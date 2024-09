Dự kiến giá vé máy bay Tết Ất Tỵ tăng mạnh

Càng gần Tết, giá vé sẽ đắt thêm vào dịp cao điểm. Như chặng TP HCM - Hà Nội, bay 24/1 (25 Tết) về 1/2 (Mùng 4 Tết) vé khứ hồi từ 7 triệu đồng (gồm thuế, phí). Trong đó, vé của Bamboo Airways và Vietnam Airlines từ 7,7 triệu đồng (gồm thuế, phí).

Giá chặng bay ngách từ TP HCM đi các tỉnh miền Bắc và Trung cũng có giá rất cao. Ví dụ, khứ hồi TP HCM - Vinh khoảng 7,3 triệu đồng; TP HCM - Hải Phòng từ 7 triệu đồng (đã gồm thuế, phí). Tính chung giá vé nội địa các chặng dịp Tết Ất Tỵ đắt thêm trung bình 5-8% so với năm trước.

Vì giá vé máy bay cao nên thời điểm này, một số đại lý cho biết lượng đặt vé rất ít, chỉ khoảng 200 vé/tuần. Có lẽ gần Tết và cao điểm số lượng sẽ tăng, thời điểm này, các đại lý không dám nhập nhiều vé vì lo ngại lỗ.

Theo ghi nhận từ các website, hiện chưa có chặng bay nào "cháy vé", số lượng còn khá nhiều. Đại diện một hãng hàng không cho biết hành khách đặt trước vé muộn hơn mọi năm, giá tăng nhẹ do khan hiếm tàu bay và chi phí đầu vào biến động. Từ 1/3, trần giá vé máy bay nội địa tăng trung bình 3,75%.



Báo cáo của Vietnam Airlines và Vietjet Air - hai hãng hàng không có thị phần lớn nhất cho thấy, giá vé khó giảm do chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và phí thuê, mua thiết bị bay tăng. Tỷ giá USD/VND đắt thêm 4,4% trong nửa đầu năm cũng gây áp lực tài chính lớn cho các hãng. Vietjet gặp khó khăn do các khoản vay tài chính và lỗ chênh lệch tỷ giá.



Ngoài ra, giá nhiên liệu bay Jet A1 bị ảnh hưởng bởi biến động quốc tế và các loại thuế (nhập khẩu xăng dầu, bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng). Ước tính 3 loại thuế này chiếm khoảng 7,7-8,7% chi phí mỗi chuyến bay.



Tình trạng thiếu hụt tàu bay cũng gây áp lực lên khả năng cung ứng chuyến trong dịp Tết của các hãng. Hồi tháng 6, CEO Vietnam Airlines Lê Hồng Hà cho biết hãng này phải dừng khai thác khoảng 13-15 tàu, do sự cố động cơ Pratt & Whitney sử dụng trên tàu bay Airbus A321neo, một số động cơ của Airbus A350 và Boeing B787.



Để giảm áp lực giá vé dịp Tết, Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng được bổ sung đội tàu bay và tối ưu hóa thời gian khai thác. Vietnam Airlines dự kiến nhận thêm 3 tàu bay, Vietjet 10 tàu. Các hãng khác như Bamboo Airways và Vietravel Airlines cũng có kế hoạch mở rộng đội bay để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao dịp Tết.



Cục này cũng yêu cầu các hãng kê khai và niêm yết giá vé. Nhà chức trách khuyến cáo hành khách nên đặt vé sớm để có nhiều lựa chọn, giá hợp lý. Hành khách cũng cần cập nhật thông tin chuyến bay thường xuyên và chủ động làm thủ tục trực tuyến (check-in online) trước khi đến sân bay để tiết kiệm thời gian.