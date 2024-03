Ra đời 1 năm đã lên như diều gặp gió, Xanh SM của ông Phạm Nhật Vượng đang vẽ lại miếng bánh thị trường gọi xe công nghệ, đe dọa Grab ra sao?

Thị trường gọi xe công nghệ  ước tính đạt 0,88 tỷ USD năm 2024

Theo nghiên cứu của Mordor Intelligence, thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam năm 2023 có quy mô 727,73 triệu USD, ước tính đạt 0,88 tỷ USD năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 2,16 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 19,5% trong giai đoạn dự báo (2024-2029). Điều này cho thấy dư địa và tiềm năng tăng trưởng rất tốt của thị trường.

Với dân số đô thị đang tăng nhanh ở Việt Nam, các lựa chọn giao thông công cộng thiếu hụt, tình trạng tắc nghẽn giao thông đã khiến nhu cầu về các phương thức vận tải cá nhân đã tăng lên trong những năm gần đây.

Sự ưa chuộng ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với việc sử dụng phương tiện giao thông cá nhân cho mục đích du lịch khi nhu cầu thuận tiện trong việc di chuyển cá nhân ngày càng tăng và số lượng khách du lịch liên tục đến Việt Nam là những yếu tố chính quyết định sự phát triển của thị trường gọi xe ở nước ta.

Thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam

Ngoài ra, sự gia tăng về du lịch và lữ hành cũng như sự xuất hiện của tầng lớp dân số trẻ và am hiểu công nghệ đã tiếp tục thúc đẩy việc áp dụng các dịch vụ gọi xe. Các nền tảng như Xanh SM, Grab và Gojek đang nổi lên như những công ty chiếm ưu thế trong lĩnh vực kỹ thuật số của thị trường gọi xe Việt Nam.

Hơn nữa, thị trường gọi xe và giao hàng đang trở nên cạnh tranh hơn khi việc sử dụng điện thoại thông minh ngày càng tăng thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ kỹ thuật số. Nhận thấy nhu cầu, các công ty trong ngành đang tập trung vào việc ra mắt dịch vụ mới và đầu tư để mở rộng chuyến đi, giao hàng và dịch vụ tài chính kỹ thuật số, cũng như các hoạt động mạo hiểm mới vào các thị trường và phân khúc mới của lĩnh vực tiêu dùng và vận tải.

Xanh SM - TikTok Shop trong lĩnh vực gọi xe công nghệ

Theo Mordor Intelligence, "miếng bánh" trên thị trường gọi xe đã có sự thay đổi đáng kể về thứ hạng, thị phần của các đơn vị cung cấp dịch vụ trong vòng 1 năm qua. "Miếng bánh" lớn nhất vẫn rơi vào tay ông lớn ngoại Grab với gần 60%, theo sau là Xanh SM, Be, Gojek và FastGo.

Có thể thấy, mối đe dọa lớn nhất đối với Grab hiện nay đến từ Xanh SM, hãng taxi điện thuần túy đầu tiên của Việt Nam. Sự xuất hiện của Xanh SM trong năm 2023 đã tạo ra cuộc cách mạng trong ngành gọi xe công nghệ trong nước.



Cụ thể, Xanh SM vươn lên chiếm thị phần lớn thứ 2 thị trường vào quý IV/2023, chỉ sau hơn 7 tháng chính thức gia nhập thị trường. Đặc biệt, thị phần của Xanh SM hiện gấp 2 lần so với đối thủ từng nắm giữ vị trí thứ 2 thị trường trước đó là Be Group (18,17% so với 9,21%).

Không chỉ dừng ở mảng taxi điện, Xanh SM còn nhanh chóng hoàn thiện hệ sinh thái của mình, với các dịch vụ như giao hàng nhanh bằng xe điện VinFast; dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe máy điện Xanh SM bike; dịch vụ thuê ô tô điện tự lái… Chỉ tính riêng dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe máy điện sau hơn 1 tháng ra mắt đã cán mốc 1 triệu khách.

Từ hoạt động trong nước, Xanh SM còn mở rộng dịch vụ ra các thị trường quốc tế. Đầu tháng 11/2023, công ty GSM đã khai trương dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Lào với thương hiệu Xanh SM. Đây là thị trường nước ngoài đầu tiên, khởi động chiến lược Go Green Global, với lộ trình trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển thuần điện quốc tế của Xanh SM.

Bên cạnh đó, Xanh SM còn đang tích cực mở rộng chỗ đứng trên thị trường nhờ sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác. Công ty đã hợp tác với một số hãng taxi trên khắp Việt Nam, bao gồm Lado Taxi, Sơn Nam, Thanh Hà Transport, ASV Airport Taxi, Én Vàng và Taxi Xanh Sapa.



Mordor Intelligence ghi nhận Xanh SM đang dẫn đầu về số lượng xe sở hữu và số lượng chuyến xe mỗi ngày trong lĩnh vực taxi truyền thống so với các đơn vị sở hữu đội xe tự doanh. So sánh với các đơn vị khác trong cả lĩnh vực taxi truyền thống và lĩnh vực gọi xe công nghệ, Xanh SM được đánh giá cao nhất về chất lượng dịch vụ, độ phủ, quy mô đội xe và sự hài lòng của khách hàng.

Đặc biệt, Xanh SM còn bắt tay cùng Be Group tạo ra sức bật lớn hơn, giúp giữ vững thị phần đang có và tăng khả năng cạnh tranh với nền tảng hàng đầu như Grab.

Chỉ một năm trước, nhiều người còn đặt ra câu hỏi liệu công ty của ông Phạm Nhật Vượng có đủ khả năng để "vẽ" lại thị trường gọi xe công nghệ hay không? thì đến nay, với tốc độ phát triển vô cùng ấn tượng, Xanh SM đã chứng minh được sức bật của mình và đang được nhìn nhận như một hiện tượng “TikTok Shop trong lĩnh vực gọi xe công nghệ”.