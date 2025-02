Dự kiến năm 2025 sẽ khởi công 6 dự án đường bộ cao tốc quy mô lớn với tổng chiều dài 294km, vốn hơn 32.000 tỷ đồng

Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn có chiều dài khoảng 15,245 km

Năm 2025, có 19 dự án giao thông mới sẽ được khởi công và có đến 50 dự án cán đích, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có 6 dự án đường bộ cao tốc đặc biệt quy mô lớn sẽ được khởi công trong năm 2025. Đây là những dự án cao tốc được đánh giá là những công trình quan trọng quốc gia, có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, tin từ Văn phòng Bộ GTVT.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn có điểm đầu kết nối đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; điểm cuối dự án kết nối đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Trong giai đoạn trước mắt, đầu tư đoạn tuyến nối từ điểm cuối dự án đến Quốc lộ 3B và kết nối với đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Tổng chiều dài tuyến thuộc dự án khoảng 28,8 km, trong đó, tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn dài khoảng 28,4 km; đoạn tuyến nối dài khoảng 0,4 km.

Dự án có vận tốc thiết kế 80 km/h; quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh với bề rộng nền đường rộng 22 m, mặt đường rộng 20,5 m.

Tổng mức đầu tư dự án là 5.750 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Ban quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) được giao làm chủ đầu tư dự án.

Nhóm dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam gồm:

Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn có điểm đầu dự án kết nối với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc địa phận xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; điểm cuối kết nối với Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, thuộc địa phận xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Dự án có chiều dài khoảng 15,245 km này sẽ được đầu tư mở rộng 2 làn xe bên trái đường hiện hữu, bề rộng nền đường mở rộng 15,25 m (đảm bảo quy mô hoàn thiện 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25 m). Tổng mức đầu tư dự án là 1.875,6 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Sở GTVT Ninh Bình được giao làm chủ đầu tư công trình.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn có chiều dài tuyến khoảng 98,35 km, hướng tuyến bám theo tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang khai thác.

Dự án có điểm đầu (Cam Lộ) tại Km0+000, kết nối với điểm cuối Dự án đường bộ cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối (La Sơn) tại khoảng Km102+200, kết nối với điểm đầu dự án La Sơn - Hòa Liên thuộc địa phận xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án thực hiện đầu tư mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe. Đây là dự án nhóm A, đầu tư theo hình thức đầu tư công. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 6.488 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được giao làm chủ đầu tư công trình.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có điểm đầu (La Sơn) có điểm đầu (Km0), kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điểm cuối (Hòa Liên) kết nối với điểm đầu tuyến Hòa Liên - Túy Loan, thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Chiều dài tuyến khoảng 65 km.

Dự án thực hiện đầu tư mở rộng theo quy mô mặt cắt ngang với 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22 m, mặt đường rộng 20,5m. Tổng mức đầu tư dự án là 3.010 tỷ đồng được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được giao làm chủ đầu tư công trình.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 có chiều dài tuyến khoảng 26,6 km; điểm đầu kết nối với tuyến N2 tại lý trình khoảng Km 96+875 (lý trình N2) thuộc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối tại nút giao An Bình (đầu cầu Cao Lãnh), thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Dự án đường cao tốc có vận tốc thiết kế 100 km/h; mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, mặt cắt ngang giai đoạn 1 được phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe với bề rộng nền đường 17m, bề rộng mặt đường 16 m.

Tổng mức đầu tư của dự án là 6.127,8 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc (thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế - EDCF) khoảng 4.462,4 tỷ đồng; vốn đối ứng khoảng 1.665,3 tỷ đồng. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận được Bộ GTVT giao làm chủ đầu tư công trình.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 theo phương thức PPP có điểm đầu tại khu vực nút giao với Quốc lộ 1, kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc địa phận thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối kết nối với Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng), thuộc địa phận xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tổng chiều dài dự án khoảng 60,24 km.

Dự án có vận tốc thiết kế 100 km/h. Mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe với bề rộng nền đường 24,75 m; mặt cắt ngang giai đoạn 1 được phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe với bề rộng nền đường 17 m, mặt đường 16 m.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 8.981,5 tỷ đồng, trong đó vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 7.681,5 tỷ đồng.

Như vậy, tổng chiều dài và mức đầu tư của 6 dự án đường bộ cao tốc dự kiến khởi công trong năm 2025 lần lượt là hơn 294km và 32.231 tỷ đồng.