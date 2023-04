Dù kinh doanh "1 vốn 4 lời", lợi nhuận quý 1 của Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) giảm 40%, chạm “đáy” hồi Covid-19

CTCP Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn (SCSC, SCS) vừa công bố BCTC quý 1/2023. Ghi nhận, doanh thu Công ty đạt 162 tỷ đồng - giảm hơn 34% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp Công ty giảm gần nửa chỉ còn 122 tỷ đồng.

Trong kỳ, dù có cắt giảm chi phí, song lợi nhuận sau thuế của SCS vẫn giảm tiếp 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý thứ 4 lợi nhuận của SCS giảm sút, thậm chí đã tiến sát về mức đáy hồi cao điểm Covid-19 (quý 2/2020, gần như đóng băng hoàn toàn).

Giải trình cho kết quả trên, SCS cho biết do bị ảnh hưởng tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới, tổng sản lượng hàng hoá quốc tế trong quý 1/2023 giảm 45% so với cùng kỳ. Công ty cũng cho biết đã thực hiện tốt các biện pháp kiểm toán dòng tiền và đem lại doanh thu tài chính tăng 61% so với cùng kỳ.

Được biết, SCS đang nắm giữ 15% thị phần toàn quốc và 45% thị phần ở Tân Sơn Nhất. Bức tranh sinh lời của SCS hàng năm khá ấn tượng với 1 đồng vốn 4 đồng lời. Chưa kể, ở Tân Sơn Nhất, SCS là nhà ga duy nhất có khả năng mở rộng công suất (khả năng mở rộng 75% công suất hiện tại), do đó giới phân tích dự báo SCS sẽ hưởng lợi chính từ đà tăng trưởng trong dài hạn.

Dù vậy, trong ngắn hạn SCS đang đối mặt với áp lực suy thoái kinh tế, và thực tế đang cho thấy sự “đáng sợ” hơn tưởng tượng.

Giới phân tích dự báo lạm phát tăng cao khiến hầu bao chi tiêu của các hộ gia đình bị thắt chặt. Thêm vào đó, giá dầu tăng cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới chi phí vận tải hàng hóa hàng không, khiến giá cước trở nên cạnh tranh hơn so với các loại hình vận tải khác. Điều này sẽ tác động không nhỏ tới tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải hàng không nói chung và SCS nói riêng.

Ghi nhận tại BCTN vừa công bố, SCS lên kế hoạch tổng sản lượng hàng hoá năm 2023 dự kiến đạt 206.000 tấn, giảm 7% so với thực hiện 2022; trong đó sản lượng hàng hóa quốc tế đạt 158.000 tấn, chiếm tỷ trọng 77%, còn lại là hàng hóa quốc nội.

Tương ứng, SCS đặt mục tiêu tổng doanh thu 860 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 620 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,5% và 11% so với thực hiện năm trước.

Kế hoạch kinh doanh đầy thận trọng của HĐQT SCS dựa trên nhận định nền kinh tế Thế Giới và Việt Nam năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn, bất ổn. Đặc biệt là diễn biến kéo dài của cuộc xung đột Nga – Ukraina, lượng hàng hóa giảm, lạm phát cao toàn cầu chưa kiểm soát được, lãi suất Ngân hàng khó giảm... dẫn đến khó khăn khó lường cho nền kinh tế nói chung và ngành hàng không nói riêng.

Một trong những chiến lược phát triển quan trọng của SCSC thời gian tới là đầu tư thiết bị nâng công suất Nhà ga hàng hóa lên 350.000 tấn/năm giai đoạn 2 và xây dựng mở rộng phần kho hàng hóa nội địa. SCSC cũng đề xuất khả năng tham gia đầu tư khai thác Nhà Ga hàng hoá sân bay quốc tế Long Thành theo chủ chương phê duyệt của Chính phủ.