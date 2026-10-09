Du ngoạn Maldives với giá không tưởng chỉ từ 0 đồng cùng Vietjet

‏Đường bay mới sẽ chính thức khai trương phục vụ hành khách từ 5/12/2026 với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, kết nối TP.HCM với Maldives qua Colombo (Sri Lanka).‏

‏Các chuyến bay được khai thác bằng tàu bay Airbus A320 hiện đại dự kiến khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM lúc 7:05 (giờ địa phương) và hạ cánh tại Colombo (Sri Lanka) lúc 10:50 (giờ địa phương), tiếp tục hành trình từ Colombo đi Maldives lúc 12:15 (giờ địa phương) và hạ cánh tại sân bay quốc tế Malé, Maldives lúc 13:10 (giờ địa phương). Ở chiều ngược lại, máy bay khởi hành từ Maldives lúc 14:10 (giờ địa phương), hạ cánh tại Colombo lúc 16:05 (giờ địa phương) và tiếp tục hành trình từ Colombo đi TP.HCM lúc 17:05 (giờ địa phương), hạ cánh tại TP.HCM lúc 23:50 cùng ngày (giờ địa phương). ‏

‏Với hành trình bay mới của Vietjet, người dân và du khách có thể dễ dàng kết hợp hành trình khám phá cả Sri Lanka và Maldives. Vé được mở bán cho tất cả các chặng bay giữa TP.HCM - Maldives, TP.HCM - Sri Lanka cũng như Sri Lanka - Maldives. ‏

‏Nổi tiếng với những vùng biển xanh ngọc, các đảo san hô và những khu nghỉ dưỡng giữa đại dương, Maldives từ lâu là điểm đến mơ ước của du khách, một thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng toàn cầu. Đường bay mới của Vietjet mang đến thêm lựa chọn thuận tiện để du khách tận hưởng những kỳ nghỉ giữa thiên nhiên nhiệt đới, từ thư giãn bên biển xanh đến khám phá những hòn đảo san hô đặc trưng của Ấn Độ Dương. Đường bay mới còn mở thêm cánh cửa để người dân, du khách từ Maldives dễ dàng đến với TP.HCM – trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của Việt Nam – khám phá một đô thị sầm uất, đặc sắc văn hoá cùng ẩm thực phong phú. Từ TP.HCM, du khách cũng dễ dàng di chuyển khắp Việt Nam cũng như khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng mạng bay Vietjet. ‏

‏Chào đón đường bay mới, Vietjet dành tặng 03 ngày vàng khuyến mãi từ nay đến 10/10/2026 tại website và ứng dụng điện thoại Vietjet Air. Theo đó, hành khách đặt vé bay trên tất cả các đường bay trong nước và quốc tế của Vietjet từ 0h00 ngày 8/10 đến 23h59 ngày 10/10/2026 tại website và ứng dụng điện thoại Vietjet Air, sẽ có cơ hội mua vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) và vé Deluxe giảm ngay 20% (chưa bao gồm thuế, phí) với thời gian bay từ 8/10/2026 đến hết 30/9/2027 (* ). ‏

‏Mỗi chuyến bay cùng Vietjet hành khách sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam, Cà phê sữa đá… được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Các chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000 mét cũng là món quà Vietjet dành tặng hành khách của mình trên khắp các hành trình bay.‏

‏(* ) Thời gian bay cụ thể tùy từng đường bay. Ưu đãi không áp dụng trong một số giai đoạn cao điểm. Vui lòng xem chi tiết tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air.‏