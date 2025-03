Đầu tư căn hộ trong 3 năm tới, chọn hướng đi nào để có lãi?

Chia sẻ về cơ hội đầu tư, bà Nguyễn Bảo Khuê chỉ ra 2 xu hướng chính dẫn dắt thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Thứ nhất là xu hướng ở căn hộ. Theo vị này, trước đây căn hộ chủ yếu dành cho người ở tầng lớp bình dân, ít tiền, còn bây giờ sống trong căn hộ đã trở thành xu hướng, đặc biệt là căn hộ trung và cao cấp. Do đó, xu hướng này sẽ là trào lưu trong 3 năm tới.

Thứ hai là xu hướng đô thị hiện đại. Nhiều khách hàng chấp nhận mua căn hộ với giá gấp đôi các dự án bình thường để có được những dịch vụ đầy đủ, qua đó giảm dần xu hướng đất nền, nhà đất.Vị này đánh giá, bất động sản đã trở lại từ năm 2024 nhưng tín hiệu chưa rõ ràng do gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý hàng tồn kho. Sang năm 2025, thị trường đã chuyển mình sang bước ngoặt mới và bắt đầu phát triển ổn định. "Tôi tin rằng thị trường giai đoạn 2025 - 2026 sẽ trở lại với sức nóng còn hơn trước", bà Khuê nhấn mạnh.

Ngay đầu năm 2025, phân khúc căn hộ giáp ranh Tp.HCM gây chú ý bởi sức cầu khá tốt.

Quả thực, sự "khuấy động" của thị trường căn hộ phía Nam gần đây thể hiện việc lựa chọn phân khúc này làm nơi ở và đầu tư trở thành xu hướng. Đã qua thời, chung cư là "tiêu sản", người mua dần nhận ra dòng sản phẩm này là một tài sản gia tăng, thậm chí là "của để dành" - cho thuê dài hạn mà người trẻ ưa chuộng. Nhìn vào biểu giá liên tục biến động tăng qua các năm của phân khúc này trên thị trường, dễ thấy, nhu cầu luôn hiện hữu và nhà đầu tư có thể "chốt lời" tốt ở phân khúc này.

Đáng nói, tâm lý "vùng - miền - địa phận" dần được xóa bỏ trong việc lựa chọn mua căn hộ. Giữa bối cảnh hạ tầng kết nối ngày càng thuận lợi, xu hướng về vùng lân cận TP.HCM tìm mua và "chốt lời" căn hộ đã âm thầm diễn ra trên thị trường suốt thời gian qua. Lựa chọn "quay xe" của người mua là có cơ sở khi thực tế chứng minh căn hộ vùng ven đang có dư địa tăng giá nhanh và lợi suất cho thuê ngày càng cao.

Chia sẻ về cơ hội đầu tư cho thuê của thị trường căn hộ vùng ven Tp.HCM, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho biết: "Tỷ lệ lấp đầy cho thuê chung cư cao cấp ở Bình Dương là khoảng 80-90%, thậm chí một số dự án gần như luôn trong tình trạng "full", điều này xuất phát từ nhu cầu thuê cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp kéo theo dòng lao động, chuyên gia đổ về làm việc.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, một số dự án căn hộ trung, cao cấp tại khu giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai ghi nhận thanh khoản khả quan. Thậm chí, có giai đoạn, giao dịch căn hộ TP.HCM im ắng thì các khu vực này vẫn sôi nổi ở cả nguồn cung lẫn sức cầu. Đơn cử, dự án The Emerald 68 của Tập đoàn Coteccons và Lê Phong sắp mở bán trong tháng 3/2025 đang nhận được hiệu ứng quan tâm tích cực. Thuộc địa phận phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An), song khoảng cách từ The Emerald 68 đến ranh TP.Thủ Đức chỉ 800m. Đồng thời, dự án nằm “án ngữ” trên mặt tiền Quốc lộ 13 - trục giao thông “xương sống” nghìn tỉ đang lên kế hoạch mở rộng vào cuối năm 2025, điều này sẽ tạo nên lợi thế lớn cho người mua.

Hiện chủ đầu tư đang chào giá từ 48 - 60 triệu đồng/m2, mức giá này hợp lý khi đặt lên “bàn cân” so sánh với các dự án cùng tuyến đường và vị trí cũng “sát bên” TP.Thủ Đức nhưng đều ở ngưỡng trên 100 triệu đồng mỗi m2.

Có thể thấy, từ dự án The Emerald 68 kết nối dễ dàng với trung tâm Quận 1, TP.HCM chỉ 11,5km. Vừa có lợi thế khoảng cách di chuyển đi các khu vực, vừa chuẩn pháp lý 100% và được phát triển bởi “bộ đôi” chủ đầu tư - Tổng Thầu lớn nhất Việt Nam Coteccons và Tập đoàn Lê Phong, dự án được kì vọng gia tăng giá trị lâu dài ở cả góc độ ở và đầu tư, chuyển nhượng.

Việc nguồn cung căn hộ Tp.HCM ngày càng khan hiếm và duy trì mặt bằng giá cao đã khiến nhu cầu người mua tiếp tục dịch chuyển sang các tỉnh lân cận với giá bán phải chăng hơn và hạ tầng được đầu tư phát triển.

Dữ liệu của Cushman & Wakefield chỉ ra, nguồn cung mới tại TP.HCM chủ yếu từ các phân khúc hạng sang và cao cấp với giá sơ cấp trung bình đã đạt mức kỷ lục mới là 3.672 USD/m2, tăng 22% so với quý trước và 16% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng dịch chuyển của người mua ra khu vực lân cận với mức giá thấp hơn tương ứng với kì vọng cao về hiệu suất đầu tư.

Giá căn hộ TP.HCM tiếp tục neo cao, thúc đẩy nhu cầu sang vùng lân cận với mức giá hợp lý hơn, lợi nhuận đầu tư tốt hơn. Nguồn: Cushman & Wakefield

Cũng theo bà Khuê, khoảng cách giữa các địa phận không còn là rào cản đối với người mua nhà. Thay vì cứ chăm chăm vào địa phận TP.HCM thì Bình Dương hay Đồng Nai, Long An cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc dành cho khách hàng, trong khi mặt bằng giá các khu vực này thấp hơn Tp.HCM.

Chưa kể, tốc độ phát triển hạ tầng càng khiến khoảng cách giữa các khu vực "siết lại" gần nhau; từ đó, kì vọng về biên độ tăng giá sẽ tốt hơn. "Thực tế, những dự án tốt, chủ đầu tư uy tín, pháp lý đảm bảo sẽ có lượng giao dịch khả quan, không quá phụ thuộc vào khoảng cách di chuyển", bà Khuê nhấn mạnh.