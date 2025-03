Masterise Homes, Coteccons, Nam Long, Vinhomes, Kim Oanh, An Gia, Phú Đông... liên tục có động thái về dự án, bất động sản phía Nam vào đợt “sóng” mới?

Bên cạnh sự sôi nổi của phân khúc đất nền thì gần đây, động thái doanh nghiệp địa ốc bung dự án căn hộ, nhà phố, biệt thự, villa... ra thị trường đã và đang khiến bức tranh bất động sản phía Nam rộn ràng ngay đầu năm 2025.

Loạt doanh nghiệp như Masterise Homes, Coteccons, Nam Long, Vinhomes, Kim Oanh, An Gia, Phú Đông, TT Capital, Gamudaland, Bcons, Vạn Phúc... cùng lúc khởi động dự án càng kì vọng về một giai đoạn mới cho thị trường địa ốc phía Nam sau khoảng thời gian "lép vế" hơn khu vực phía Bắc.

Ngay đầu năm 2025, Masterise Homes rục rịch phân khu SOLA thuộc KĐT The Global City ra thị trường. Đây là dự án villa vườn ven sông thuộc quỹ đất hiếm hoi tại trung tâm Quận 2.

Tương tự, Nam Long - doanh nghiệp liên tục có dự án chào sân trên thị trường địa ốc phía Nam tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án, khu đô thị hiện hữu trong năm 2025 gồm Waterpoint 355ha (Long An), Izumi City 170ha (Đồng Nai), Nam Long II Central Lake 43,8ha (Cần Thơ). Bên cạnh đó, các dự án mới như Paragon Đại Phước (Đồng Nai) và các sản phẩm đầu tiên tại Hải Phòng cũng có kế hoạch mở bán. Riêng tại KĐT Waterpoint, doanh nghiệp đang mở bán các sản phẩm biệt thự, dinh thự giới hạn Park Village và The Aqua với ưu đãi hấp dẫn. Mới đây, tại KĐT này đã chính thức khánh thành trường nội trú Quốc tế song ngữ Emasi PLus. Dự án có quy mô lên đến 6ha cùng cơ sở vật chất chuẩn quốc tế từ hệ thống sân cỏ chuẩn FIFA, đường chạy điền kinh chuẩn Olympic, thư viện 1.000m2, nhà thi đấu thể thao trong nhà 1.400m2, khu vực triển lãm, phòng cảm thụ mỹ thuật… mang đến môi trường giáo dục toàn diện cho cư dân của Waterpoint và khu lân cận.

Trong chia sẻ đầu năm mới 2025, ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, CEO Nam Long kì vọng vào đà phục hồi của thị trường bất động sản năm 205. Vị này cho hay, bên cạnh các dự án hiện hữu, Nam Long chuẩn bị cho sự mở rộng sang các thị trường tiềm năng mới phía Bắc và đầu tư vào phân khúc sản phẩm cao cấp hơn, phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân Việt Nam. Với các mảng kinh doanh khác như phát triển quỹ đất, bất động sản thương mại, Nam Long sẽ đẩy mạnh việc tìm kiếm các đối tác mới phù hợp với danh mục sản phẩm của Tập đoàn và từng công ty thành viên gồm Nam Long Land, Nam Long Commercial Property, Nam Long ADC... , đồng thời tiếp tục duy trì mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với các đối tác Nhật Bản, hướng đến việc hợp tác hiệu quả, dài hạn, win-win; theo hướng phát triển bền vững, kiến tạo những môi trường sống chất lượng, sản phẩm giá trị vì cộng đồng.

Tập đoàn Vạn Phúc cũng đang chuẩn bị kế hoạch để chào sân dòng căn hộ tại KĐT Vạn Phúc City Tp.Thủ Đức vào năm 2025. Dù không tiết lộ giá, song dự đoán mức giá căn hộ tại đây không dưới 120 triệu đồng/m2.

Tại Nhà Bè, sau hơn 2 thập kỷ triển khai dở dang, dự án khu dân cư Tân An Huy quy mô 20ha đã chính thức khởi công trở lại vào đầu năm 2025, thêm nguồn cung biệt thự, nhà vườn cho thị trường bất động sản phía Nam.

Hay, đầu năm 2025, Tập đoàn Bất động sản An Gia bận rộn với kế hoạch tung 3.000 căn hộ The Gió Riverside (Bình Dương) ra thị trường. Hiện dự án có hơn 30 đại lý vào phân phối.

Cùng khu vực, Coteccons đang chào giai đoạn 3 dự án The Emerald 68 ra thị trường quý 1/2025. Dự án có giá trên dưới 50 triệu đồng/m2.

Tại Tp.Dĩ An, Bình Dương, Phú Đông Group cũng rục rịch dự án Phú Đông SkyOne ra thị trường. Chủ đầu tư này vừa công bố chính sách "Thanh Toán Nhẹ Nhàng – Vững Vàng An Cư" với ưu đãi chiết khấu 7% cùng quà tặng hấp dẫn lên đến 59 triệu đồng (trừ trực tiếp vào giá bán cho 100% khách mua căn hộ trong tháng 3/2025). Được biết, dự án có giá cạnh tranh khi đơn giá trung bình chỉ 30 triệu/m2, với 70% tổng số căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng/căn.

