Đứa trẻ 5 tuổi bị nhân viên siêu thị tố cáo ăn trộm, hàng trăm ánh mắt nhìn vào: Bà mẹ có pha xử lý xứng đáng vào SGK

Cô con gái 5 tuổi bị yêu cầu kiểm tra đồ vì nghi ăn trộm ở siêu thị

Câu chuyện được một tài khoản có tên là P. đăng tải trên Xiaohongshu cá nhân. Người phụ nữ này cho biết cảm thấy nể phục cách dạy con của bạn mình, mong muốn chia sẻ câu chuyện này tới nhiều người hơn nên quyết định chia sẻ lên mạng xã hội.

Tôic có dịp ghé nhà cô bạn thân tên Liêu Giang (35 tuổi, ở Tân Cương) chơi. Nói thêm về người bạn này. Chúng tôi từng học chung thời đại học, sau này mỗi người theo một hướng: tôi làm trong ngành truyền thông, còn Liêu Giang học lên thạc sĩ, trước có đi dạy nhưng giờ đang ở nhà quản lý việc kinh doanh của gia đình và chăm con.

Mẹ dẫn theo con gái đi siêu thị. Ảnh minh họa.

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, lâu lâu lại tâm sự về công việc, cuộc sống, cách nuôi dạy con cái. Nhưng thú thật, dù tôi nghe Giang chia sẻ rất nhiều, cũng chưa bao giờ thực sự hiểu hết “chất” trong cô ấy - cho đến buổi đi siêu thị định mệnh hôm ấy.

Chúng tôi dẫn theo con gái nhỏ của Liêu Giang - Minh Minh (5 tuổi). Bé cứ chạy khắp nơi, thích thú sờ vào mấy món đồ chơi, bánh kẹo và thi thoảng lại hỏi: “Cái này là gì mẹ ơi? Con có được lấy không?”.

Sau khoảng 20 phút mua sắm, chúng tôi xếp hàng thanh toán, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Nhưng khi vừa bước qua cổng an ninh, một âm thanh chói tai bất ngờ vang lên - đó là tiếng chuông ở hệ thống cổng an ninh, nhằm kiểm, tránh mất cắp hàng hóa ở siêu thị. Không phải một lần mà rất nhiều lần con gái của bạn tôi thử đi qua và chuông đều kêu rất to.

Liêu Giang không hiểu có chuyện gì xảy ra. Bạn tôi hỏi con có cầm nhầm gì không, bé chỉ lắc đầu. Lúc này, bảo vệ lập tức tiến tới, yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Người thu ngân cũng xuất hiện, sắc mặt nghiêm trọng: "Con gái chị lấy trộm đồ, chúng tôi yêu cầu kiểm tra người".

Bảo vệ vẫn yêu cầu kiểm tra đứa trẻ vì nghi ngờ ăn trộm. Ảnh minh họa.

Minh Minh thấy vậy khóc lớn. Tôi đứng cạnh cũng hoang mang theo, vì thật sự làm sao con bé còn nhỏ như vậy mà có thể lấy trộm đồ, hơn nữa nhà nó cũng đâu thiếu gì.

Đang là giờ cao điểm, đám đông xếp hàng tính tiền rất nhiều, mua hàng cũng đông không kém, cộng thêm tiếng khóc của Minh Minh. Cả trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi.

Người mẹ có pha xử lý đỉnh chóp

Trong lúc đang lúng túng không biết xử lý thế nào thì Liêu Giang đã nhẹ nhàng dỗ con nín và quay qua thẳng thắn hỏi nhân viên: “Tôi không biết liệu có sự nhầm lẫn gì hay không vì mọi thứ đã mua tôi đều thanh toán đầy đủ. Tôi không rõ lý do tại sao khi con tôi đi ngang qua chuông báo động lại kêu. Nhưng chúng tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm.

Nhưng ở đây là nơi công cộng, con tôi còn nhỏ, đưa bé tra hỏi, lục đồ giữa chốn đông người như vậy có phù hợp không".

Nhân viên siêu thị vẫn khăng khăng nhấn mạnh “đây là quy định”, rằng nếu phát hiện trộm cắp thì sẽ phạt 2.000 tệ (khoảng hơn 7 triệu đồng).

Bạn tôi đáp lời rất điềm đạm, không gay gắt nhưng đủ sức nặng: “Tất nhiên chúng tôi sẽ làm đúng quy định, nhưng có thể cho chúng tôi vào phòng để kiểm tra và phải có mẹ đi cùng. Tôi sẽ nói chuyện với con. Nếu cần thiết thì cũng là người kiểm tra người con. Con tôi còn nhỏ, lại là bé gái nữa, mọi người đều là đàn ông. Như vậy không thấy khó xử sao".

