Đưa Văn Hậu sang Hàn Quốc chữa chấn thương, Doãn Hải My vẫn miệt mài "trả job" kiếm tiền, dân mạng khuyên 1 điều

Cuối tháng 9 vưa qua, nàng WAG Doãn Hải My đã đồng hành cùng chồng là hậu vệ Đoàn Văn Hậu sang Hàn Quốc để chăm sóc anh trong thời gian Văn Hậu tập trị liệu phục hồi chấn thương. Những hoạt động của cặp đôi vàng làng bóng đá Việt được cập nhật thường xuyên nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngoài thời gian Văn Hậu miệt mài tập luyện cùng chuyên gia trong phòng tập, khi rảnh rỗi, anh cùng bà xã Doãn Hải My thư giãn bằng việc đi xem bóng đá, một vài điểm nổi tiếng của Seoul. Doãn Hải My cũng check-in ở những địa điểm liên quan đến nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc - BTS mà cô nàng đã hâm mộ từ lâu.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ở Hàn Quốc

Không chỉ đăng tải những hình ảnh vui chơi ở Hàn Quốc, trên trang cá nhân, nàng WAG Doãn Hải My cũng chăm chỉ "trả job" cho các nhãn hàng bằng các video review sản phẩm chủ yếu ở mảng làm đẹp, thời trang, đồ gia dụng hợp cho các mẹ bỉm sữa. Nhờ ngoại hình xinh đẹp nổi bật thuộc Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, lại có danh tiếng là vợ của tuyển thủ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My là một trong những nàng WAG có trong tay nhiều quảng cáo, PR nhất làng WAG Việt.

Mới đây, nàng WAG đăng tải bức ảnh check-in ở đường phố Hàn Quốc, khoe đôi chân dài nuột nà, vóc dáng gọn gàng sau sinh con đầu lòng. Hải My không quên gắn thẻ nhãn hàng mà cô nhận PR. Hay video dạo chơi ở Việt Nam, Hải My cũng tranh thủ quảng cáo cho 1 loại kem chống nắng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những video kiểu này của bà xã Đoàn Văn Hậu thường nhận phản hồi khá tiêu cực. Dân mạng khuyên Doãn Hải My nên quảng cáo ít lại để giữ được hình ảnh của bản thân. Bởi lẽ cô nàng đang quảng cáo quá nhiều khiến những người theo dõi nảy sinh nghi vấn về việc Hải My có tâm trong review sản phẩm hay không.

Dẫu vậy, đó chỉ là một số ý kiến tranh cãi trái chiều mà bất kì người nổi tiếng nào khi thực hiện việc PR, quảng cáo đều sẽ gặp phải. Việc Doãn Hải My nhận quảng cáo có thể giúp cô nàng có thêm nguồn thu nhập để chăm lo cho cuộc sống, tận dụng thương hiệu cá nhân chẳng có gì là sai. Hơn nữa, những video của cô nàng vẫn chưa phải nhận phản hồi tiêu cực về chất lượng sản phẩm. Bà xã Văn Hậu vẫn luôn khẳng định với các sản phẩm mình quảng cáo, cô đều có sự trải nghiệm và thấy thật sự phù hợp mới chia sẻ với mọi người.

Nhan sắc Doãn Hải My sau sinh con khiến dân tình khen không ngớt