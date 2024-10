Dư nợ cho vay liên tục lập đỉnh, công ty chứng khoán nào lãi đậm nhất?

Kết thúc quý III/2024, dư nợ cho vay (chủ yếu hoạt động margin) của các công ty chứng khoán (CTCK) tiếp tục được mở rộng đạt gần 236.700 tỷ đồng, tăng 4% so với quý liền trước và tăng 30% so với đầu năm nay.



Trong đó, 10 CTCK có dư nợ cho vay lớn nhất thị trường đạt xấp xỉ 142.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 60% toàn thị trường.

Dẫn đầu về quy mô dư nợ cho vay chính là Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) khi đạt hơn 25.483 tỷ đồng, lần lượt tăng 99% so với đầu năm và 53% so với quý liền trước. Với quy mô này, TCBS cũng dẫn đầu về lợi nhuận từ cho vay khi mang về 706 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ.

Top 3 CTCK tiếp theo đều có dư nợ cho vay trên 19.000 tỷ đồng, trong đó Chứng khoán SSI xếp thứ hai về quy mô với 19.500 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm và 29% so với quý liền trước. Với quy môi này, SSI cũng xếp thứ hai về lợi nhuận cho vay với 549 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Xếp thứ ba là Mirae Asset với quy mô dư nợ cho vay 19.300 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm và tăng 31% so với quý liền trước. Dù vậy, công ty này chỉ xếp thứ 5 về lợi nhuận từ cho vay với hơn 402 tỷ đồng, tăng 4% cho với cùng kỳ.

HSC xếp thứ 4 về quy mô dư nợ cho vay với 19.300 tỷ đồng, tăng 70% so với đầu năm và tăng 59% so với quý liền trước. Dù vậy, lợi nhuận mảng cho vay của HSC đứng thứ 3 trong top 10 khi thu về hơn 478 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ.

Xếp thứ 5 về quy mô dư nợ cho vay là Chứng khoán VPS với 12.100 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm và tăng 4% so với quý liền trước. Qua đó, VPSS xếp thứ 4 về lợi nhuận cho vay với 453,5 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

VNDirect xếp thứ 6 về quy mô dư nợ cho vay với 10.900 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm nhưng tăng 6% so với quý liền trước. Lợi nhuận từ cho vay của VND cũng xếp thứ 6 trong top 10 với 313 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Trong top 10 CTCK có dư nợ cho vay vượt 10.000 tỷ đồng chỉ còn Chứng khoán Vietcap (VCI) với 10.100 tỷ đồng, tăng 75% so với đầu năm và tăng 27% với quý liền trước. Lợi nhuận của VCI chỉ xếp thứ 9 trong top 10 với 206 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Top 3 vị trí cuối trong top 10 CTCK có quy mô dư nợ cho vay lớn nhất lần lượt là MBS (9.900 tỷ đồng), KIS (8.200 tỷ đồng), VPBankS (7.700 tỷ đồng). Trong khi đó, lợi nhuận về cho vay của MBS và VPBankS lần lượt xếp thứu 7 và 8 trong top 10.

Đáng chú ý, Chứng khoán ACB (ACBS) có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cho vay cao nhất lên đến 81%, đạt hơn 183 tỷ đồng.