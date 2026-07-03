Đức bác bỏ yêu cầu 'trung thành' của ông Trump

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết, ông "thất vọng với hầu hết" các thành viên NATO vì sự miễn cưỡng tham gia vào cuộc chiến tranh Iran.

"Tôi chỉ muốn sự trung thành. Các bạn biết đấy, chúng ta rất trung thành với họ. Chúng ta luôn chiến đấu vì họ", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục chỉ trích Đức khi từ chối tham gia các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu ở eo biển Hormuz, với lý do "đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi".

Ông Trump cũng lưu ý, Mỹ đang có hàng chục nghìn binh lính đóng tại nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn sâu rộng với tạp chí Der Spiegel được đăng tải hôm 2/7, khi được yêu cầu bình luận về những phát ngôn này của Tổng thống Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định, không một quốc gia thành viên nào được phép áp đặt ý chí của mình lên các quốc gia khác.

“Khái niệm của NATO không phải là sự tuân phục mù quáng, mà là… một tinh thần tự do trong thảo luận.

Các quyết định trong khối được đưa ra bằng sự đồng thuận tự do của tất cả các quốc gia thành viên và không bị chi phối bởi bất kỳ quốc gia thành viên nào”, ông Pistorius nhấn mạnh.

Khi được hỏi Mỹ thực sự muốn Đức hỗ trợ quân sự gì, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói, ông “không biết” về bất kỳ yêu cầu nào.

Tuy nhiên, ông Pistorius đã đồng tình với yêu cầu lâu nay của ông Trump, NATO nên chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, nhưng nhấn mạnh, Đức làm như vậy "vì lợi ích của chúng ta, chứ không phải vì Mỹ muốn chúng ta làm thế".

Quan hệ giữa Mỹ và Đức trở nên căng thẳng sau khi quan chức quân sự hàng đầu của Đức ra tín hiệu, Đức sẽ không tham gia các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu ở eo biển Hormuz, với lý do "đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi".

Sau cuộc tranh cãi, vào tháng 5/2026, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6 đến 12 tháng tới.

Tháng 6/2026, Ngoại trưởng Mỹ Pete Hegseth - người gọi hành vi của các thành viên NATO là "đáng xấu hổ" - tuyên bố sẽ xem xét lại vai trò quân sự của Mỹ ở châu Âu trong vòng sáu tháng.