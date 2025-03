Du lịch Việt Nam trên đà bứt phá

Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025.

"Đũa thần" thị thực

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã ban hành 2 nghị quyết về việc miễn thị thực cho công dân 15 nước. Đó là Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 7-3-2025 miễn thị thực cho công dân 12 nước với thời hạn tạm trú 45 ngày, gồm: Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan. Chính sách này được thực hiện kể từ ngày 15-3-2025 đến hết ngày 14-3-2028 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 15-1-2025 về việc miễn thị thực cho công dân 3 nước: Ba Lan, CH Czech và Thụy Sĩ với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch theo chương trình của các doanh nghiệp (DN) kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức. Chính sách này áp dụng từ tháng 3-2025 đến hết ngày 31-12-2025 theo khuôn khổ Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - VH-TT-DL) cho biết Việt Nam đón gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 2-2025, bằng 90% so với tháng trước và 130% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón 3,96 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường ở châu Âu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, nhất là các thị trường được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực như: Nga (tăng 104,3% so với cùng kỳ năm ngoái), Ba Lan (54,2%), Ý (31,5%), Pháp (30,2%)…

Chính sách thị thực cởi mở sẽ thu hút nhiều du khách đến từ châu Âu, vốn chi tiêu mạnh tay và lưu trú dài ngày. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo ông Hồ Xuân Phúc, Tổng Giám đốc Công ty HanoTours, khi chính sách miễn visa được nới rộng, du khách quốc tế rất hào hứng. Nhiều du khách châu Âu đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch xuyên Đông Dương. Họ đến Việt Nam, sau đó sang Lào và Campuchia.

Tổng Giám đốc Dolphin Tour Phạm Minh Quang bày tỏ kỳ vọng chính sách miễn thị thực sẽ giúp DN tiếp cận được nhiều thị trường khách tiềm năng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư cho các DN du lịch. "Chính sách này đồng thời cũng tạo công ăn việc làm, phát triển nguồn nhân lực địa phương" - ông Quang nhìn nhận.

Lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho hay mục tiêu của ngành du lịch trong năm 2025 là đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế. Với nhiều chính sách đang được Bộ VH-TT-DL triển khai đồng bộ, các chuyên gia đánh giá mục tiêu này hoàn toàn có thể hoàn thành. Trên thực tế, các chương trình xúc tiến quảng bá cùng hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam ngày càng phong phú là động lực để ngành du lịch Việt Nam tiếp tục thu hút ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.

Quảng bá điểm đến Việt Nam tại Mỹ với chủ đề "Việt Nam - Điểm đến mới của điện ảnh thế giới" là một trong những chương trình xúc tiến du lịch quy mô lớn của Bộ VH-TT-DL. Kết quả đầu tiên của chương trình xúc tiến này đã được ghi nhận khi nhiều đoàn làm phim của Hollywood chọn Việt Nam làm bối cảnh cho những dự án phim trong năm nay.

Đoàn làm phim Hollywood do bà Rose Lam, Giám đốc sản xuất toàn cầu của Riot Studios, vừa có chuyến thăm, khảo sát bối cảnh tại Việt Nam và đã "chấm" Cát Bà, Hải Phòng cho dự án của mình. Đây là đơn vị thực hiện xê-ri phim "Trò chơi vương quyền" (Games of throne) nổi tiếng toàn cầu; từng mang lại tăng trưởng đột phá cho du lịch của nhiều nước như Bắc Ireland, Scotland, Marocco… Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, bà Rose Lam đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam và tin rằng bộ phim sẽ tạo hiệu ứng tích cực. Khi dự án được khởi quay tại đây sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh không chỉ giúp thúc đẩy ngành công nghiệp sáng tạo của Việt Nam mà còn góp phần giới thiệu văn hóa, con người và du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đây là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Hollywood, mở ra cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các đoàn làm phim quốc tế.

