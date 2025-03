8 loại trái cây là "sát thủ thầm lặng" với người bệnh thận

Thận là cơ quan thực hiện nhiều chức năng quan trọng. Do đó, thực đơn ăn uống khoa học và loại bỏ những yếu tố gây hại đến thận sẽ giúp cho sức khỏe của bạn. Bài viết này đưa ra 10 loại thực phẩm bạn cần tránh để có thận khỏe.

Việc thiết lập chế độ ăn kiêng phụ thuộc vào tình trạng cũng như giai đoạn của người bị bệnh thận. Ví dụ, những người đang ở giai đoạn đầu của bệnh thận mãn tính sẽ có những hạn chế về chế độ ăn uống khác với những người mắc bệnh thận ở giai đoạn cuối hoặc suy thận.

Ở những người mắc bệnh thận mãn tính, thận không thể loại bỏ đầy đủ natri, kali hoặc phốt pho. Kết quả là, họ có nguy cơ tăng nồng độ trong máu của các khoáng chất này.

Một chế độ ăn uống thân thiện với thận, hoặc chế độ ăn thận, thường bao gồm việc giới hạn natri và kali đến 2.000 mg mỗi ngày và hạn chế phốt pho ở mức 800.000 1.000 mỗi ngày.

Dưới đây là những loại quả "đại kỵ" với người bệnh thận

Quả quýt

Với người bình thường quýt là trái cây rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên khi bị suy thận các bạn cần hạn chế loại quả này, vì quýt giàu vitamin C, nó có khả năng làm chuyển hóa vitamin C thành oxalate không tốt cho thận.

Quả bơ

Bơ thường được biết đến vì chứa nhiều dưỡng chất bổ dưỡng, bao gồm cả chất béo có lợi cho tim, chất xơ và chất chống oxy hóa. Bơ là một thực phẩm lành mạnh được các bác sĩ dinh dưỡng khuyên dùng nhưng những người mắc bệnh thận cần phải tránh chúng.

Lí do bơ là chứa rất nhiều kali. Một cốc bơ xay chứa 727 mg kali, gấp đôi lượng kali so với một quả chuối. Do đó, người có vấn đề về thận nên tránh dùng bơ, đặc biệt nếu bạn được bác sĩ khuyên nên theo dõi mức kali nạp vào cơ thể.

Quả khế

Theo các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ người bình thường ăn khế thì không sao, nhưng những người bị suy thận, phải chạy thận nhân tạo có thể bị ngộ độc sau khi ăn khế, với các triệu chứng nấc cụt, nôn mửa, co giật. Cơ chế gây ngộ độc chưa được làm rõ, do phát hiện còn quá mới, chỉ cách đây vài năm.

Thêm vào đó, caramboxin có trong khế không được xem là chất phản dinh dưỡng mà đó là một độc chất thần kinh. Ngoài ra, trong khế cũng có hàm lượng acid oxalic khá cao dễ gây sỏi thận dễ tái phát.

Quả dứa

Với người bình thường dứa giúp cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Các bạn có thể ăn loại quả này giúp thanh nhiệt ngày hè, hỗ trợ chữa viêm xoang, viêm phế quả,… Nhưng khi bị suy thận bạn nên hạn chế quá. Vì dứa có nhiều bromelain làm hòa tan lượng hemaleucin và casein không tốt cho người bị suy thận.

Quả cà chua

Loại rau củ này chứa nhiều kali, vì vậy tốt nhất bạn nên bỏ qua không chỉ vì bạn đang cố gắng làm sạch thận của mình mà còn phải chiến đấu với bệnh tự miễn dịch.

Quả lựu

Những người mắc bệnh về đường tiết niệu, bệnh về thận đều không nên sử dụng quả lựu. Lựu có chứa các khoáng chất và đặc biệt là kali gây áp lực cho sự hoạt động của thận, từ đó khiến cho tình trạng bệnh thêm nghiêm trọng hơn.

Quả chuối

Trong quả chuối giúp bổ sung nhiều thành phần có lợi cho cơ thể như protein, calci, kali, kẽm, vitamin (A, C, E, vitamin B11). Tuy nhiên, do trong chuối có nhiều hàm lượng kali – thành phần này không tốt cho hoạt động của thận. Chính vì vậy, nếu như bạn mắc bệnh suy thận các bạn cần hạn chế loại quả này.

Ngoài ra những loại quả khác chứa nhiều hàm lượng kali các bạn cũng không nên ăn vì kali sẽ khiến tình trạng tổn thương của thận ngày càng nghiêm trọng.

Quả mơ

Mơ là một trong những loại quả giàu dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe và bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên trong thành phần của quả mơ cũng chứa quá nhiều kali và các khoáng chất khác gây áp lực lên hoạt động của thận. Chính vì thế cũng người bị bệnh suy thận cũng không nên sử dụng quả mơ trong bữa ăn hằng ngày.