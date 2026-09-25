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Dự kiến có thêm hàng chục tòa chung cư cao tầng ngay cạnh các khu đô thị của nữ tiến sĩ giàu thứ 2 Việt Nam và tỷ phú Phạm Nhật Vượng

| | Bất động sản

Dự kiến có thêm hàng chục tòa chung cư cao tầng ngay cạnh các khu đô thị của nữ tiến sĩ giàu thứ 2 Việt Nam và tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo phương án đề xuất, khu vực nghiên cứu thuộc địa giới hành chính xã Sơn Đồng, có quy mô khoảng 32ha, quy mô dân số khoảng 16.092 người.

Mới đây, UBND xã Sơn Đồng (TP Hà Nội) tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các đơn vị liên quan về đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500.

Theo phương án đề xuất, khu vực nghiên cứu thuộc địa giới hành chính xã Sơn Đồng, có quy mô khoảng 32ha, quy mô dân số khoảng 16.092 người. Khu vực có phía Bắc và Tây giáp Khu đô thị Bắc An Khánh, phía Nam giáp Đại lộ Thăng Long, phía Đông giáp Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ (Vinhomes Smart City).

Phương án quy hoạch xác định khu vực chủ yếu phát triển theo mô hình đô thị nén, với các chức năng đất hỗn hợp, cây xanh công cộng, đất dịch vụ, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe và giao thông. Trong đó, đất hỗn hợp có diện tích khoảng 17,6 ha; đất cây xanh sử dụng công cộng khoảng 4,2 ha; đất dịch vụ khoảng 2,6 ha;...

Đáng chú ý, phương án đề xuất bố trí dải cây xanh đô thị rộng 20m sát Đại lộ Thăng Long; các lô đất công trình cao tầng được lùi vào 20m, kết hợp với dải cây xanh tạo thành trục cây xanh khoảng 40m. Các công trình chung cư hỗn hợp, dịch vụ đô thị được định hướng xây dựng cao tầng, phù hợp với mô hình đô thị nén và yêu cầu tổ chức không gian cảnh quan khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Công ty Minh Phương đề nghị nghiên cứu điều chỉnh chiều cao công trình tại ô quy hoạch B3 theo hướng linh hoạt từ 30 - 40 tầng, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Đồng thời, đề nghị trong quá trình điều chỉnh quy hoạch tiếp tục nghiên cứu phương án về quy mô dân số, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong khu vực, trong đó có những doanh nghiệp chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, có thêm cơ sở triển khai dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Cao Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu kỹ các thông số của đồ án, nhất là những nội dung liên quan đến chiều cao, tầng cao, tầng hầm, mật độ xây dựng và quy mô dân số; tiếp tục gửi ý kiến để cơ quan chuyên môn tổng hợp, nghiên cứu, hoàn thiện phương án.

Thanh Phong

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