Hà Nội: Đường trên cao Vành đai 3 tiếp tục ùn tắc

Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng cho biết, sau khi hoàn thành sửa chữa khe co giãn ở đoạn Mai Dịch - Big C (giai đoạn 1), Sở Xây dựng vừa đồng ý cho phép thực hiện giai đoạn 2, giai đoạn 3 của dự án là sửa chữa tiếp các khe co giãn ở đoạn Big C - Nguyễn Trãi, Big C - Mai Dịch.