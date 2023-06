Dữ liệu khách hàng Toyota ở Châu Á và Châu Đại Dương có nguy cơ rò rỉ

Công ty Nhật Bản cho biết, thông tin khách hàng có thể bị truy cập từ bên ngoài bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số nhận dạng và số đăng ký xe. Vụ việc xảy ra sau thông báo trong tháng 5 rằng dữ liệu phương tiện của 2,15 triệu người dùng ở Nhật Bản hoặc gần như toàn bộ cơ sở khách hàng đã đăng ký các nền tảng dịch vụ đám mây chính của họ từ năm 2012, đã được công khai trong một thập kỷ do lỗi của con người.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính theo doanh số cho biết vấn đề mới nhất được phát hiện khi họ tiến hành một cuộc điều tra rộng rãi về môi trường đám mây do Toyota Connected Corp quản lý sau sự cố trước đó. Sự cố phát sinh do lỗi cài đặt trong môi trường đám mây nơi nhà sản xuất ô tô lưu trữ dữ liệu khách hàng do các đại lý nước ngoài thu thập để xử lý và quản lý kiểm tra bảo dưỡng xe.

Toyota đang điều tra vấn đề dựa trên luật pháp và quy định của mỗi quốc gia, một phát ngôn viên của công ty cho biết. Tuy nhiên, công ty không nói có bao nhiêu khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ việc, họ sống ở quốc gia nào và liệu khách hàng của thương hiệu Lexus sang trọng có bị ảnh hưởng hay không.

Thông qua T. Connected, phần lớn thuộc sở hữu của Toyota, công ty cung cấp các giải pháp di động cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, chẳng hạn như chức năng chìa khóa thông minh, nhà điều hành 24 giờ, hướng dẫn tuyến đường dựa trên vị trí và dịch vụ thông tin tắc nghẽn giao thông. Công ty cho biết chỉ một phần thông tin của khách hàng có thể được truy cập từ bên ngoài.

Toyota cho biết họ cũng đã điều tra xem liệu có bất kỳ bên thứ ba nào sao chép hoặc sử dụng dữ liệu khách hàng của mình hay không và không tìm thấy bằng chứng nào về việc sử dụng đó, đồng thời bổ sung thêm vị trí xe và thông tin thẻ tín dụng không được đưa vào vụ việc.

Người phát ngôn cho biết ban đầu công ty phát hiện ra vụ việc được công bố vào tháng này một cách tình cờ, trong quá trình kiểm tra bắt đầu vào ngày 7/4.