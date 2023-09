Du lịch dịp 2/9: Vì sao không bùng nổ, kỳ nghỉ ‘vét’ kén khách?

Tour trọn gói mất sức hút

Theo ghi nhận thực tế, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài bốn ngày khá lý tưởng cho kế hoạch du lịch , đặc biệt là những tour kéo dài từ 2-4 ngày. Tuy nhiên lễ 2/9 cũng là dịp “nghỉ vét” của nhiều gia đình trước khi cho các bé vào năm học mới nên lượng khách không quá đông đúc như khoảng thời gian cao điểm hè.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour - dịch vụ vận chuyển, nhà hàng, khách sạn… duy trì ở mức ổn định về giá, số lượng. Bà nhận định mùa du lịch lễ không quá “sốt” ở các tuyến cả nội địa và quốc tế.

Tour trọn gói mất dần sức hút do nhu cầu của du khách có nhiều thay đổi sau dịch COVID-19.

“Nhu cầu của du khách thay đổi nhiều sau đại dịch COVID-19. Tính chất mùa cao điểm, mùa thấp điểm không còn quá rõ rệt như trước. Du khách có kế hoạch du lịch đều đặn, tranh thủ thời điểm nhàn rỗi hơn là tập trung vào các dịp lễ lớn”, bà Trần Thị Bảo Thu nêu.

Bên cạnh đó, du khách nội địa không chỉ tập trung vào loại hình tour trọn gói mà có nhu cầu mua tour thiết kế theo nhu cầu, tour du lịch tự chọn (free & easy).

Đa phần du khách tìm mua combo vé máy bay, khách sạn và vé vào cửa các khu vui chơi.

Khẳng định tour du lịch trọn gói “kén khách”, nhiều công ty du lịch chủ động thay đổi, tạo nhiều lựa chọn cho du khách. Ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing cty Du lịch BestPrice - cho biết số lượng du khách chọn mua tour trọn gói không nhiều mà tập trung mua combo vé máy bay, khách sạn và vé vào cửa các địa điểm vui chơi.

“Lượng khách mua combo vé máy bay, khách sạn và vé vào cửa các khu vui chơi chiếm số lượng lớn. Tour trọn gói hơi kén khách và đa phần khách lớn tuổi mua. Khách ưu tiên các combo vì họ có thể chủ động trải nghiệm hơn phụ thuộc vào lịch trình cố định của công ty du lịch”, ông Bùi Thanh Tú nói.

Địa điểm truyền thống duy trì lượng khách

Các tuyến điểm du lịch trong nước duy trì lượng khách là Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội, Hà Giang, Đà Lạt… Đặc biệt, dịp lễ 2/9 các địa điểm như Hà Nội, Đà Nẵng - Hội An, các tỉnh thành phố miền núi phía Bắc… hút khách bởi những địa danh này bước vào thu - thời điểm đẹp nhất trong năm.

Nền tảng Booking.com - một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới - vừa công bố danh sách 10 điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 2/9 (có ngày check-in từ 2-4/9). Đứng đầu danh sách là thành phố Đà Nẵng, tiếp đến là Bà Rịa - Vũng Tàu và Nha Trang. Các điểm đến còn lại lần lượt là: Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Mũi Né, Hà Nội, Hạ Long, Phú Quốc và Hội An.

Đà Nẵng là thành phố đứng đầu danh sách điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 2/9 do website Booking.com công bố.

Du khách Việt chủ yếu có nhu cầu với hai loại hình du lịch vào dịp nghỉ lễ 2/9 là du lịch ở gần hay ngay tại thành phố sinh sống và du lịch xe hơi tới các địa điểm không quá xa.

Đối với trường tour nước ngoài được du khách quan tâm là Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Châu Âu… Đại diện các công ty du lịch khẳng định tour nước ngoài ngày càng đa dạng, đặc biệt ở các tuyến Đông Bắc Á như Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc), Hàn, Nhật… Bên cạnh đó, các điểm đến tại Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia... chiếm ưu thế về giá và liên tục đổi mới.

“Các tuyến châu Âu, Mỹ… có khả năng tiếp tục tăng khoảng 10-15% so với mùa hè vì bắt đầu vào mùa đẹp nhất trong năm: mùa thu và mùa lễ hội cuối năm”, bà Trần Thị Bảo Thu nhận định.

Sau đại dịch COVID-19, xu hướng đi du lịch của người dân thay đổi, do đó việc kiểm soát và dự báo số lượng khách từ sớm không phải là điều dễ dàng. Điều này đòi hỏi các địa phương, các đơn vị quản lý điểm đến phải lập sẵn kế hoạch, với những phương án điều phối tổng thể, để luôn bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách.