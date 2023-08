Du lịch bứt phá mạnh, lãi vay vẫn 'ăn mòn' lợi nhuận doanh nghiệp

Du lịch hồi phục mạnh mẽ, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành cũng khởi sắc, có nơi tăng trưởng bằng lần. Tuy nhiên, nhiều rủi ro vẫn rình rập ăn mòn lợi nhuận doanh nghiệp, như kinh tế suy thoái, lãi suất, chi phí lãi vay cao.

Khách sạn hạng sang thoát lỗ

Đơn vị vận hành khách sạn đầu tiên, lâu đời nhất Hội An là CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An (mã HOT) ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh. Quý II, HOT đạt doanh thu 23,3 tỷ đồng, gấp 2,7 lần năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 710 triệu đồng, lũy kế 6 tháng đạt 838 tỷ đồng, thoát lỗ so với cùng kỳ (lỗ 11,69 tỷ đồng).

Khách sạn Hội An đóng góp hơn 50% doanh thu của HOT, là 12,3 tỷ đồng, tăng 3,4 lần năm ngoái. Doanh thu khu du lịch biển đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 2,8 lần. Công ty TNHH một thành viên Lữ hành Hội An đạt doanh thu 3,1 tỷ đồng, khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh thu hơn 1 tỷ đồng.

Doanh thu và giá vốn bán hàng của các khách sạn, khu du lịch, công ty lữ hành của HOT.

Hoạt động kinh doanh của HOT hồi phục mạnh mẽ, sau 3 năm (2020-2022) lỗ ròng liên tiếp, lỗ lũy kế hơn 61,3 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2022, nợ ngắn hạn của công ty ở mức đã vượt quá tài sản ngắn hạn 22,8 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần hoạt động kinh doanh âm 13,3 tỷ đồng. HOT bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Cổ phiếu HOT bị HoSE hủy niêm yết bắt buộc, vì lỗ 3 năm liên tiếp. Ngày 27/4 vừa qua, 8 triệu cổ phiếu HOT đã rời sàn HoSE. Đến ngày 12/5, cổ phiếu này được giao dịch trở lại trên UPCoM, nhưng thanh khoản mất hút. 10 phiên gần nhất (kể từ 17/7 đến nay), chưa cổ phiếu HOT nào được sang tay.

Sở hữu các khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thị trường, CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT) cũng công bố thoát lỗ sau 6 tháng đầu năm. NVT đánh giá, năm 2023, du lịch trong nước và các địa phương có khu nghỉ dưỡng nói riêng đã có nhiều tín hiệu phục hồi và phát triển khởi sắc hơn. Hoạt động kinh doanh 6 tháng của các khu nghỉ dưỡng đang rất khả quan. Lợi nhuận sau thuế của trong nửa đầu năm nay là 7,2 tỷ đồng, thoát lỗ sau với mức 12,9 tỷ đồng của năm ngoái.

NVT sở hữu khu nghỉ dưỡng sang trọng Six Senses Ninh Vân Bay.

NVT thoát lỗ do giảm chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, vì được ghi nhận hoàn nhập 18,3 tỷ đồng từ khoản trích lập dự phòng đầu tư góp vốn vào CTCP Du lịch Tân Phú. CTCP Du lịch Tân Phú có hoạt động chính về kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ ăn uống, trụ sở thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, từng nằm trong danh mục đầu tư góp vốn của Ninh Vân Bay nhiều năm qua. Doanh thu của NVT cũng tăng mạnh. Công ty mẹ còn nhận được cổ tức được chia từ kết quả kinh doanh của công ty con trong kỳ quý 2/2023, trong khi cùng kỳ năm ngoái không có khoản thu này

NVT tiếp tục rót thêm đầu tư để thiết kế dự án Six Senses Ninh Vân Bay giai đoạn 2. Đến ngày 30/4, chi phí cho khoản mục này là 4,2 tỷ đồng. Năm 2023, NVT đặt kế hoạch kinh doanh, với doanh thu thuần hợp nhất đạt 384,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 35,6 tỷ đồng, lần lượt vượt 14% và 118,4% so với thực hiện năm 2022.

Cổ phiếu NVT đang trong diện kiểm soát, công ty đã công bố kế hoạch khắc phục, và cho biết đang dần khắc phục chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất 2023.

Lãi vay bào mòn lợi nhuận

CTCP Du lịch Thành Thành Công - TTC Hospitality (mã VNG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 7,79 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp lãi hơn 11, 3 tỷ đồng. Doanh nghiệp lý giải, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, lãi suất tăng mạnh và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là tác nhân chính làm giảm lợi nhuận.

Lợi nhuận của TTC Hospitality đi lùi so với cùng kỳ.

TTC Hospitality có hệ thống khách sạn với các thương hiệu TTC Hotel, Imperial Hotel và 3 khu nghỉ dưỡng gồm TTC Resort - Kê Gà, TTC Resort - Ninh Thuận và TTC Resort - Dốc Lết. Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm 2 trung tâm hội nghị, 2 khu vui chơi và 6 nhà hàng lớn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp lãi 1,1 tỷ đồng, chỉ bằng gần 50% năm ngoái. Chi phí lãi vay tăng mạnh “ăn mòn” đi lợi nhuận của của TTC Hospitality. Sáu tháng, doanh nghiệp trả lãi vay 72,5 tỷ đồng, cao hơn 20 tỷ đồng so với năm ngoái. Lãi vay ngắn hạn doanh nghiệp đang trả dao động 8,5 - 12,7%/ năm, lãi vay dài hạn 8,5 - 15,78%.

Nợ phải trả cũng tăng hơn 256 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chủ yếu do nợ dài hạn gia tăng, ở khoản mục vay và nợ thuê tài chính. Khoản vay của Công ty TNHH Du lịch TTC tại OCB chi nhánh Đắk Lắk tăng 234 tỷ đồng trong 6 tháng, lên 404 tỷ đồng.