Liên doanh Nhật Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group chuẩn bị giới thiệu giai đoạn 3 dự án TT AVIO ra thị trường với mức giá 32 triệu đồng/m2 cùng chính sách "sở hữu nhà chỉ góp 9 triệu đồng/tháng".

Sau khi chuyển nhượng 627 sản phẩm tại Dự án Quy Nhơn Iconic giai đoạn I (tên thương mại của Khu đô thị Bắc Hà Thanh), chủ đầu tư Phát Đạt đang chuẩn bị mở bán 800 sản phẩm của các giai đoạn tiếp theo. Tổ hợp cao ốc Thuận An 1 và 2 tại Bình Dương của doanh nghiệp này dự kiến có thể triển khai bán hàng từ giữa năm 2025.

Sau thời gian im lìm, Tập đoàn Hưng Thịnh đặt mục tiêu khởi động lại loạt dự án chung cư dang dở tại Đồng Nai, Bình Dương, Quy Nhơn, TP.HCM trong nửa đầu năm 2025. Trong khi đó, Novaland đang nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn và đưa các dự án quay trở lại thị trường.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn "chuyển giao", động thái của doanh nghiệp địa ốc thể hiện tinh thần vượt khó và niềm tin vào chu kì mới của bất động sản. Một số doanh nghiệp thậm chí hé lộ tham vọng "khủng" trong giai đoạn tới khi thị trường có nhiều tín hiệu tích cực.

Theo la bàn chu kì của BĐS thì thị trường đang bước từ giai đoạn phục hồi (năm 2024) sang tăng trưởng (ănm 2025), kì vọng đón đợt "sóng" mới. Nguồn: DXS - FERI

Có thể thấy, thị trường bất động sản đang đứng trước chu kỳ mới, hướng tới sự phát triển bền vững, nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của khung pháp lý hoàn thiện, hạ tầng giao thông được đầu tư chất lượng. Nếu như 2024 là năm tạo nền móng cho chu kỳ phát triển mới của thị trường thì năm 2025 được xem như thời khắc bản lề của chuyển giao.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, thị trường bất động sản đã rời xa vùng đáy chữ U, có sự tăng trưởng trở lại và tiếp tục có dấu hiệu tăng trưởng đến hết năm 2025, hướng đến việc chính thức phục hồi vào năm 2026. Người mua nhà có cơ hội gia tăng sở hữu sản phẩm bất động sản phù hợp, đầy đủ pháp lý và có tiềm năng tăng giá.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam chia sẻ, các dự án bất động sản được quan tâm trở lại. Sản phẩm được hấp thụ cao nhờ khả năng kết nối hạ tầng tốt. Chuyên gia CBRE kỳ vọng trong năm nay, các dự án hạ tầng giao thông, dự án đầu tư công sẽ tiếp tục được đẩy mạnh giúp gia tăng nguồn cung bất động sản đa dạng hơn. Tại phía Nam động thái triển khai xây dựng hàng loạt các tuyến đường vành đai, cao tốc như vành đai 3, vành đai 4, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, metro 2... đã và đang tăng kỳ vọng cho thị trường bất động sản từ năm nay trở đi.

Việc người mua quan tâm bất động sản trở lại ngay đầu năm 2025 thể hiện sự kì vọng về sức bật của thị trường là hoàn toàn khả quan. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, tâm lý và hành vi của nhà đầu tư bắt đầu có sự thay đổi rõ nét trong thời gian gần đây. Thay vì chỉ tìm hiểu và thăm dò, đến nay, nhiều nhà đầu tư đã sẵn sàng "xuống tiền". Mối quan tâm của nhà đầu tư ở giai đoạn này tập trung ở phân khúc mua ở thực, có pháp lý rõ ràng. Giá bán và thanh khoản sẽ bật tăng ở nhiều loại hình trong thời gian tới.

Cùng quan điểm, bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc Kinh doanh tiếp thị Dat Xanh Services cho hay, niềm tin thị trường từ phía khách hàng đã được củng cố và cải thiện rõ rệt. Thời gian khách hàng ra quyết định chọn giao dịch sản phẩm nhanh hơn nhiều so với giai đoạn trước. Khoảng 41% khách hàng chỉ mất 1-3 tháng để ra quyết định mua, cao hơn nhiều so với mức 18% của năm trước đó. Số khách hàng cần một năm để ra quyết định cũng giảm từ 52% xuống còn 6%.

Hầu hết đều tin rằng, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phát triển tiếp theo, mang lại tiềm năng lớn cho việc gia tăng giá trị trong tương lai. Song, theo những người trong cuộc, điều này không có nghĩa là nhà đầu tư có thể chọn bất kì sản phẩm nào để đầu tư và mong muốn sẽ tăng giá. Người mua phải hiểu rõ sản phẩm nào sẽ phù hợp hướng tới người mua cuối cùng và giá trị nó mang lại là gì. Trong bối cảnh thị trường "chuyển giao", người mua tránh việc đầu tư theo đám đông hay theo thông tin ảo để rồi nguồn vốn bị bất động trong những sản phẩm kém thanh khoản.