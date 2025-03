Long An chính thức chào đón khu công nghiệp sinh thái Prodezi

Đây là KCN sinh thái tiên phong của tỉnh, mang sứ mệnh phát triển bền vững, gắn kết giữa công nghiệp và bảo vệ môi trường, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế xanh tại khu vực.

Lễ khởi công KCN sinh thái Prodezi do Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Prodezi Long An (Prodezi) và đơn vị phát triển Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt Holding) tổ chức. Sự kiện có ông Lê Trường Chinh – Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, ông Nguyễn Đăng Minh Xuân - Bí thư huyện ủy Bến Lức…, Chủ đầu tư Prodezi, Đơn vị phát triển Hướng Việt Holding, nhà thầu, các đối tác trong nước và quốc tế..

Prodezi EIP có quy mô 400 ha, liền kề khu đô thị sinh thái LA Home 100 ha, là KCN với định hướng phát triển sinh thái tiên phong tại tỉnh Long An và có quy mô lớn tại khu vực ĐBSCL. Tổng vốn đầu tư của dự án lên đến hơn 4.600 tỷ đồng (tương đương 195 triệu đô la Mỹ). Dự kiến thời gian hoàn tất phân khu Giai đoạn 1 và bàn giao cho nhà đầu tư vào quý 3/2025. Các hạng mục chính trong phân khu Giai đoạn 1 của Prodezi EIP được xây dựng song song với việc phát triển hạ tầng giao thông, cây xanh, cấp điện, cấp nước, đặc biệt chú trọng đến hoàn thành công trình trạm xử lý nước thải (theo hướng smart và eco), nhà điều hành theo tiêu chuẩn công trình xanh,…

Tọa lạc tại giao lộ giữa đường DT830 và đường Lương Hòa - Bình Chánh rộng 60m, vị trí của Prodezi EIP thuộc một phần của trục phát triển Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh, một trong sáu dự án hạ tầng trọng điểm của Long An. Đây là vị trí đắc địa khi nằm ngay nút giao thông vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương, giáp ranh với Tp.HCM, gần tuyến đường cao tốc Bến Lức – Long Thành và các tuyến quốc lộ trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4. Các doanh nghiệp trong khu vực dễ dàng tiếp cận sân bay, cảng biển, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Ông Trương Khắc Nguyên Minh – Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Prodezi Long An chia sẻ: "Prodezi EIP cam kết tạo ra một không gian sản xuất hiệu quả hướng đến hệ sinh thái bền vững, nơi doanh nghiệp, con người và thiên nhiên có thể phát triển hài hoà. Chúng tôi tin rằng sự hình thành và phát triển của Prodezi EIP, cùng với Khu đô thị sinh thái LA Home liền kề, sẽ mở ra một hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ bền vững, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng địa phương."

Prodezi cùng Hướng Việt Holding ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược cùng Toho Gas

Trong khuôn khổ buổi lễ, Prodezi cùng Hướng Việt Holding ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược cùng đối tác Toho Gas, một trong ba công ty khí đốt lớn của Nhật Bản và là nhà đầu tư chủ lực của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Phúc Sang Minh, đơn vị cung cấp giải pháp khí thiên nhiên, nhằm cung cấp tiện ích và dịch vụ cho Prodezi EIP và người tiêu dùng tại Khu dân cư LA Home. Việc ký kết với đối tác này nhằm cụ thể hoá mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hài hòa với thiên nhiên mà Prodezi EIP hướng tới.

Điểm đến thu hút đầu tư mạnh mẽ

Prodezi EIP được xây dựng dựa trên bốn trụ cột bền vững gồm sử dụng năng lượng tái tạo, tái sử dụng và tái chế nước, phát triển các tòa nhà được chứng nhận xanh và nuôi dưỡng đa dạng sinh học lành mạnh. Với bốn trụ cột này, Prodezi EIP không chỉ là KCN sinh thái được quy hoạch bài bản, mà còn là mô hình phát triển bền vững theo xu hướng toàn cầu.

Prodezi EIP được kỳ vọng trở thành điểm đến cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là những doanh nghiệp theo đuổi mô hình sản xuất bền vững, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải CO₂. Nhờ hạ tầng kỹ thuật hiện đại, ưu đãi đầu tư hấp dẫn và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, Prodezi EIP hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư tối ưu chi phí vận hành, đáp ứng các tiêu chuẩn ESG và nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Với cam kết và tầm nhìn dài hạn về phát triển công nghiệp bền vững, Prodezi EIP tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn và tối ưu hóa nguồn lao động. Các ngành nghề đa dạng bao gồm nhưng không giới hạn như: điện tử, sản xuất & lắp ráp ô tô, công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghệ cao, dệt may & da giày, thực phẩm & đồ uống, logistics, bao gồm kho bãi và kho lạnh, trung tâm dữ liệu, cơ khí chính xác, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…