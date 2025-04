Du lịch TP HCM sôi động chưa từng có

Một tuần nay, cứ mỗi chiều tối khu vực trung tâm TP HCM từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, các trục đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đồng Khởi, trước Nhà thờ Đức Bà - Bưu Điện TP HCM, Nhà hát TP HCM, đặc biệt là khu vực trước Bến Bạch Đằng - Cột cờ Thủ Ngữ… người dân và du khách đến vui chơi, hòa mình vào không khí trước đại lễ 30-4, sôi động chưa từng thấy.

Khách sạn và tour kín chỗ

Chiều 21-4, Sở Du lịch TP HCM đã công bố Chương trình giới thiệu các hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), kéo dài từ ngày 20-4 đến 10-6, với quy mô kích cầu lớn. Hàng trăm doanh nghiệp tham gia, mang đến nhiều ưu đãi như: giảm giá tour tham quan nội đô, city tour chủ đề lịch sử, gói combo nghỉ dưỡng - ẩm thực - trải nghiệm, ưu đãi phòng nghỉ từ 3 sao trở lên, vé tham quan ban đêm tại bảo tàng, quà tặng lưu niệm, sản phẩm OCOP mang nhận diện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết thành phố đang trở thành tâm điểm của cả nước với chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đổ về. "Báo cáo sơ bộ của các đơn vị đến hiện tại, hầu hết tour du lịch tới TP HCM dịp lễ 30-4 đã kín chỗ, nhất là các tour tìm hiểu văn hóa, lịch sử và các tour du lịch nội đô. Từng sản phẩm du lịch đều "gửi gắm" tới du khách về những ký ức lịch sử hào hùng, di sản kiến trúc giao thoa văn hóa, những món ăn đậm đà hương vị bản địa và cả những công trình hiện đại của một thành phố luôn khát khao vươn tới tương lai" - bà Ánh Hoa nói.

Người dân, du khách từ khắp nơi đổ về TP HCM để tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: QUỲNH TRÂM

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều khách sạn 3, 4, 5 sao ở khu vực trung tâm TP HCM đều đã kín phòng dịp lễ 30-4. Chị Ngọc Hồng (ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM), cho biết từ tuần trước, chị đã liên hệ nhiều khách sạn 2-3 sao ở khu vực quận 1, 3 đặt phòng cho người thân từ Đắk Lắk xuống TP HCM vui chơi dịp 30-4 nhưng đều không còn phòng trống.

Đại diện khách sạn Majestic Saigon cho biết từ ngày 27-4 đến 1-5, khách sạn đã kín phòng. Dịch vụ BBQ buổi tối kết hợp ngắm pháo hoa vào đêm 30-4 cũng đã được khách đặt hết. Nhiều khách sạn khác như Rex, Kim Đô Royal Saigon cũng thông báo hết phòng trong dịp lễ này.

Ông Trần Khang Duy, Giám đốc The Odys Boutique Hotel, Phó Chủ tịch Chi hội Khách sạn (Hiệp hội Du lịch TP HCM), cho biết theo ghi nhận từ nhiều nguồn và qua trao đổi với các khách sạn, tình hình đặt phòng đang diễn ra sôi động, tăng trưởng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Hiện hầu hết khách sạn từ 3 đến 5 sao tại khu vực quận 1, quận 3 đều đã kín phòng trong những ngày cao điểm lễ. Nhiều du khách do lên kế hoạch muộn đã phải hủy chuyến đi vì không tìm được phòng lưu trú. Giá phòng cũng tăng đáng kể so với ngày thường.

Theo thống kê của Sở Du lịch TP HCM tính đến chiều 21-4, các khách sạn từ 1 đến 5 sao tại khu vực trung tâm thành phố - bao gồm quận 1, quận 4 và khu vực Bến Nhà Rồng, nơi tập trung các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, diễu hành, lễ hội ánh sáng, ẩm thực - hiện ghi nhận công suất phòng từ 95% đến 100%. Các khách sạn lớn trong phân khúc 4 - 5 sao đã báo kín phòng trong các ngày từ ngày 27-4 đến 1-5.

Cơ hội hiếm có cho du lịch

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết trong tháng 4 lịch sử này, các tour về nguồn dành cho cựu chiến binh và kiều bào về tham quan TP HCM đã thu hút lượng khách tăng đột biến. Bên cạnh đó, các dịch vụ như tour xe buýt hai tầng, ăn tối trên tàu ngắm sông Sài Gòn về đêm cũng nhận được sự quan tâm lớn.

Với kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày dịp 30-4, Lữ hành Saigontourist đã triển khai 84 hành trình du lịch nước ngoài và 45 hành trình trong nước, với mức giảm giá lên đến 10 triệu đồng. Các tour được khởi hành liên tục từ ngày 23-4 đến 1-5 trên toàn quốc. Năm 2025 ghi nhận xu hướng khách nội địa tăng mạnh, đặc biệt là đối với điểm đến TP HCM.

Tại Công ty CP Lữ hành Vietluxtour, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông và marketing, cho biết dịp 30-4, riêng các tour nội đô đã rất phong phú với hơn 10 chương trình tham quan kéo dài từ nửa ngày đến 3 ngày, tập trung vào các điểm đến văn hóa - lịch sử nội và ngoại thành TP HCM. "Nhiều du khách rất ấn tượng với chương trình Sài Gòn xưa và nay, trong đó có tham quan tuyến metro số 1. Đặc biệt, chương trình còn thu hút nhóm khách trẻ nhờ trải nghiệm mới lạ tại những địa điểm quen thuộc, cùng các điểm dừng có góc check-in đẹp. Bên cạnh đó, tour Huyền thoại những anh hùng - Đặc công rừng Sác - Đất thép thành đồng cũng rất được yêu thích, nhất là sau hiệu ứng từ bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"..." - bà Bảo Thu chia sẻ.

"Sức nóng" của dịp lễ 30-4 không chỉ lan tỏa đến ngành du lịch mà còn tác động tích cực đến đời sống người dân. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, hình ảnh người dân và du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng dạo phố, mặc áo dài in hình quốc kỳ, cùng những con đường, tòa nhà, khu dân cư rực rỡ cờ hoa tạo nên không khí sôi động hiếm thấy.

Theo các chuyên gia du lịch, đây là thời điểm vàng để TP HCM đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thu hút và giữ chân du khách. Việc tận dụng tốt cơ hội này sẽ giúp thành phố nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Kín phòng ở trung tâm, khách nên làm gì? Theo Sở Du lịch TP HCM, du khách có thể lựa chọn lưu trú tại các khu vực lân cận trung tâm như quận 3, quận 5, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình... Đây là những nơi có nhiều khách sạn đa dạng về phân khúc, chất lượng dịch vụ tốt và giá cả hợp lý. Từ đây, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các hoạt động lễ hội diễn ra ở trung tâm thông qua các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, xe buýt điện hoặc xe đạp công cộng.