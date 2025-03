SSI ước tính lợi nhuận của 39 DN 'hot' quý 1/2025: Kinh Bắc tăng hơn 700% so với quý trước, Nhà Khang Điền, FPT Retail tăng bằng lần so với cùng kỳ

Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh quý 1/2025 của 39 doanh nghiệp. Trong đó, SSI dự báo 31 doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận dương so với cùng kỳ năm trước, 2 doanh nghiệp đi ngang và còn lại 6 doanh nghiệp dự kiến suy giảm lợi nhuận trong quý 1 năm nay.

Cụ thể, các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương bao gồm: KBC, NLG, NT2, POW, FPT, KDH, FRT, DPR, SZC, STB, CTG, VPB, HDB, GVR, MWG, BID, MBB, PVT, ACB, MSB, PNJ, TPB, DGW, SAB, TCB, CTR, HPG, VCB, DRC, VNM, GAS.

2 doanh nghiệp có lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ là ACV và VIB.

Các doanh nghiệp có ước tính tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: OCB, GMD, HDG, BSR, PLX, HSG.

Với Kinh Bắc (KBC), SSI Research kỳ vọng KBC sẽ bàn giao 30 ha đất công nghiệp tại khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh trong quý 1/2025 . Điều này sẽ giúp KBC ghi nhận tăng trưởng mạnh 711% so với quý trước, LNST đạt 445 tỷ, đảo ngược từ khoản lỗ trong quý 1/2024.

SSI Research dự báo Nhà Khang Điền (KDH) sẽ ghi nhận lợi nhuận ở mức 270 tỷ đồng, tăng 323% so với cùng kỳ, được thúc đẩy nhờ việc bàn giao và ghi nhận khoảng 450 căn hộ tại dự án The Privia.

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2025 của FPT ước tính đạt khoảng 3.000 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ), với mảng công nghệ là động lực chính. Đối với mảng CNTT tại thị trường nước ngoài, SSI Research cho rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục là một trong những thị trường mang lại động lực tăng trưởng chính của FPT.

SSI Research ước tính FPT Retail (FRT) có thể đạt được mức lợi nhuận ròng ấn tượng trong quý 1/2025 ở mức 130 tỷ đồng (tăng 113% so với cùng kỳ), nhờ biên lợi nhuận của chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục cải thiện, và FPT Shop ghi nhận lãi (thay vì khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái).

Với Thế giới di động (MWG), SSI Research ước tính lợi nhuận ròng quý 1/2025 của MWG đạt 1.050 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ) nhờ biên lợi nhuận mảng Bách Hóa Xanh tiếp tục cải thiện.

Cùng mảng bán lẻ, lợi nhuận ròng quý 1/2025 của Digiworld (DGW) dự kiến tăng nhẹ lên 100 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ), trong bối cảnh nhu cầu sản phẩm điện thoại di động và máy tính phục hồi chậm.

Đối với Sabeco (SAB), SSI Research ước tính doanh thu tăng nhẹ (nhờ vào chiến dịch khuyến mãi lớn dịp Tết), trong khi giá vốn hàng bán hạ nhiệt (do hàng tồn kho giá cao được sử dụng hết dần), có thể giúp lợi nhuận ròng tăng 7% so với cùng kỳ.

SSI Research dự báo lợi nhuận ròng quý 1/2025 của PNJ đạt 810 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ), nhờ thị phần tăng trong bối cảnh tiêu dùng phục hồi chậm.

Với CTR, SSI Research ước tính doanh thu tăng trưởng 3%-5% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ vào mảng hạ tầng cho thuê, trong khi các mảng kinh doanh khác ước tính gần như đi ngang. Tính đến tháng 2/2025, CTR sở hữu 10.114 trạm BTS (tăng 57% so với cùng kỳ), trong đó 340 trạm có hơn hai nhà mạng trở lên thuê (tăng 56% so với cùng kỳ). Tỷ lệ dùng chung duy trì ổn định ở mức 1,03.

SSI Research ước tính Hòa Phát (HPG) ghi nhận 3.000 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ.

SSI Research kỳ vọng doanh thu Vinamilk (VNM) tăng nhờ thị trường nội địa sẽ hồi phục và tăng trưởng xuất khẩu ổn định, trong đó biên lợi nhuận gộp có thể giảm nhẹ do chi phí nguyên vật liệu tăng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.210 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận của ACV ước tính đạt 2.900 tỷ đồng (không đổi so với cùng kỳ) với đánh giá đồng JPY tăng giá có thể dẫn đến khoản lỗ tỷ giá khoảng 500-600 tỷ đồng, làm thu hẹp mức tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi từ lượng hành khách quốc tế tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Ở chiều hướng giảm, SSI Research dự phóng doanh thu HDG sẽ đạt khoảng 600 tỷ đồng (giảm 30% so với cùng kỳ), do HDG đã hoàn tất việc bàn giao tất cả các căn hộ đã bán từ các đợt bán hàng trước của dự án Hado Charm Villas trong năm 2024 nhưng chưa mở bán đợt tiếp theo. Nguồn doanh thu chính trong quý này sẽ đến từ mảng điện, ước tính sản lượng sẽ tăng hơn 20% so với cùng kỳ, nhờ vào điều kiện thời tiết thuận lợi hơn thúc đẩy hiệu quả của các nhà máy thủy điện.

Cùng với đó, BSR được dự đoán LNST giảm 51% đạt 550 tỷ. Theo SSI Research, dù chênh lệch giá crack spread đã có tín hiệu hồi phục trong những tháng gần đây, việc giá dầu điều chỉnh vẫn có thể dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong lợi nhuận của BSR so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả quý 1 vẫn có thể phục hồi tích cực so với khoản lỗ trong 2 quý trước đó.

PLX được dự báo LNST giảm 56% đạt 500 tỷ, việc giá dầu giảm hơn 10% kể từ giữa tháng 1 sẽ ảnh hưởng kém tích cực đến biên lợi nhuận của PLX trong quý 1 năm 2025.

LNTT đối với cổ phiếu ngân hàng