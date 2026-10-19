Dư nợ tín dụng đến 14/10 đạt hơn 20,7 triệu tỷ đồng, các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất sau cuộc họp với NHNN sáng 19/10

Ngày 19/10/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) họp với các tổ chức tín dụng về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn.

Tham dự cuộc họp có các Phó Thống đốc NHNN; đại diện Lãnh đạo các đơn vị, Vụ, Cục NHNN; Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại (NHTM).

Quang cảnh cuộc họp

NHNN cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, NHNN đã điều hành CSTT chủ động, linh hoạt để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể: (i) Điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, chủ động, phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu CSTT, chào mua có kỳ hạn GTCG hàng ngày với khối lượng phù hợp, kỳ hạn đa dạng để hỗ trợ thanh khoản, ổn định thị trường tiền tệ; (ii) Điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ phù hợp với điều kiện thị trường, hấp thu các cú sốc; phối hợp đồng bộ các công cụ, CSTT, bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; (iii) Điều hành lãi suất tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để hỗ trợ nền kinh tế; chỉ đạo các TCTD triển khai các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất; (iv) Điều hành tín dụng bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giao chỉ tiêu TTTD với định hướng 15% để các TCTD thực hiện có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Đồng thời, trong quá trình điều hành, NHNN triển khai các giải pháp nhằm tạo dư địa cho các TCTD cấp tín dụng đối với một số nhu cầu quan trọng phục vụ tăng trưởng kinh tế và để tạo điều kiện cho các TCTD trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản (BĐS) phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước; yêu cầu TCTD kiểm soát chặt TTTD đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực BĐS, hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực SXKD, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, hạn chế nợ xấu gia tăng, đảm bảo an toàn hoạt động. Đến ngày 14/10/2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 20.721.583 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cuối năm trước và tăng 16,73% so cùng kỳ.

Thời gian gần đây, tình hình quốc tế đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là sự leo thang xung đột tại Trung Đông đã tạo sức ép lớn lên thị trường hàng hóa, tài chính quốc tế; giá dầu tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng. Các ngân hàng trung ương (NHTW) phản ứng thận trọng hơn trước rủi ro lạm phát tăng trở lại; một số NHTW đã tăng lãi suất như: ngày 16/9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã quyết định nâng lãi suất thêm 0,25%, đưa lãi suất quỹ liên bang lên vùng 3,75%-4,00%; Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 10/9 quyết định tăng các mức lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm phần trăm - đây là lần thứ hai ECB tăng lãi suất trong năm 2026; Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 18/9 quyết định nâng lãi suất điều hành từ 1% lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm. Mặt bằng lãi suất cao cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn khiến đồng USD tăng mạnh trở lại sau giai đoạn điều chỉnh giảm đầu năm. Những diễn biến này tạo áp lực lên điều hành CSTT của các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển, có độ mở lớn như Việt Nam trong khi nhu cầu vốn trong nước tăng cao để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng.

Tại cuộc họp, các NHTM đã thống nhất đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ; Thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất; tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất. Trước mắt, điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính – tiền tệ; giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên; Thực hiện các giải pháp để tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế; cấp tín dụng liên quan đến triển khai các công trình, dự án trọng điểm, khả thi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các ngành, lĩnh vực cần khuyến khích theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giáo dục đào tạo, công nghiệp văn hóa,…);

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, các khách hàng, nhóm khách hàng có dư nợ lớn; Tăng cường hợp vốn để cấp tín dụng đối với các dự án lớn; tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng, không đánh đổi chất lượng tín dụng để tăng quy mô tín dụng; Đảm bảo phát triển hài hòa, cân đối giữa huy động vốn với tín dụng, thường xuyên rà soát cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền, kỳ hạn, đa dạng hóa kênh huy động; Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, quản trị rủi ro, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, ý thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, kỷ cương, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động ngân hàng; tuân thủ các quy định về giới hạn và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động...

Thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng. Có giải pháp điều hành CSTT phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM khi cần thiết. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các NHTM.