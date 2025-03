Đình chỉ công tác hiệu trưởng liên quan vụ gian lận tuổi cầu thủ Sông Lam Nghệ An

Ngày 22/3, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết: UBND huyện Tân Kỳ đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Quốc Dũng (54 tuổi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ).

Ông Dũng đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, liên quan vụ gian lận tuổi cầu thủ Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Hiện việc điều hành công tác dạy và học tại Trường Tiểu học xã Kỳ Sơn đang giao cho một Phó Hiệu trưởng phụ trách.

Ông Trần Quốc Dũng tại cơ quan Công an

Liên quan đến vụ việc, UBND huyện Tân Kỳ cũng đã tạm đình chỉ công tác với bà Nguyễn Thị Tú (41 tuổi, trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ), sau khi cơ quan công an khởi tố bị can đối với bà này, để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước khi bị khởi tố, bà Tú là cán bộ của một đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tân Kỳ quản lý.

Năm 2023, dư luận từng xôn xao nghi vấn cầu thủ P.V.N - con trai bà Tú, người mang băng đội trưởng U11 Sông Lam Nghệ An, gian lận tuổi .

Trong hồ sơ Bảo hiểm xã hội huyện Tân Kỳ, năm 2010, bà Tú nghỉ thai sản. Tuy nhiên, trong giấy khai sinh và hồ sơ đi học của N. cầu thủ này lại sinh năm 2012.

Bà Nguyễn Thị Tú tại cơ quan Công an

Năm 2024, một trường hợp khác là cầu thủ B.V.B bị phát hiện có dấu hiệu gian lận tuổi khi chuyển trường từ Hà Tĩnh ra Nghệ An. Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã yêu cầu Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An rà soát, báo cáo lại toàn bộ quy trình đào tạo trẻ.

Hiện Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đang đào tạo hơn 200 vận động viên ở các lứa tuổi. Mỗi năm, tỉnh Nghệ An trích gần 30 tỷ đồng từ ngân sách để chi trả chế độ cho huấn luyện viên và cầu thủ trẻ.

Toàn tỉnh có 25 lớp năng khiếu bóng đá, mỗi lớp 20 - 25 học viên. Hằng năm, trung tâm tổ chức chia thành hai cụm thi đấu, tuyển chọn những em có năng khiếu để đưa vào đào tạo chính thức.

Quy trình tuyển chọn yêu cầu gia đình các học viên cung cấp đầy đủ hồ sơ gồm: giấy khai sinh bản gốc, học bạ, mã định danh điện tử, xác nhận của cơ quan chính quyền, công an và bản cam kết của gia đình về độ tuổi.

Trung tâm khẳng định, quy trình tuyển chọn được thực hiện khách quan, minh bạch, dựa trên các giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật.