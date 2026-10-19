Tổng giám đốc ACB Từ Tiến Phát: Hôm nay ngân hàng sẽ giảm luôn lãi suất cho vay 1,5-2%/năm

Sáng nay 19/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp triển khai công tác hoạt động ngân hàng với lãnh đạo cao nhất của các ngân hàng thương mại.

Chia sẻ với truyền thông bên lề cuộc họp, ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước, ACB đã ngay lập tức triển khai các chương trình. Đầu tiên là sẽ giảm lãi suất trên biểu lãi suất huy động vào hôm nay và có hiệu lực vào ngày mai. Đồng thời ACB cũng triển khai chương trình cho vay đặc biệt đối với các doanh nghiệp là giảm từ 1,5% đến 2%.

"ACB đã triển khai chương trình ưu đãi lãi suất trong suốt thời gian vừa qua. Trong chương trình đầu tiên, khi mà giảm lãi suất 1% thì đến nay ngân hàng đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng. Với chủ trương này, chúng tôi tin tưởng rằng sự nỗ lực của hệ thống ngân hàng sẽ giúp cho các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt hơn trong thời gian tới" – ông Phát nói.

Đề cập đến thông điệp mạnh mẽ từ lãnh đạo NHNN rằng nếu các NHTM không tuân thủ chỉ đạo thì sẽ xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, ông Từ Tiến Phát cho biết đây là một thông điệp mạnh mẽ giúp củng cố kỷ luật thị trường. "Phải nói rằng tất cả các ngân hàng trong hệ thống cần phải chung tay cho việc thực thi những chính sách của Nhà nước, giúp cho kỷ luật thị trường ngày càng nâng cao trong thời gian tới".

Việc điều chỉnh giảm lãi suất chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chính ngân hàng đó và khách hàng của họ. Tuy nhiên, theo Tổng giám đốc ACB, hệ thống ngân hàng sẽ chung tay vì kỷ luật thị trường, đồng thời ông tin rằng thời gian tới NHNN sẽ tiếp tục linh hoạt với chính sách tiền tệ để gia tăng sự hỗ trợ cho hệ thống.