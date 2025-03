Sức hút của The Charm An Hưng tại bất động sản Thủ đô

Hiện tượng của thị trường bất động sản Hà Nội đầu năm

Toàn thị trường đang trải qua giai đoạn biến động mạnh mẽ với những đợt tăng giá liên tục ở nhiều phân khúc, loại hình. Đặc biệt, chung cư là phân khúc chiếm sóng thị trường khi giá bán liên tục tăng mạnh.

Báo cáo thị trường quý IV năm 2024 của Batdongsan.com.vn ghi nhận, tại thị trường Hà Nội, căn hộ chung cư cũng là phân khúc có tốc độ tăng giá mạnh nhất trong tất cả các loại hình với mức tăng 58% so với quý I năm 2023.

Không thể phủ nhận, trong bản hoan ca tăng giá đó, thị trường xuất hiện những cơn sốt ảo, đẩy giá quá mức những sản phẩm hoặc khi mới chỉ nằm trên giấy; các tiện ích - dịch vụ chỉ là hứa hẹn, không hiện thực hóa khi triển khai và vận hành.

Trong bối cảnh đó, The Charm An Hưng xuất hiện như một điểm sáng thực sự - một dự án đã cất nóc, bước vào giai đoạn hoàn thiện với giá bán tiệm cận mặt bằng chung của khu vực, từ 75-85 triệu đồng/m2 nhưng giá trị lại vượt trội với hệ tiện ích - dịch vụ đẳng cấp được triển khai bài bản, đồng bộ. Các giá trị của The Charm An Hưng hoàn toàn kiểm chứng được trên thực tế.

The Charm An Hưng nổi bật với vị trí, quy hoạch đồng bộ và kiến trúc hiện đại

Không chỉ gây ấn tượng bởi tiến độ thi công đảm bảo, The Charm An Hưng còn thuộc số ít dự án khi sở hữu quy mô ấn tượng: 38 căn nhà thấp tầng, trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế, 2 tòa chung cư cao 30 tầng với ba tầng hầm, ba tầng khối đế dịch vụ và 27 tầng căn hộ. Với 592 căn hộ sở hữu lâu dài, dự án đáp ứng nhu cầu ở thực, đồng thời đảm bảo giá trị đầu tư bền vững trước thực trạng quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm.

Sự hiện diện của không gian sống chất lượng cao với pháp lý vững vàng như The Charm An Hưng mang đến sự an tâm và giá trị thực sự cho người mua. Do đó, không khó hiểu khi quỹ hàng ra 3 đợt của The Charm An Hưng với tổng165 căn thanh khoản đạt 100%, cho thấy sức hút từ các giá trị nội tại của dự án.

Một lựa chọn "khó tìm" trên thị trường bất động sản 2025

Tọa lạc ngay trung tâm quận Hà Đông, The Charm An Hưng nằm trên trục phát triển quan trọng của thủ đô Hà Nội sở hữu vị trí chiến lược. Khu vực này không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đồng bộ, mà còn là tâm điểm của các dự án đô thị hiện đại. Dự án sở hữu vị trí bốn mặt tiền, dễ dàng kết nối với các tuyến đường huyết mạch như Lê Văn Lương, Tố Hữu, vành đai 3 và vành đai 3.5, đường Lê Quang Đạo kết nối tới Mỹ Đình chỉ khoảng 5 phút…, giúp cư dân thuận tiện di chuyển vào trung tâm thành phố cũng như tiếp cận nhanh chóng các khu vực lân cận.

Bên cạnh lợi thế kết nối linh hoạt, The Charm An Hưng còn hưởng trọn các tiện ích hiện đại ngay ngưỡng cửa phía Tây Hà Nội. Từ trung tâm thương mại sầm uất, bệnh viện quốc tế, trường học danh tiếng đến những không gian giải trí đa dạng, tất cả tạo nên một nhịp sống năng động nhưng vẫn đầy đủ sự thư thái và tiện nghi.

Căn hộ mẫu sang trọng mang phong cách Luxury Boutique Home tại The Charm An Hưng

Không chạy theo mô hình đại chúng, The Charm An Hưng định hình phong cách Luxury Boutique Home - một không gian sống dành cho những chủ nhân đề cao sự tinh tế, tiện nghi và tính riêng tư. Dự án không dừng lại ở tiêu chuẩn chung cư cao cấp, mà vươn tới một chuẩn mực sống khác biệt, nơi mỗi cư dân được tận hưởng những đặc quyền hiếm có.

Bên cạnh đó, The Charm An Hưng còn tích hợp trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế ngay trong khuôn viên, mở ra môi trường học tập chất lượng dành cho thế hệ tương lai. Đây là lợi thế lớn cho các gia đình trẻ, giúp con em được nuôi dưỡng và phát triển trong điều kiện giáo dục tốt nhất mà không cần di chuyển xa.

Trước sự dịch chuyển không ngừng của thị trường bất động sản, trong khi nhiều dự án vẫn loay hoay với pháp lý hoặc chưa rõ ràng về tiến độ, The Charm An Hưng đã sẵn sàng bước vào giai đoạn bàn giao vào Quý 3 năm 2026.