Ông NGUYỄN CÔNG HOAN, Tổng Giám đốc Flamingo Hà Nội Redtour: Hướng đến dòng khách VIP Mở rộng các quốc gia được miễn thị thực là một trong những chính sách rất được các DN du lịch mong đợi. Cùng với sự cởi mở về visa, bản thân các DN du lịch cũng tìm kiếm cho mình những phương thức tiếp cận khách du lịch quốc tế đến từ thị trường châu Âu và một số thị trường có sức chi trả cao như Nhật Bản, Hàn Quốc. Flamingo Hà Nội Redtour đang hướng đến dòng khách du lịch cao cấp hay còn gọi là khách VIP. Việc tập trung vào đối tượng khách siêu giàu thì doanh thu và lợi nhuận của ngành du lịch sẽ tốt hơn. Đặc biệt, dòng khách VIP khi đi du lịch sẽ thu hút được sự chú ý của truyền thông, công chúng. Việc này không chỉ gián tiếp quảng bá mà còn góp phần bảo chứng chất lượng của điểm đến. Ông NGUYỄN ĐÔNG HÒA, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group): Giảm giá, nâng chất lượng dịch vụ Hiện nay, du khách quốc tế có xu hướng thích khám phá những điểm đến hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên, trải nghiệm đời sống của cư dân bản địa. Điều này tạo cơ hội cho Việt Nam phát triển các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là du lịch cộng đồng ở những khu vực chưa được khai thác nhiều. Tuy nhiên, ngành du lịch Việt Nam đang chịu sức ép cạnh tranh từ các nước trong khu vực. Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế, trong khi Thái Lan dự kiến đón 40 triệu, Malaysia 31 triệu, Singapore khoảng 18,5 triệu… Thực tế, chi phí tour ở Việt Nam cao hơn so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực. Do đó, cần áp dụng các giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí giá tour, sản phẩm du lịch trong nước để cạnh tranh, thu hút khách quốc tế đến với Việt Nam. Ông NGUYỄN TIẾN ĐẠT, Giám đốc Công ty Du lịch AZA, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội: Phải làm sao để du khách chi tiêu nhiều hơn Những thị trường mới được Chính phủ miễn thị thực đều là các thị trường có sức chi trả cao. Tuy nhiên, để khách du lịch có thể chi tiêu nhiều hơn, chúng ta phải đẩy mạnh truyền thông làm sao để người ta biết được chính sách này càng sớm càng tốt. Tiếp đó, phải điều tra nhu cầu, thói quen và sở thích của du khách ở những thị trường này, từ đó đưa ra được những sản phẩm du lịch đáp ứng thị hiếu, thúc đẩy du khách chi tiêu nhiều hơn. L.Anh - L.Giang ghi

Cơ hội lớn từ APEC Năm 2027, Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 diễn ra tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho rằng đây là cơ hội lớn cho du lịch Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung. "Sự kiện này chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế, giúp Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Các hoạt động hội nghị, triển lãm bên lề APEC 2027 không chỉ giúp Phú Quốc mà còn tạo điều kiện cho ngành du lịch Việt Nam giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và dịch vụ du lịch đến bạn bè quốc tế" - ông Trường phân tích. T.Phương

Hôm nay (16-3), đường bay thuê chuyến (charter) kết nối 11 thành phố của Nga với Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) chính thức mở lại. Dự kiến, tần suất khai thác các chuyến bay từ Nga đến Khánh Hòa trong tháng 3-2025 là 12 chuyến, tháng 4 đến tháng 6 là 50-55 chuyến/tháng và từ tháng 7 trở đi 90-100 chuyến/tháng. Du khách Nga có thời gian lưu trú dài, trung bình 10-14 ngày. Mỗi khách Nga chi tiêu trung bình 1.600 - 1.800 USD/chuyến đi, tập trung vào lưu trú, mua sắm, trải nghiệm văn hóa.