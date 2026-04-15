Dự kiến đúng ngày trọng đại của đất nước, Việt Nam sẽ có TP trực thuộc Trung ương thứ 7, giáp Campuchia

Địa phương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mới của Việt Nam là Đồng Nai.

Theo đó, chiều 14/4, với 100% thành viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội khóa XVI xem xét và quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương tại Kỳ họp thứ nhất. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua về nguyên tắc dự thảo Nghị quyết thành lập TAND và VKSND TP Đồng Nai (dựa trên cơ sở chuyển nguyên trạng TAND và VKSND tỉnh Đồng Nai).

Đáng chú ý, kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí trình Quốc hội thời điểm có hiệu lực của các Nghị quyết là từ ngày 30/4, vào đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Đồng Nai cần có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng các hồ sơ, thủ tục hành chính để vận hành ngay khi Nghị quyết có hiệu lực.

Ngoài ra, về việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, toàn bộ giấy tờ của công dân và tổ chức nếu chưa chuyển đổi thì tiếp tục có hiệu lực. Trong trường hợp chuyển đổi, tỉnh Đồng Nai sẽ chịu trách nhiệm chi trả chi phí.

Sau sắp xếp, TP Đồng Nai sẽ có 95 đơn vị hành chính cấp xã

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã trình bày Tờ trình về Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Hơn nữa, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập TP Đồng Nai. Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV cũng đã thống nhất chủ trương trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo Tờ trình, Chính phủ đề nghị thành lập 10 phường ở Đồng Nai, bao gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh, dựa trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 10 xã cùng tên thuộc tỉnh Đồng Nai.

Đáng chú ý, thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 12.737,18 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.491.408 người và 95 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất việc thành lập 10 phường.

Như vậy, sau sắp xếp, TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương sẽ có 95 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 33 phường và 62 xã, tỉ lệ đô thị hóa đạt 54,10%. Nếu như được thông qua, nước ta sẽ có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 7 thành phố và 27 tỉnh. Đồng Nai sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tờ trình của Chính phủ cho biết về tổ chức bộ máy và nhân sự. Cụ thể, trước mắt sẽ cơ bản giữ nguyên trạng trụ sở, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có. Đồng thời, tỉnh Đồng Nai cũng đã xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp, kiện toàn nhân sự phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Chính phủ khẳng định rằng tỉnh Đồng Nai và 10 xã dự kiến thành lập phường đã bảo đảm các điều kiện theo luật định. Trong đó, 10 xã đều đạt 5/5 tiêu chuẩn của phường.

Đối với thành phố Đồng Nai, địa phương cũng đã đạt và vượt 5/7 tiêu chuẩn. Hai tiêu chuẩn còn lại là tỷ lệ số phường trực thuộc và phân loại đô thị loại I dự kiến sẽ hoàn thành sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập 10 phường, đồng thời cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong phân loại đô thị.

Sau khi thẩm tra nội dung này, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã tán thành với sự cần thiết thành lập 10 phường và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các đơn vị hành chính liên quan.