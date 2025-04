Chứng khoán Việt Nam hồi gần 40 điểm từ đáy, cổ phiếu Vingroup gánh thị trường

Sau phiên giảm điểm kỷ lục, chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên 4/4 tiếp tục chìm trong sắc đỏ, cùng xu hướng với thị trường tài chính toàn cầu. VN-Index mở cửa giảm gần 72 điểm, xuống sát vùng 1.150 điểm – vùng đáy thấp nhất trong hơn 1 năm kể từ tháng 1/2024. Tại đây, dòng tiền bắt đáy ồ ạt đổ vào kéo thị trường đảo chiều hồi phục.

Nhóm Vingroup và một số cổ phiếu ngân hàng trở thành điểm sáng khi hồi khá nhanh và mạnh. Đặc biệt, cổ phiếu VIC có thời điểm tăng hơn 5% đóng góp lớn nhất vào VN-Index. VHM sau đó cũng lấy lại sắc xanh. Dòng tiền lan toả rộng giúp thu hẹp đà giảm trên hàng loạt cổ phiếu vốn hoá lớn. VN-Index cũng theo đó hồi gần 40 điểm mức thấp nhất phiên, trở lại vùng 1.200 điểm.

Liên quan đến vấn đề chính sách thuế của Hoa Kỳ đang được nhà đầu tư quan tâm, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 713/QĐ-TTg ngày 3/4/2025 thành lập Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ (Tổ công tác).

Trước đó, ngày 2/4/2025 (giờ địa phương), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành Sắc lệnh về thuế đối ứng áp dụng đối với hàng hóa của các quốc gia trên thế giới xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Trong đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 46% lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ.

Ngay sau khi Hoa Kỳ công bố áp thuế đối với hàng hóa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành nhằm tìm giải pháp ứng phó sau khi Hoa Kỳ tuyên bố áp thuế đối ứng với các nước, trong đó có Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã có Công hàm đề nghị phía Hoa Kỳ tạm hoãn quyết định áp thuế.

Trong báo cáo mới đây, VinaCapital đánh giá thông báo thuế quan ngày 3/4/2025 tiêu cực hơn nhiều so với kỳ vọng và sẽ xây dựng danh mục đầu tư tối ưu theo hướng điều chỉnh rủi ro. Nhiều doanh nghiệp có nền tảng vững chắc có khả năng bị bán tháo quá mức do thông tin về thuế, do đó VinaCapital sẽ tiếp tục triển khai chiến lược đầu tư một cách kỷ luật và tận dụng cơ hội ngay cả khi bối cảnh hiện tại không thuận lợi đối với Việt Nam.

Theo VinaCapital, đợt bán tháo này tạo ra cơ hội cho các nhà quản lý quỹ chủ động mua vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và ít bị tác động trực tiếp bởi chính sách thuế, với mức định giá hấp dẫn hơn. Những doanh nghiệp có thể được hỗ trợ từ các nỗ lực của Chính phủ nhằm bù đắp tác động của thuế quan đối với tăng trưởng GDP. Thông tin về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ sẽ càng củng cố quyết tâm thúc đẩy các biện pháp kích cầu nội địa này.