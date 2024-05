Chứng khoán NHSV miễn lãi 5 ngày và giảm mạnh lãi vay margin từ 6%

Sau vài phiên giảm sốc giữa tháng 4, Vn-Index đã tăng tích cực trong khoảng gần 1 tháng qua. Các yếu tố như lãi suất đang thấp nhất lịch sử, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến tích cực, nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, và lợi nhuận các doanh nghiệp đã tăng trưởng dương 2 quý liên tiếp là những động lực tăng điểm cho Vn-Index. Nhà đầu tư nên tận dụng cơ hội này để cơ cấu danh mục và có thể tìm kiếm cơ hội bằng cách sử dụng đòn bẩy margin ở mức độ hợp lý.

Nhằm đồng hành và đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) vừa chính thức ra mắt sản phẩm cho vay ký quỹ margin mới NH-Five Plus. Theo đó, khách hàng sẽ được miễn hoàn toàn lãi suất vay margin trong vòng 05 ngày đầu tiên kể từ khi giải ngân. 25 ngày tiếp theo, lãi suất hấp dẫn chỉ còn 6%/năm. Từ ngày 31 đến ngày 90, khách hàng được áp dụng mức lãi suất ưu đãi 9,5%/năm. Sản phẩm NH-Five Plus được triển khai từ ngày 20/5 đến hết ngày 20/8/2024 dành cho toàn bộ khách hàng mở mới tài khoản và những khách hàng không phát sinh giao dịch trong vòng 01 năm (từ 17/05/2023 – 17/05/2024). Với NH-Five Plus, khách hàng có thể tối ưu chi phí vay theo chiến lược đầu tư ngắn hạn, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận đầu tư, giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động.

Song song đó, NHSV giảm thêm 0,7% lãi suất đối với sản phẩm Margin chung. Theo đó, lãi suất cho vay ký quỹ đối với sản phẩm Margin chung từ mức 10,2% giảm xuống chỉ còn 9,5%/năm. Ưu đãi này áp dụng đối với toàn bộ khách hàng đang sử dụng sản phẩm Margin chung với lãi suất 10,2% và không có chính sách riêng. Chương trình được triển khai từ ngày 20/05/2024 đến hết ngày 20/08/2024. Khách hàng có thể xem chi tiết ưu đãi các sản phẩm cho vay ký quỹ margin của NHSV tại đây.

Tại NHSV, dịch vụ cho vay ký quỹ margin có các mức lãi suất rất cạnh tranh, hạn mức và thời hạn cho vay tốt, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty có danh mục cho vay đa dạng lên tới 200 mã cổ phiếu có tính thanh khoản cao trên thị trường, được thẩm định kỹ càng để giảm thiểu tối đa rủi ro cho nhà đầu tư.

Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) là thành viên thuộc tập đoàn tài chính uy tín hàng đầu Hàn Quốc Nonghyup với lịch sử phát triển hơn 60 năm. Kể từ khi thành lập pháp nhân vào 2018 đến nay, NHSV không ngừng phát triển trở thành một trong những công ty chứng khoán nước ngoài có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam. Năm 2023, NHSV ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận sau thuế đạt 41,32 tỷ đồng, tăng 10,75 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 35,18% so với cùng kỳ năm trước.