Lúc này, nhiều người xung quanh bắt đầu ủng hộ Liêu Giang, tôi cũng nói thêm vào. Thế rồi nhân viên siêu thị cũng dịu lại, quay qua hỏi bạn tôi : “Vậy chị muốn xử lý sao cho hợp lý?”

Liêu Giang đề nghị cho cô ấy vài phút nói chuyện riêng với con. Nhân viên miễn cưỡng đồng ý. Tôi đi theo cô ấy vào khu vực nghỉ dành cho khách. Trong phòng kín, cô ngồi xuống, giọng cô rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có tiếng quát hay mắng: "Có phải lúc nãy con lấy thứ gì chưa đưa mẹ trả tiền không? Mình phải trả tiền rồi mới mang về nhà chứ, đúng không nào? Mẹ dạy con thế nào ha, con còn nhớ không".

Lúc này, Minh Minh vẫn im lặng, mím chặt môi. Tôi nghĩ bụng, nếu là tôi lúc đó thì chẳng thể đủ bình tĩnh như bạn mình, bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó, con thì cứ khăng khăng không chịu nói. Tôi sẽ đánh con rồi bắt con khai ra mất.

Ảnh minh họa.

Liêu Giang lúc này vẫn từ từ khuyên dạy con. 5 phút sau, con bé cũng lôi trong túi quần ra một món đồ chơi nhỏ, kiểu vòng tay trẻ em. Liêu Giang không giật phắt món đồ, không thay đổi sắc mặt mà nói: “Con lấy đồ mà không xin phép là sai. Mẹ không giận vì con phạm lỗi, mẹ chỉ buồn nếu con giấu. Con có muốn xin lỗi và trả lại món này không?”.

Bé gật đầu. Hai mẹ con cùng nhau ra quầy thu ngân. Bé Dương lí nhí xin lỗi cô nhân viên, hứa không tái phạm. Trên đường về, Liêu Giang cũng hỏi con về lý do lấy đồ, có biết là sai không... và từ từ giải đáp cho bé hiểu.

Bạn tôi không bao che, cũng không làm con tổn thương.

Cô không đổ lỗi “trẻ con biết gì đâu”, cũng chẳng chụp mũ kiểu “nhỏ ăn cắp sắt, lớn ăn cắp vàng”. Cô ấy xử lý vấn đề bằng sự thông minh, trí tuệ cảm xúc. Liêu Giang nói với tôi: “ Trẻ em không phải bản sao thu nhỏ của người lớn. Chúng có thế giới riêng, nhịp phát triển riêng. Việc của cha mẹ không phải là che chắn mọi lỗi lầm, cũng không phải là trừng phạt mọi sai sót. Việc của chúng ta là dẫn đường, từng bước một.”

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác cao. Nhiều người cho hay từng rơi vào tình huống tương tự, thậm chí là người trong cuộc và chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh để giải quyết. Hoặc nhiều chủ cửa hàng, cơ sở báo cảnh sát, thậm chí đe dọa, bôi nhọ đứa trẻ ăn trộm,... Ty tỷ thứ chuyện xảy ra sau đó mà không ai kiểm soát được.

Những bình luận của netizen: "Tôi từng thấy nhiều cha mẹ hoặc là quá bao che “trẻ con mà”, hoặc quá hà khắc “phải đánh cho nhớ!”. Cả hai cách đó đều phản tác dụng. Một đứa trẻ lớn lên trong sự dung túng sẽ không biết sai để sửa. Một đứa trẻ lớn lên trong sợ hãi sẽ học cách giấu lỗi, nói dối hoặc nổi loạn",

"Có thể với người ngoài, chuyện bé con lấy nhầm món đồ chỉ là một chuyện lặt vặt. Nhưng với tôi một người mẹ thì đó là một bài học lớn. Tôi đã thấy bạn mình xử lý sự cố bằng sự tỉnh táo, hiểu biết và lòng yêu thương sâu sắc. Tôi học được cách giữ bình tĩnh, cách nói chuyện với con, cách bảo vệ con mà không dung túng",

"Con trẻ cần được dạy cách đối mặt với lỗi lầm. Cần được biết: sai thì sửa, nhưng không có nghĩa là bị hạ nhục hay làm bẽ mặt nơi công cộng. Và người đầu tiên, người quan trọng nhất để làm điều đó không ai khác ngoài cha mẹ", ... là những bình luận của cư dân mạng.