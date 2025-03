Khu vực sẽ được đầu tư hơn 3.400 tỷ, kết nối 3 trọng điểm du lịch miền trung

Dự án đường ven biển Phú Yên đoạn TP Tuy Hòa – huyện Tuy An có tổng chiều dài khoảng 14,6 km. Dự án đi qua địa phận 5 xã gồm An Ninh Đông, An Hoà Hải, An Mỹ (huyện Tuy An) và xã An Phú (TP Tuy Hoà). Ảnh: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên.