lào rẻ hơn so với ở Việt Nam.

Vậy, nếu so với giá cước taxi ở Lào, Xanh SM liệu có rẻ hơn?

Xanh SM có giá cước rất rẻ so với giá taxi ở Lào. Ảnh: GSM

Theo trang Go by taxi, giá cước taxi ở Lào cho mỗi km là 1,5 USD (tương đương khoảng 37.000 đồng). Con số này đắt hơn nhiều so với giá cước của taxi điện Xanh SM. Hơn nữa, nhờ có lợi thế của xe điện VinFast không phát thải và không tiếng ồn nên Xanh SM Lào đã để lại nhiều ấn tượng với người dân Lào.

Còn theo dịch vụ gọi xe trực tuyến LOCA ở Lào, cước phí di chuyển trên một chiếc taxi cỡ nhỏ có giá từ 7.000 Kip/km (tương đương 8.278 đồng). Đây là mức giá cạnh tranh với Xanh SM. Tuy nhiên, với nhiều ưu thế về chất lượng xe, dịch vụ, tốc độ... Xanh SM đang dần trở nên quen thuộc và được nhiều người dân, du khách lựa chọn.

Thị trường tiềm năng của Xanh SM

Xanh SM chính thức có mặt ở Lào từ tháng 11/2023. Ảnh: GSM

GSM, đơn vị vận hành Xanh SM, đã chính thức khai trương dịch vụ taxi điện đầu tiên ở Lào vào ngày 9/11/2023. Xanh SM Lào sử dụng mẫu xe VinFast VF 5 Plus, được sơn màu xanh lục lam và hoạt động tại thủ đô Vientiane. Người dân ở Vientiane và các du khách quốc tế đến Lào có thể dễ dàng đặt taxi Xanh SM thông qua ứng dụng Xanh SM Laos trên App Store và Play Store hoặc có thể thuê xe trực tiếp trên đường. Theo đại diện của Xanh SM, gay trong tháng đầu tiên hoạt động, hãng xe điện tới từ Việt Nam đã thu hút hơn 200.000 lượt tải ứng dụng ở Lào.

Gần đây nhất, ngày 1/3 vừa qua, hãng taxi Xanh SM Lào chính thức mở rộng dịch vụ taxi điện ở tỉnh Savannakhet của Lào. Theo đó, người dân địa phương và các khách du lịch khi tới tỉnh Savannakhet có thể sử dụng dịch vụ vận chuyển bằng xe điện. Các khách hàng có thể dễ dàng đặt xe thông qua ứng dụng Xanh SM Laos, liên hệ với tổng đài hotline hoặc vẫy xe trực tiếp trên đường. Thông tin về lộ trình và giá cước sẽ được công khai trên mỗi chuyến đi.



Người dân địa phương và khách du lịch tới Lào có thể gọi taxi Xanh SM bằng cách đặt xe trên ứng dụng Xanh SM Laos. Ảnh chụp màn hình

Trước mắt, Xanh SM Lào sẽ triển khai đội xe gồm 100 chiếc xe VinFast VF 5 Plus hoạt động ở tỉnh Savannakhet. Theo GSM, việc lựa chọn tỉnh Savannakhet để mở rộng dịch vụ là một phần trong kế hoạch của Xanh SM Lào nhằm phát triển dịch vụ taxi điện. Hơn nữa, việc này cũng góp phần phổ cập giải pháp di chuyển xanh tới đông đảo người dân địa phương và các du khách quốc tế.

Trong thời gian tới, Xanh SM Lào sẽ tiến hành triển khai taxi điện tới các tỉnh, thành phố khác của Lào như Luang Prabang, Champasak…

Taxi Xanh SM chạy trên đường phố ở thủ đô Vientiane của Lào. Ảnh: GSM



Thị trường Lào sở hữu dư địa lớn để phát triển. Hơn nữa, theo một số kênh truyền thông ở Lào, GSM chọn đúng thời điểm vàng để gia nhập Lào. Bởi để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, Chính phủ Lào đã đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ xe điện chiếm ít nhất 1% tổng số phương tiện lưu thông và tối thiểu 30% vào năm 2030.

Sau thủ đô Vientiane và thị trấn du lịch Vangvieng, taxi Xanh SM đến tỉnh Savannakhet nhằm hướng đến mục tiêu phổ cập xe điện ở Lào. Ảnh: GSM

Ngay khi ra mắt Xanh SM Lào, đại diện Công ty GSM cho biết, doanh nghiệp này kỳ vọng taxi Xanh SM sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong di chuyển ở Lào. Đây cũng là thị trường quốc tế đầu tiên của Xanh SM và từ đó sẽ tạo đà thuận lợi để hãng taxi điện này vươn ra toàn cầu.

Theo kế hoạch công bố của GSM, Indonesia và Philippines sẽ là các thị trường tiếp theo trong chiến lược mở rộng 9 thị trường quốc tế của hãng taxi Xanh SM đến năm 2025.