Không thể so sánh với các "thủ phủ" công nghiệp miền Bắc về vị trí, hạ tầng, vì sao tỉnh miền Trung này vẫn liên tiếp thu hút được Luxshare, Foxconn, Goertek, sắp cán mốc 1 tỷ USD vốn FDI?

Nghệ An - Điểm đến “mới” cho các doanh nghiệp nước ngoài

Năm 2023, Nghệ An phấn đấu thu hút từ 100 - 120 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 32.000 - 35.000 tỷ đồng; trong đó, vốn FDI khoảng 500 - 600 triệu USD. Hiện nay, tỉnh đã đạt mục tiêu, khi từ đầu năm đến nay đã thu hút được 890 triệu USD và mốc 1 tỷ USD đang rất gần với việc sắp trao chứng nhận đầu tư cho 2 dự án mới.

Một số dự án với số vốn đầu tư lớn như: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Luxshare - ICT (140 triệu USD); Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của Tập đoàn Goertek (500 triệu USD), Dự án sản xuất linh kiện điện tử của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam (199,8 triệu USD), Dự án nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng (200 triệu USD). Foxconn - đối tác hàng đầu của hãng Apple cũng đã quyết định đầu tư dự án với tổng số vốn 100 triệu USD tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An.

Từ những bước đi “lẹt đẹt”, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, con số vốn đầu tư nước ngoài vào Nghệ An những năm gần đây tăng đều, có thời điểm tăng đột biến. Theo Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An Bùi Duy Đông, để thu hút nhà đầu tư nước ngoài thì cần hội tụ được hai điều kiện, trong đó điều kiện cần để nhà đầu tư đến là sự sẵn sàng về đất đai và lao động, còn điều kiện đủ để nhà đầu tư lựa chọn là hiệu quả cao và rủi ro thấp.

Mặc dù, không có vị trí địa lý thuận lợi, gần các trung tâm kinh tế (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…) hay có cơ sở hạ tầng, giao thông phát triển (đường Vành đai 4, cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh, Bắc Ninh - Hạ Long…) như các tỉnh vốn “nổi tiếng” về thu hút FDI như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, nhưng về điều kiện cần, tỉnh Nghệ An đã thực hiện đồng thời nhiều giải pháp đồng bộ.

Tại Hội thảo Kết nối đầu tư Nghệ An - Kocham (Hàn Quốc) diễn ra vào ngày 25/8/2023 tại thành phố Vinh, Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, thời gian qua, Nghệ An đã chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư “5 sẵn sàng” gồm:

Sẵn sàng về mặt bằng đầu tư: Nghệ An đã và đang thúc đẩy, hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; hoàn thành đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp hiện hữu; sẵn sàng về quy hoạch và các điều kiện để phát triển thêm các khu công nghiệp mới. Đến năm 2025, tỉnh Nghệ An bảo đảm có đủ quỹ đất khu công nghiệp, mặt bằng sạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại với tổng diện tích khoảng 2.000 ha trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

Sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu: Tập trung huy động nguồn lực đầu tư để hoàn thiện kết cấu hạ tầng trọng yếu như: Dự án xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò, Dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để sớm hoàn thành Dự án đường cao tốc Bắc – Nam.

Sẵn sàng về nguồn nhân lực, với hơn 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động, Nghệ An luôn sẵn sàng cung cấp hằng năm khoảng 45.000 lao động. Trong đó có 30.000 lao động đã qua đào tạo. Với hệ thống đào tạo nghề đa ngành, đa lĩnh vực, với 17 trường đại học, cao đẳng và 70 cơ sở đào tạo nghề, hằng năm Nghệ An đào tạo được hàng chục nghìn cử nhân, trung cấp nghề... đáp ứng nhu cầu lao động qua đào tạo, có tay nghề cho các nhà đầu tư.

Hơn nữa, Nghệ An có lợi thế chi phí nhân công thấp hơn so với các tỉnh khác, cụ thể: đối với tỉnh Nghệ An, được chia làm 2 khu vực: Khu vực III: thành phố Vinh, áp dụng mức lương tối thiểu là: 3.430.000 đồng/tháng/người. Khu vực IV: 20 huyện, thị xã còn lại, áp dùng mức lương tối thiểu là: 3.070.000 đồng/tháng/người.

Qua khảo sát của Sở Công thương tỉnh Nghệ An về tình hình trả lương cho người lao động của các loại hình doanh nghiệp thì mức tiền lương bình quân các doanh nghiệp trả cho người lao động trên địa bàn tỉnh từ 5 - 5,8 triệu đồng/người/tháng, trong đó khối doanh nghiệp FDI, mức tiền lương bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng. Nhìn chung so với mức tiền lương bình quân người lao động nhận được tại các vùng kinh tế trọng điểm (khu vực I) thì mức tiền lương bình quân của Nghệ An thấp hơn nhiều.

Sẵn sàng đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng “Một cửa tại chỗ”, “Một đầu mối”, nhất là thủ tục đầu tư vào khu kinh tế, các khu công nghiệp được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi.

Sẵn sàng hỗ trợ: Các dự án đầu tư, FDI đầu tư vào Nghệ An đều được quan tâm hỗ trợ từ khi nghiên cứu khảo sát, cấp phép triển khai, đi vào hoạt động và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tỉnh kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An không thu hút tràn lan các dự án đầu tư nước ngoài mà ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, không xem xét mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những dự án khai thác tận dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.