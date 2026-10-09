Đường Lên Đỉnh Olympia - Vì sao chương trình lại có cái tên đặc biệt này?
Tên gọi Đường Lên Đỉnh Olympia từng khiến nhiều người thắc mắc bởi Olympia thực tế không phải tên một ngọn núi ở Hy Lạp.
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Đường Lên Đỉnh Olympia là một trong những chương trình truyền hình quen thuộc nhất với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Ngay từ tên gọi, chương trình đã gợi ra hình ảnh một cuộc đua leo núi, nơi các thí sinh chinh phục từng câu hỏi bằng kiến thức để tiến đến "đỉnh Olympia" và giành vòng nguyệt quế.
Thế nhưng, nếu hiểu theo nghĩa địa danh, trên thực tế, Olympia không phải tên một ngọn núi.
Trong tiếng Hy Lạp, núi Olympus mới là dãy núi nổi tiếng gắn với thần thoại Hy Lạp và là nơi có đỉnh cao nhất nước này. Trong khi đó, Olympia là một địa danh cổ ở Hy Lạp, được biết đến là nơi khai sinh các kỳ Olympic cổ đại.
Vậy tại sao chương trình lại mang tên Đường Lên Đỉnh Olympia?
Nhà báo Tạ Bích Loan, một trong những người đầu tiên xây dựng chương trình, từng giải thích rằng "đỉnh Olympia" được tạo ra như một đỉnh núi trong ước mơ, trong tưởng tượng, mang tính biểu tượng chứ không phải một ngọn núi có thật. Nói cách khác, các thí sinh tham gia chương trình đang cùng nhau chinh phục một "đỉnh núi" bằng kiến thức. Chiếc vòng nguyệt quế cũng được sử dụng như hình ảnh tượng trưng cho người chiến thắng sau khi hoàn thành cuộc đua.
Nhà báo Lại Văn Sâm cũng từng lý giải rằng tên của một chương trình đôi khi không nên được hiểu hoàn toàn theo nghĩa đen. Một cái tên có thể được tạo ra để gợi cho khán giả nhiều hướng suy nghĩ và truyền tải nhiều thông điệp khác nhau.
Vì thế, "Đường Lên Đỉnh Olympia" không phải là cách gọi nhầm tên núi Olympus. "Đỉnh Olympia" trong chương trình là một hình ảnh được xây dựng để tượng trưng cho mục tiêu mà các thí sinh hướng tới.
Tên gọi này cũng phù hợp với cấu trúc của chương trình ngay từ những ngày đầu. Các thí sinh lần lượt vượt qua những cuộc thi tuần, tháng, quý để giành quyền bước vào trận chung kết năm, giống như một hành trình chinh phục từng chặng trên đường lên đỉnh.
Sau hơn 26 năm lên sóng, hình ảnh chiếc vòng nguyệt quế và "đỉnh Olympia" đã trở thành những biểu tượng gắn liền với chương trình. Hàng nghìn học sinh đã tham gia cuộc thi, nhưng cách gọi "đỉnh Olympia" vẫn được giữ nguyên từ những ngày đầu tiên.
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