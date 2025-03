Thông tin mới nhất về việc mở rộng Quốc lộ 13 đoạn TP.HCM (Thủ Đức đến Bình Dương) trong năm 2025

Ngày 14/3/2025, UBND P. Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã ra thông báo số 128/TB-UBND về thu thập thông tin ban đầu liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, từ cầu Bình Triệu (TP.Thủ Đức) đến ranh tỉnh Bình Dương.

Theo văn bản, căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 của Hội đồng nhân dân TP.HCM (HĐND TP) về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) theo phương thức đối tác đầu tư (Hợp đồng BOT).

Căn cứ Thông báo số 160/TB-VP ngày 12/03/2025 của văn phòng Hội đồng nhân dân UNND TP. Thủ Đức về kết luận của Thường trực UBND TP. Thủ Đức tại cuộc họp ngày 26/02/2025 liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13.

UBND P. Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nằm trong ranh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 thuộc địa bàn khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 44 (khu phố 1, 2, 3 cũ) sẽ tổ chức thu thập thông tin ban đầu về việc thống kê liên quan đến đất, nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc, cây trồng, giếng khoan,... có trên đất. Thời gian thực hiện từ ngày 14/3/2025 đến hết ngày 30/3/2025.

Như vậy, công tác khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 như kế hoạch đã được TP.Thủ Đức chuẩn bị ngay đầu năm 2025.

TP.HCM đang chuẩn bị công tác để mở rộng Quốc lộ 13 cuối năm 2025

Trước đó, tại họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội ở TP.HCM, ông Hoàng Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý - Vận tải đường bộ, thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM nhấn mạnh, Quốc lộ 13 là một trong số dự án mở rộng ưu tiên từ Nghị quyết 98 đã được HĐND TP thông qua và dự kiến khởi công cuối năm 2025, hoàn thành khai thác trong giai đoạn 2027 - 2028.

Tuyến Quốc lộ 13 đoạn cửa ngõ phía Đông bắc TP.HCM sẽ là trục giao thông nhanh, ít gián đoạn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với tỉnh Bình Dương; hình thành trục giao thông hướng tâm kết nối tuyến Đại lộ Phạm Văn Đồng với đường Vành đai 2 TP.HCM, đáp ứng nhu cầu giao thông liên vùng khu vực cửa ngõ thành phố với các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên (qua Quốc lộ 14).

Dự kiến tổng vốn đầu tư dự án là 13.851 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 9.375 tỉ đồng. Người dân mong chờ dự án mở rộng sớm thi công để xóa "nút cổ chai" ngay cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM.

Thông tin mở rộng Quốc lộ 13 tác động đến sức mua bất động sản dọc tuyến này

Cùng với đó, thông tin mở rộng Quốc lộ 13 đã và đang tác động đến bức tranh thị trường bất động sản dọc tuyến quốc lộ này. Gần đây, một số dự án căn hộ dọc Quốc lộ 13 bung sản phẩm ra thị trường ghi nhận sức cầu tích cực.

Chẳng hạn, dự án The Emerald 68 của Tập đoàn Lê Phong & Coteccons do DKRA Realty triển khai Tiếp thị & Phân phối nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13 (thuộc phường Vĩnh Phú, Thuận An). Dự án cách ranh với TP.Thủ Đức (TP.HCM) chỉ 800m, di chuyển thuận lợi đến trung tâm TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất, ngã tư Hàng Xanh. Dự án đang được triển khai thi công, dự kiến bàn giao cho cư dân từ tháng 10/2026. Với mức giá hợp lý và chất lượng xây dựng vượt trội, dự án đang thu hút đông đảo người mua quan tâm.

Sau các đợt mở bán thành công, cuối Quý 1/2025 The Emerald 68 tiếp tục bung hàng đợt 3 ra thị trường với chính sách ưu đãi đặc biệt. Người mua chỉ đóng 10% (tức 190 triệu) có thể ký hợp đồng mua bán; thanh toán 20% đến khi nhận nhà (18 tháng) và thanh toán đủ 50% tương đương trên dưới 1 tỉ đồng là vào ở; tiếp tục trả phần còn lại trong 13 tháng sau khi nhận bàn giao.

Sức cầu của dự án không chỉ đến từ dân địa phương mà khách hàng từ TP.HCM và các khu lân cận cũng tìm hiểu khá nhiều. Sự quan tâm tích cực trở lại của thị trường cho thấy tín hiệu "bắt sóng" hạ tầng của người mua khá nhạy bén trong bối cảnh sản phẩm căn hộ có giá và vị trí tốt không còn nhiều dọc tuyến Quốc lộ 13.

Có thể thấy, với việc TP.HCM mở rộng Quốc lộ 13, khu vực tiếp giáp TP.HCM - Bình Dương trong vòng bán kính 5km, đặc biệt là phường Vĩnh Phú (TP. Thuận An) gần chợ đầu mối Thủ Đức sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Bất động sản dọc theo trục đường này từ TP.HCM lên đến khu vực cửa ngõ thuộc TP. Thuận An có lợi thế gia tăng giá trị nhờ giao thông di chuyển nhanh chóng.

Cụ thể, từ cổng chào tỉnh Bình Dương đến ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) với lộ trình gần 10km có thể được di chuyển chỉ trong 15 phút, nhanh hơn cả khi đi từ nhiều khu vực khác của TP.HCM (Hóc Môn, Nhà Bè, Quận 9 cũ, Bình Chánh,…). Đây cũng là lý do một số dự án căn hộ tại khu vực Thuận An mở bán gần đây nhận được sự quan tâm tích cực từ người mua.

Nhiều người kỳ vọng giá trị bất động sản gia tăng mạnh khi Quốc lộ 13 đoạn qua TP.HCM chính thức khởi công. Cùng các phân đoạn của dự án thuộc Bình Dương hoàn thiện sẽ tăng cường kết nối, tạo thành "điểm rơi" đầu tư trong chu kỳ mới giai đoạn 2026 - 2027.

Ngoài hạ tầng, mới đây, thông tin một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai sáp nhập vào TP.HCM cũng tạo tâm lý tích cực cho nhà đầu tư. Động thái tìm kiếm bất động sản giáp ranh TP.HCM đã rục rịch từ đầu năm 2025.

Chia sẻ mới đây, Chuyên gia nghiên cứu lịch sử đô thị Trần Hữu Phúc Tiến cho rằng, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu là các khu vực quan trọng tiếp giáp TP.HCM. Nếu các khu vực này vào một cương giới hành chính và kinh tế chung sẽ tận dụng được các ưu thế của cả ba và thực hiện tầm nhìn hướng đến kinh tế biển, kinh tế xanh và kinh tế số. Dẫu vậy, tỉnh nào sáp nhập với TP.HCM phải vừa đảm bảo các tiêu chí theo luật, vừa đủ để mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa tiềm năng kinh tế từng địa phương.

Ngoài việc "đi trước đón đầu" hạ tầng hay quy hoạch thì theo các chuyên gia, nhà đầu tư bất động sản cần chú ý thêm các yếu tố đi kèm như: pháp lý, tiến độ xây dựng dự án, uy tín của chủ đầu tư để hạn chế rủi ro dòng tiền trong bối cảnh thị trường chưa hoàn toàn phục hồi.