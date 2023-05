Đưa thú cưng đi cấp cứu, cặp vợ chồng run rẩy nhận hóa hơn thanh toán hơn nửa tỷ

Theo News.com.au, mới đây, một cặp vợ chồng người Úc đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan khi đưa chó cưng của mình đi cấp cứu. Họ đã phải nhận tờ hóa đơn điều trị với con số bằng cả gia tài.

Theo đó, Matisse, cô chó giống bulgie Pháp 5 tuổi, đã được chủ của nó đưa đến điều trị cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu & Chuyên gia Thú y Sydney, ở ngoại ô Rosebery, Sydney, vào ngày 9/4 (đúng dịp Lễ Phục sinh) sau khi gặp phải một số dấu hiệu nghiêm trọng về sức khỏe.

Hình ảnh Matisse khi ở Trung tâm Cấp cứu & Chuyên gia Thú y Sydney.

Theo lời kể của cặp vợ chồng Sabrina và Daniele, họ nhận thấy 2 chân sau của Matisse trở nên loạng choạng và đưa nó đến bác sĩ thú y địa phương 2 lần, nhưng đều bị trả về nhà.

“Chúng tôi đã đưa Matisse trở về, tôi nghĩ nó đã rất đau đớn”, Sabrina nói với chương trình truyền hình của Úc có tên "A Current Affair", đồng thời cho biết thêm rằng “hơi thở của con vật mỗi lúc trở nên rất khó khăn”.

Cảm thấy tình hình đã nguy cấp, cặp vợ chồng liền đưa Matisse đến hẳn Trung tâm Cấp cứu & Chuyên gia Thú y Sydney, nơi con vật được lập tức cho thở oxy nhưng tình trạng ngày càng xấu đi.

Sabrina nói: “Chúng tôi được yêu cầu ký vào những tài liệu này và để lại cho họ khoản đặt cọc 3.000 AUD (tương đương 47 triệu VNĐ) vì Matisse sẽ phải được giữ ở đó qua đêm để bác sĩ theo dõi điều trị".

Cặp vợ chồng cho biết ước tính ban đầu cho việc điều trị cho thú cưng mà không có bảo hiểm có thể lên tới 8.900 AUD (139 triệu VNĐ). Nhưng sau đó chi phí tiếp tục tăng lên.

Daniele và Sabrina đã bị sốc bởi hóa đơn thanh toán chi phí điều trị cho thú cưng.

“Đâm lao thì phải theo lao. Giống như, bạn đã đi được nửa chặng đường, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ dừng lại sao? Dừng lại ở đâu được?", Daniele nói.

Matisse được cho là cần phẫu thuật cột sống, quét CAT, xét nghiệm, dùng 15 viên thuốc paracetamol và theo dõi hơn 6 ngày tại phòng khám thú y, cộng với khoản phụ phí ngày lễ 4.087,07 AUD được tính vào. Tất cả các khoản ấy đã đưa hóa đơn cuối cùng lên đến 36.896,19 AUD (tương đương hơn 578 triệu VNĐ).

Sabrina và Daniele đã bị sốc và “không thể tin được” mức giá đắt đỏ như vậy cho việc điều trị cứu sống thú cưng của mình. Họ nói rằng chi phí ấy là “quá nhiều”.

Sabrina phải bán những chiếc túi xách yêu thích của mình để thanh toán hóa đơn.

Daniele nói trong chương trình "A Current Affair": “Chúng tôi phải xoay tiền từ đâu được, và họ không giảm giá một chút nào".

Sabrina nói thêm: “Tôi đã phải bán một số túi xách hàng hiệu mà tôi không hề muốn bán. Nhưng, bạn biết đấy, chúng tôi không có lựa chọn nào cả".

Cuối cùng, cặp đôi chỉ có thể gom góp được 29.000 AUD vào ngày hôm đó để đưa thú cưng của mình về nhà.

Tổng chi phí điều trị cho thú cưng lên tới gần 37.000 AUD.

Giờ đây, họ đang kêu gọi bác sĩ thú y ở Trung tâm Cấp cứu & Chuyên gia Thú y Sydney xem xét lại mức chi phí, để các gia đình khác không phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn như họ đã từng.

Tuy nhiên, các bác sĩ thú y lại đưa ra lập luận rằng những con chó giống quý, chẳng hạn như chó bulgie Pháp, có thể cần được chăm sóc cẩn thận với mức chi phí cực tốn kém - cho dù đó chỉ đơn giản là việc cắt tỉa lông, hay điều trị y tế nhẹ nhàng.

Sabrina và Daniele được cho là đã mua Matisse từ một “nhà lai tạo có uy tín” với giá 5.000AUD (tương đương 78 triệu VNĐ) vào 5 năm trước.

Robert Zammit, bác sĩ phẫu thuật thú y ở Western Sydney, người không tham gia điều trị cho Matisse, cho biết mặc dù anh tin rằng các bác sĩ thú y nên minh bạch về giá cả, nhưng những người nuôi thú cưng thường không sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ chăm sóc mà họ mong đợi.

Anh cho biết ngày càng có nhiều chủ vật nuôi đang mong đợi “sự chăm sóc tương đương với con người dành cho thú cưng của họ, nhưng lại không sẵn sàng trả tiền cho việc đó”.

“Nếu bạn sắp nuôi một con chó, đặc biệt nếu bạn đã trả 5.000AUD cho một con chó, bạn có thể cần nghĩ đến việc trả một khoản phí hợp lý cho tiền bảo hiểm sức khỏe, điều trị y tế bởi vì nó có thể rất tốn kém”, bác sĩ Robert Zammit nói.

Hội Hoàng gia bảo vệ động vật (Royal Society for the prevention of cruelty to animals - viết tắt RSPCA) ước tính hiện có gần 29 triệu vật nuôi ở Úc, với hơn 2/3 (khoảng 69%) hộ gia đình Úc sở hữu thú cưng. Chỉ dưới một nửa trong số đó chọn nuôi chó.

Tuy nhiên, bất chấp điều này, dữ liệu từ Animal Medicines Australia (AMA) cho thấy chỉ 17% chủ sở hữu chó trả tiền bảo hiểm thú cưng (giảm từ 30% vào năm 2019), trong khi chỉ có 12% chủ sở hữu mèo trả tiền bảo hiểm thú cưng.

AMA nhận thấy người Úc đang chi tiêu nhiều hơn bao giờ hết cho sức khỏe của thú cưng, bao gồm ước tính khoảng 4,7 tỷ AUD cho các lần khám bác sĩ thú y, 1,1 tỷ AUD bảo hiểm (phần lớn trong số đó là bảo hiểm cho chó) và 2,9 tỷ AUD chi phí chăm sóc sức khỏe.

News.com.au đã liên hệ với phía Trung tâm Cấp cứu & Chuyên gia Thú y Sydney (SVES) để phỏng vấn về vụ việc liên quan đến Matisse, nhưng họ từ chối cung cấp các thông tin mang tính bảo mật theo quy định.

Đại diện của SVES nói rằng khách hàng (tức Sabrina và Daniele) đã biết và đồng ý với chi phí cho “trường hợp đặc biệt và nghiêm trọng” trước khi điều trị và sau khi lựa chọn giữa “các phương án điều trị thay thế".

Người này cũng khẳng định Matisse được đưa đến trong tình trạng nguy kịch cần "chăm sóc và điều trị tích cực để giữ mạng sống, tránh biến chứng. Tiêu chuẩn chăm sóc cho con vật tương đương với những gì sẽ được cung cấp cho một con người".