Đức Giang (DGC) lên kế hoạch lợi nhuận quý 2/2023 tiếp tục sụt giảm, thấp nhất gần 2 năm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vừa công bố nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2023 và kế hoạch quý 2/2023.

Bước sang quý 2, về việc tiêu thụ các sản phẩm chính, DGC dự kiến sản lượng phốt pho vàng đạt 7.500 tấn; tiêu thụ Axit WPA 50% đạt 30.000 tấn; tiêu thụ phân bón DAP và MAP lần lượt đạt 12.000 tấn và 12.000 tấn; supe lân các loại đạt mức tiêu thụ khoảng 40.000 tấn...

Theo đó, DGC lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất quý 2 đạt 2.172 tỷ đồng; LNST hợp nhất đạt 630 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này lần lượt giảm 46% và 67% so với con số thực hiện cùng kỳ năm trước, đồng thời cũng " đi lùi" so với quý 1 trước đó.

Nhìn lại quý 1, Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần 2.483 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả, DGC lãi sau thuế 823 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Đây là quý thứ 3 liên tiếp lợi nhuận Hóa chất Đức Giang tăng trưởng âm so với quý trước, khiến lãi lùi về mức thấp nhất trong vòng 6 quý gần nhất.

Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, LNST hợp nhất của DGC sẽ đạt khoảng 1.453 tỷ đồng, tương ứng chưa tới phân nửa con số cùng kỳ năm trước.

Cũng trong quý 2 này, doanh nghiệp dự kiến chi 20 tỷ đồng nhằm hoàn thiện dây chuyền NPK tại nhà máy Đắk Nông đồng thời chi 5 tỷ để chạy thử sản phẩm SHMP.

Phiên giao dịch ngày 9/5, cổ phiếu DGC đứng tại tham chiếu 51.700 đồng/cp.