Dù rất mê thược dược nhưng cứ cắm là hoa lại "gục đầu muốn khóc", cuối cùng tôi đã tìm ra cách khắc phục

"Thấy thược dược là thấy Tết" - câu nói vui của hội chị em yêu hoa mỗi khi Tết đến xuân về. Năm nay, thược dược nở rộ sớm hơn, các chị em lại hào hứng đón một mùa thược dược mới.

Ấy thế nhưng, cứ mỗi lần tôi mua hoa thược dược về cắm, dù hoa có tươi đến mấy nhưng chỉ được 2 ngày là "hoa lại gục xuống như muốn khóc". Làm đủ mọi cách vẫn không thể cứu vớt, ai dè năm nay tôi lại được một người chị là dân "chơi" thược dược lâu năm "bật mí" cho mẹo hay và bất ngờ về loài hoa này.

Thực tế, vì cánh hoa thược dược khá mềm mỏng và dễ bị dập nát nên thông thường, khi mới mua hoa, mọi người sẽ thấy hoa thường yếu xìu, héo úa, thậm chí toàn bộ phần đầu cánh hoa đều bị dập. Thế nhưng đừng lo lắng, các bạn hoàn toàn có thể "hồi sinh" loài hoa này chỉ bằng vài bước vô cùng đơn giản!

Thả hoa thược dược vào nước sôi 100 độ giúp hoa "hồi sinh", nở căng cánh

Hoa thược dược có cành lá mọng nước. Giống như các loài hoa khác, để chơi được lâu ngày, bạn nên chọn mua hoa tươi mới chớm nở, cánh hoa đều và không bị dập nát. Cành hoa thược dược phải có đủ bông hoa chính (kích thước bông to nhất), thường có 1 bông và nụ, lá già, lá non. Cuống hoa cứng, dài; không có mùi hôi. Tuy nhiên, do quá trình vận chuyển, hoa thược dược khi về đến tay người tiêu dùng có thể bị héo, thâm cánh, gãy dập.

Ảnh: Phạm Hoàng

Và đây là cách để hồi sinh hoa thược dược mà tôi đã học được từ chị Nguyễn Oanh, một "tay chơi" thược dược "khét tiếng" ở Hà Nội:

- Đầu tiên là đun nước sôi 100 độ C

- Khi mua hoa thược dược về, tỉa gần hết lá, cắt chút gốc rồi thả thẳng vào bình nước sôi khoảng 7-10cm

- Ngâm trong vòng 2 tiếng rồi cắt hết chỗ gốc ngập nước nóng vừa rồi

- Sau khi cắt thì ngâm tiếp vào nước thường khoảng 20 - 30cm cho tới khi sẵn sàng lên bình (có thể cắm luôn sau khi ngâm nước sôi nếu không có thời gian hoặc để vài tiếng sau cắm cũng được)

Với cách dưỡng hoa này, bình hoa sẽ nở thật căng và hoa bền hơn rất nhiều

Lưu ý, chỉ cắm ngập nước phần cuống hoa và dùng bình xịt xịt nước lạnh lên bông hoa.

Khi đã ngâm đủ thời gian, bạn hãy bỏ hoa ra ngoài và cắt hết phần gốc đã ngâm nước sôi rồi tiến hành cắm hoa như bình thường là được. Lúc này, hoa sẽ tươi trở lại và nở căng cánh.

Trong trường hợp có những bông hoa bị dập nát phần cánh thì hãy úp mặt bông hoa xuống chậu nước lạnh, ngâm trong 2 tiếng. Bằng cách này, cánh hoa sẽ tươi dần lên.

Khi mới mang hoa về, việc tuốt bỏ gần hết phần lá, tỉa bớt cành nụ để dinh dưỡng tập trung nuôi hoa nở bông to hơn. Mặt khác, tỉa bớt lá để khi cắm vào bình, hoa thanh thoát hơn, không bị rối và héo lá. Khi cắm, nếu để lá ngập trong nước sẽ rất nhanh bị hỏng. (Ảnh minh họa: Nguyễn Oanh)

Lưu ý khi cắm hoa thược dược để có 1 bình hoa đẹp, sang ngày Tết

Chia sẻ về bí quyết này, chị Hà Lê (tên thật là Lê Lam Hà) - người phụ nữ mê hoa, bán bình gốm khá nổi tiếng trên mạng xã hội cho biết:

- Nếu cắm hoa thược dược vào nước, mọi người nên chọn chiếc bình cổ rộng một chút và ước lượng cắm vừa số hoa mình có. Thân thược dược to và có phần thô không uốn được như các loại hoa khác, nếu chọn bình cổ nhỏ khi cắm bị chật, dễ bị dập thân và khó tạo được dáng tỏa xòe.

- Khi cắm hoa, nên cho nước dưỡng hoa (các cửa hàng hoa thường bán sẵn), hoặc đơn giản chỉ cần cho chút đường và vài giọt nước rửa bát vào bình trước khi cắm sẽ giúp hoa tươi lâu. Bạn cũng lưu ý không nên cắm quá nhiều nước, thường chỉ để cuống hoa ngập từ 5 - 7cm trong nước.

- Thay nước hàng ngày cho bình hoa. Mỗi lần thay nước nên cắt bớt phần gốc đã bị úng nước và rửa sạch nhớt bám ở cuống hoa. Trong trường hợp gốc hoa đã bị cắt quá ngắn, bạn có thể lựa chọn chiếc bình khác để cắm.

- Ngoài ra, nếu cắm hoa theo phương pháp gác cành sẽ phải đổ đầy bình nước, tuổi thọ bình hoa sẽ không cao bằng cắm thẳng và ít nước. Hoa thược dược sẽ bền lâu nhất khi bạn cắm xốp. Nếu chọn được hoa tươi và dưỡng kỹ, cắm xốp hoa có thể bền tới 7 - 8 ngày.

Một vài mẫu bình hoa thược dược đẹp mà bạn có thể tham khảo. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, chúc các bạn cắm được 1 bình hoa thược đẹp như ý, bền tươi lâu ngày!