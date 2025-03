Thế giới di động bớt gần 2 triệu cổ phiếu ESOP sau khi lắng nghe cổ đông, người được mua nhiều nhất vẫn 'lãi' ngay 50 tỷ

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG) công bố Nghị quyết HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP).

Theo đó, thay vì phát hành lượng 19.937.500 cổ phiếu ESOP (tương đương tỷ lệ 1,3642% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), MWG điều chỉnh giảm, chỉ phát hành 17.955.300 cổ phiếu, tương đương với 1,2286% (làm tròn 1,23%).

Giá phát hành vẫn là 10.000 đồng/cp – bằng 16,6% thị giá đóng cửa của cổ phiếu MWG ngày 24/3/2025 (60.300 đồng). Các nhân sự của Thế giới Di động chỉ phải bỏ ra gần 180 tỷ đồng để có thể sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 1.082 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau mỗi năm sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng. Cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng.

Văn bản của MWG cho biết, việc điều chỉnh được căn cứ vào kết quả kinh doanh và quá trình tái cấu trúc nhân sự, đồng thời lắng nghe, ghi nhận ý kiến của cổ đông và các bên liên quan. Hội đồng Quản trị đã xem xét, cân nhắc điều chỉnh quỹ điểm đóng góp và thay đổi trọng số của một số chỉ tiêu trong cách tính điểm hoàn thành KPI.

Đối tượng được tham gia chương trình ESOP đã điều chỉnh thành “Là cán bộ quản lý chủ chốt hoàn thành xuất sắc các chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) được giao và có đóng góp quan trọng giúp Công ty và các công ty con hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo tiêu chuẩn và danh sách được HĐQT phê duyệt”.

Theo nội dung cũ, đối tượng tham gia ESOP là “Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ quản lý chủ chốt, Người lao động nói chung có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty, Công ty con theo tiêu chuẩn và danh sách được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt”.

Số lượng người được mua vẫn là 303 nhân sự, từ cấp quản lý bậc 2 trở lên.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và các thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành không tham gia chính sách ESOP.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em – Thành viên HĐQT của MWG, Tổng giám đốc CTCP Thế Giới Di Động kiêm TGĐ CTCP Dược phẩm An Khang Pharma được mua nhiều nhất với 959.200 cổ phiếu MWG, tức chỉ cần chi 9,6 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trị giá gần 59 tỷ đồng, 'lãi' ngay 49,4 tỷ đồng.

Theo phương án cũ, ông Đoàn Văn Hiểu Em, được mua hơn 1,6 triệu cổ phiếu MWG.

Từ năm 2013-2022, MWG đã có 11 đợt phát hành ESOP với gần 93 triệu cổ phiếu thu về 684 tỷ đồng. Nếu cộng theo thị giá tại thời điểm phát hành, giá trị thị trường của lượng ESOP này là hơn 11.400 tỷ đồng. Năm 2023, Thế giới di động lần đầu tiên kể từ khi lên sàn không đưa ra phương án ESOP do tình hình kinh doanh không thuận lợi.

Tính cả đợt ESOP kế hoạch năm 2025, đến nay Thế giới Di động có 12 đợt phát hành gần 111 triệu cổ phiếu ESOP tương đương 7,6% số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2024 của Thế Giới Di Động, một số thành viên chủ chốt như ông Hiểu Em, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài và Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Trần Huy Thanh Tùng đã không nhận lương trong năm 2024.