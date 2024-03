Dữ liệu việc làm Mỹ tháng 2 bất ngờ tăng mạnh hơn dự báo

Theo báo cáo mới ra ngày 8/3 của Bộ Lao động Mỹ, các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 275.000 việc làm mới, cao hơn nhiều so với dự đoán của Dow Jones là 198.000 việc làm mới. Mức tăng tháng 2 cũng cao hơn so với con số 229.000 việc làm mới được điều chỉnh trong tháng 1. Mức tăng tháng 12/2023 cũng được điều chỉnh giảm từ 333.000 việc làm xuống 290.000 việc làm.

Số việc làm mới hàng tháng tại Mỹ, từ tháng 1/2022 đến tháng 2/2024 (trái). Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ từ tháng 1/2022 đến tháng 2/2024 (phải). Nguồn: Yahoo Finance

Lần đầu tiên sau 4 tháng, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,9% dù cho tỷ lệ tham gia lực lượng lao động vẫn duy trì ổn định ở mức 62,5%.

Thu nhập bình quân mỗi giờ tháng 2, thước đo chính của lạm phát thấp hơn so với dự kiến cũng như giảm tốc so với cùng kỳ năm trước.

So với cùng kỳ năm trước, tiền lương đã tăng 4,3% - thấp hơn một chút so với ước tính 4,4%. So với tháng trước, tiền lương tháng 2 chỉ tăng 0,1%, thấp hơn so với ước tính 0,2%.

Số giờ làm việc trung bình hàng tuần cũng tăng từ 34,1 giờ lên 34,3 giờ.

Thị trường không phản ứng mạnh với báo cáo. Hợp đồng tương lai gắn với các chỉ số chứng khoán chính đi ngang. Nhưng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lại giảm mạnh.

CNBC viết, số lượng việc làm mới chủ yếu là các vị trí bán thời gian. Theo khảo sát hộ gia đình, việc làm toàn thời gian giảm 187.000 trong khi việc làm bán thời gian tăng 51.000 việc làm. Con số đó được sử dụng để tính tỷ lệ thất nghiệp và cho thấy tổng số việc làm đã giảm 184.000.

Ở các ngành nghề, chăm sóc sức khỏe dẫn đầu với 67.000 việc làm mới. Việc làm trong lĩnh vực công một lần nữa có đóng góp lớn với 52.000 việc làm mới, trong khi việc làm tại các nhà hàng và quán bar tăng thêm 42.000 và công việc trợ giúp xã hội tăng 24.000. Các ngành khác bao gồm xây dựng (+23.000), vận tải và kho bãi (+20.000), bán lẻ (+19.000).

Báo cáo việc làm tháng 2 sẽ bổ sung cho dữ liệu mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) xem xét trước khi đưa ra quyết định tiếp theo về lãi suất vào cuối tháng này.



Ngoài ra, Bill Sterling, chuyên gia chiến lược toàn cầu của GW&K Investment Management nhận định: “Ấn tượng ban đầu đây là một báo cáo mạnh mẽ, nhưng khi nhìn sâu hơn, nó không khác biệt quá nhiều so với dự đoán và về cơ bản thì không phải thách thức đối với Fed.”

Tham khảo CNBC, Yahoo Finance, Reuters