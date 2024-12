Trước khi biến thành “cây ATM” nạp rút tiền, 3.000 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh đã là “trạm” thu hơn 4 triệu hóa đơn tiền điện nước, bảo hiểm mỗi tháng

Theo thông tin từ phía Thế Giới Di Động (mã MWG), chỉ trong 7 ngày thử nghiệm dịch vụ nạp rút tiền và chuyển tiền tại hơn 3.000 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh, đã có 20 nghìn giao dịch nạp/rút/chuyển tiền chức năng như 1 cây ATM. Giá trị trung bình đạt từ 5-6 triệu đồng/cp.

Lãnh đạo MWG - ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên HĐQT MWG tự tin số lượng này sẽ tăng nhiều lần khi dịch vụ đi vào hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, ông Hiểu Em cũng chia sẻ thêm trước khi có chức năng như một “cây ATM” để nạp, rút, chuyển tiền, các cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh đã là địa điểm quen thuộc để người dân thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm, tiền học phí, với hơn 4 triệu hóa đơn mỗi tháng.

Mô hình “cây ATM” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Trở lại với dịch vụ mới được triển khai, đây là mô hình sau khi MWG và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra cơ hội mới trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính tiện ích cho khách hàng trên toàn quốc. Trong đó, điểm đặc biệt là MWG sẽ cung cấp dịch vụ nạp rút tiền và chuyển tiền tại các điểm siêu thị của Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh.

Hiện tại khách hàng có thể dễ dàng nạp tiền vào tài khoản hoặc rút tiền mặt hay chuyển tiền mà không cần thiết phải đi đến cây ATM hay các chi nhánh ngân hàng, thời gian mở cửa các cửa hàng từ 8h sáng đến 22h tối. Hạn mức nạp/rút tiền của khách hàng: 20 triệu đồng/khách hàng/ngày (Bao gồm cả nạp + rút ở cả Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh và nơi khác). Khách hàng có thể giao dịch với đa số các ngan hàng như VPBank. Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Techcombank.... Đặc biệt, khách hàng thực hiện giao dịch từ giờ đến 15/01/2025 sẽ được áp dụng chính sách phí giao dịch 0 đồng.

Về tình hình kinh doanh của MWG, luỹ kế 10 tháng đầu năm 2024, doanh thu MWG tăng trưởng 14% so với cùng kỳ và đã hoàn thành 89% kế hoạch cả năm. Trong đó, chuỗi Điện Máy Xanh đóng góp doanh thu lớn nhất với tỷ trọng 44,8% và nhóm Thế Giới Di Động và Topzone đóng góp 22,2% doanh thu.

Tính riêng tháng 10, MWG ước tính thu về gần 11.600 tỷ đồng, giảm nhẹ so với tháng 9 trước đó nhưng tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày trong tháng 10, MWG thu về hơn 370 tỷ đồng. Về quy mô, tính đến cuối tháng 10/2024 chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh gần như duy trì số lượng so với tháng trước, lần lượt là 1.022 và 2.030 cửa hàng.