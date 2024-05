Du lịch Hội An nghỉ lễ: Khách Tây tăng mạnh, khách Việt giảm sâu

Ngày 1/5, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Quảng Nam cho biết, 5 ngày lễ doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch toàn tỉnh ước đạt 600 tỷ đồng. Hội An và các điểm du lịch ven biển được khách lựa chọn nhiều nhất.

Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, tỉnh Quảng Nam ghi nhận sự tăng về lượt khách quốc tế so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ lên đến 40 o C, cộng với giá vé máy bay tăng cao nên khách nội địa giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2023.

Khách đến tham quan phố cổ Hội An tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Hoài Văn.

“Vì tiết trời khá oi bức nên ban ngày người dân và du khách hạn chế đi ra đường, do đó thời điểm đông khách nhất là vào chiều tối. Phố cổ Hội An và các điểm đến gần biển được khách lựa chọn nhiều nhất” - ông Hồng cho hay.

Cụ thể, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam dịp lễ ước đạt hơn 230.000 lượt, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 130.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt 100.000, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách tham quan du lịch ước đạt 150.000 lượt (giảm 13%) và khách lưu trú du lịch ước đạt 81.000 lượt (tăng 16%). Công suất sử dụng phòng trên địa bàn tỉnh đạt 75-90%, chủ yếu khách sạn từ 3-5 sao. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch trong 5 ngày lễ ước đạt 600 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Lanh cho biết, có 21.300 lượt khách mua vé tham quan khu phố cổ, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó hơn 18.400 lượt, khách Việt Nam hơn 2.800 lượt.

Ngoài ra các điểm đến khác cũng đón lượng khách tham quan lớn như Rừng dừa Bảy Mẫu , làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, Cù Lao Chàm…