Ngày 19/10, gửi 200 triệu đồng tại ACB, MB, VPBank, Techcombank và SHB nhận bao nhiêu tiền lãi sau 12 tháng?

Gửi tiết kiệm tại quầy: VPBank có lãi suất cao nhất

Theo biểu lãi suất niêm yết sáng ngày 19/10, tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi tại quầy của 5 ngân hàng ACB, MB, VPBank, Techcombank và SHB dao động từ 5,3% đến 6,9%/năm.

Trong nhóm này, VPBank niêm yết lãi suất 6,9%/năm. Với khoản tiền gửi 200 triệu đồng trong 12 tháng, khách hàng dự kiến nhận 13,8 triệu đồng tiền lãi nếu gửi theo hình thức nhận lãi cuối kỳ.

MB và SHB cùng áp dụng lãi suất 6,2%/năm ở kỳ hạn này. Theo đó, khoản tiền gửi 200 triệu đồng tại mỗi ngân hàng mang lại 12,4 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Tại Techcombank, lãi suất tại quầy kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng thông thường có số dư tiền gửi dưới 1 tỷ đồng là 6,05%/năm. Với khoản tiền gửi 200 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến đạt 12,1 triệu đồng sau 12 tháng.

Trong khi đó, ACB áp dụng mức lãi suất 5,3%/năm. Khách hàng gửi 200 triệu đồng trong 12 tháng dự kiến nhận 10,6 triệu đồng tiền lãi.

Như vậy, với cùng khoản tiền gửi 200 triệu đồng và kỳ hạn 12 tháng, số tiền lãi tại VPBank cao hơn ACB 3,2 triệu đồng. Đây là mức chênh lệch đáng chú ý đối với khách hàng đang cân nhắc lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm.

Gửi tiết kiệm online: Tiền lãi cao nhất đạt 14,2 triệu đồng

Với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại 5 ngân hàng lớn dao động từ 5,8% đến 7,1%/năm đối với khoản tiền gửi 200 triệu đồng.

VPBank tiếp tục dẫn đầu với lãi suất online 7,1%/năm. Nếu gửi 200 triệu đồng trong 12 tháng, khách hàng dự kiến nhận 14,2 triệu đồng tiền lãi khi lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Techcombank, lãi suất online kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng thông thường là 6,75%/năm. Với khoản tiền gửi 200 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt 13,5 triệu đồng sau một năm.

SHB niêm yết lãi suất online kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,5%/năm, tương ứng 13 triệu đồng tiền lãi. Trong khi đó, MB áp dụng mức 6,3%/năm, giúp khách hàng nhận khoảng 12,6 triệu đồng nếu gửi 200 triệu đồng đủ 12 tháng.

Đối với ACB, biểu lãi suất online phân chia theo số dư tiền gửi. Với khoản tiền 200 triệu đồng, mức lãi suất áp dụng là 5,8%/năm theo nhóm số dư từ 200 triệu đồng trở lên. Như vậy, khách hàng dự kiến nhận 11,6 triệu đồng tiền lãi sau 12 tháng.

Xét riêng hình thức online, chênh lệch tiền lãi giữa VPBank và ACB là 2,6 triệu đồng sau một năm.

Bảng so sánh tiền lãi khi gửi 200 triệu đồng trong 12 tháng

Ngân hàng Lãi suất tại quầy Tiền lãi tại quầy Lãi suất online Tiền lãi online VPBank 6,9%/năm 13,8 triệu đồng 7,1%/năm 14,2 triệu đồng MB 6,2%/năm 12,4 triệu đồng 6,3%/năm 12,6 triệu đồng SHB 6,2%/năm 12,4 triệu đồng 6,5%/năm 13 triệu đồng Techcombank 6,05%/năm 12,1 triệu đồng 6,75%/năm 13,5 triệu đồng ACB 5,3%/năm 10,6 triệu đồng 5,8%/năm 11,6 triệu đồng

Lưu ý: Tiền lãi được tính theo hình thức nhận lãi cuối kỳ, giả định khách hàng gửi đủ 12 tháng và không tất toán trước hạn. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo thời điểm gửi, sản phẩm và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.

Nhìn chung, VPBank có lãi suất cao nhất trong nhóm so sánh ở cả hai hình thức gửi tại quầy và online. Với khoản tiền gửi 200 triệu đồng trong 12 tháng, khách hàng có thể nhận 13,8 triệu đồng tiền lãi tại quầy hoặc 14,2 triệu đồng nếu gửi trực tuyến.

Trong khi đó, ACB có mức lãi suất tại quầy thấp nhất trong nhóm theo số liệu được cung cấp. Với hình thức online, lãi suất của ngân hàng này cũng thấp nhất trong bảng so sánh khi áp dụng cho khoản tiền gửi 200 triệu đồng.