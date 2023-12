Dulux Professional góp phần xây dựng nhà ở xã hội chất lượng bền vững

Được biết thương hiệu Dulux Professional của AkzoNobel là đối tác của dự án Nhà ở xã hội đang có sức hút lớn tại Đà Nẵng thời gian này – The Ori Garden. Bà có thể chia sẻ một chút về dự án này, và Dulux Professional tham gia vào dự án ở vai trò như thế nào?

The Ori Garden Đà Nẵng là một dự án NOXH dài hơi có chất lượng tương đương những chung cư thương mại. Hiện tại, dự án đã hoàn thành giai đoạn đầu với 4 tòa nhà tại Đà Nẵng và đang tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo với 6 tòa nhà còn lại. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng đã đặt rất nhiều tâm huyết vào dự án này, ngoài mong muốn mang đến cho người Việt những tổ ấm đúng nghĩa thì còn kỳ vọng The Ori Garden sẽ tiên phong thiết lập một tiêu chuẩn mới cho NOXH tại Việt Nam. Và Dulux Professional đồng hành cùng The Ori Garden với vai trò cung cấp giải pháp sơn ngoại thất cho dự án.

Đà Nẵng là thành phố miền Trung sát biển nên sẽ có những tháng mưa bão liên miên, khi cung cấp giải pháp sơn ngoại thất thì Dulux Professional đã tính đến yếu tố này trong kế hoạch triển khai chưa? Và các sản phẩm sơn ngoại thất được chọn có đáp ứng được những điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền Trung không?

Đó chính là yếu tố đầu tiên khiến chủ đầu tư quyết định chọn chúng tôi là đối tác đồng hành. Như tôi đã chia sẻ, The Ori Garden Đà Nẵng được đặt rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng sẽ thiết lập nên một tiêu chuẩn chất lượng mới cho khái niệm NOXH, vì như bạn đã biết, ở Việt Nam mình loại hình nhà ở này bị mang định kiến là những dự án có chất lượng không tốt. Vì thế, để xóa đi định kiến này thì nhà đầu tư muốn nâng cấp mọi chi tiết trong khi triển khai dự án, bắt đầu từ giao diện kiến trúc bên ngoài. Bài toán của đội ngũ kiến trúc sư dự án đặt ra cho chúng tôi là giải pháp sơn ngoại thất phải đáp ứng được tính thẩm mỹ của thiết kế tổng thể, chất lượng phải đảm bảo điều kiện khí hậu khắc nghiệt của thành phố biển miền Trung và đồng thời chi phí cũng phải phù hợp với ngân sách của dự án.

Dulux Professional từ khi có mặt tại thị trường Việt Nam tới nay luôn được định vị là dòng sơn cao cấp, tuy nhiên chúng tôi có đầy đủ các giải pháp phù hợp với yêu cầu của từng dự án. Với The Ori Garden Đà Nẵng, giải pháp của chúng tôi là Dulux Professional Weathershield E1000 - dòng sơn ngoại thất siêu cao cấp với công nghệ Alkali Guard™ có tính năng chống kiềm hóa sẽ bảo vệ tối ưu cho bề mặt tường ngoại thất của công trình trước sự tấn công của muối kiềm và hơi ẩm từ biển, ngoài ra còn có khả năng chống rong rêu, nấm mốc vượt trội cũng như có độ an toàn cao, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, công nghệ Colour Lock™ tiên tiến của sản phẩm đảm bảo độ bền màu và chống phai màu hiệu quả lên đến 10 năm, vì thế với dòng sơn cao cấp sẽ mang lại độ bền, tính về giá trị lâu dài sẽ vô cùng tiết kiệm và là sự đầu tư khôn ngoan. Đặc biệt, sản phẩm này còn có thêm tính năng Keep Cool™ giúp giảm nhiệt của bề mặt tường được tới 5oC, tiết kiệm điện năng làm mát lên tới 15%.

Dự án Ori Garden Đà Nẵng được bảo vệ tối ưu với dòng sơn ngoại thất Dulux Professional Weathershield E1000

Nhân bà vừa nhắc tới chữ "định kiến" về NOXH tại Việt Nam, vậy thì Ori Garden Đà Nẵng có những đặc điểm gì khác với các dự án khác?

The Ori Garden Đà Nẵng có 3 điểm khác biệt so với các dự án khác. Thứ nhất là kiến trúc xanh theo phong cách Nhật Bản, thiết kế không chỉ đẹp, trân trọng thiên nhiên, bố trí thông minh, mà còn phù hợp với cảnh quan chung của một thành phố du lịch. Thứ hai là hệ thống tiện ích áp dụng công nghệ quản lý hiện đại hứa hẹn vượt mong đợi của cư dân. Và thứ ba là dự án được vận hành bởi một đơn vị quản lý rất chuyên nghiệp. Tầm nhìn của Ori Garden là nâng tầm chất lượng của NOXH để mỗi người dân Việt Nam đều có một tổ ấm thật sự, chất lượng cuộc sống được cải thiện hơn, theo kịp những quốc gia tiến bộ khác.

Cũng chính vì đồng cảm với quan điểm đó nên Dulux Professional rất vinh dự khi được trở thành đối tác của dự án. Chúng tôi cũng mong muốn được hợp tác với các dự án NOXH khác có chung tầm nhìn như thế nữa.

AkzoNobel là doanh nghiệp nước ngoài rất chú trọng tới vai trò xã hội tại các nước bản địa. Ở Việt Nam, hàng năm AkzoNobel đều có những chương trình thể hiện vai trò đó một cách thực tế và đầy thú vị, ví dụ như các dự án sơn mới lại các ngọn hải đăng, sơn trường học, hoặc kết hợp với các họa sĩ trong các dự án nghệ thuật… Vậy việc kết hợp với dự án lần này có phải cũng nằm trong việc thực hiện vai trò xã hội của doanh nghiệp không, hay đơn thuần chỉ là hợp tác kinh doanh?

Thực ra đây không hoàn toàn là hoạt động CSR (Corporate social responsibility – Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) vì về mặt chính thống thì việc này vẫn là hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, thương hiệu Dulux nói chung được AkzoNobel định vị với sứ mệnh "Let’s colour" - điểm tô sắc màu cho cuộc sống tốt đẹp hơn, vì thế với những dự án có tầm nhìn mang lại chất lượng cuộc sống tươi đẹp hơn như The Ori Garden thì chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia và hỗ trợ bằng tất cả những gì có thể. Chúng tôi rất hy vọng với sự góp sức của Dulux Professional, The Ori Garden sẽ thực sự xây dựng nên một tiêu chuẩn mới hoàn toàn cho định nghĩa NOXH tại Việt Nam.

Vậy còn chiến lược phát triển bền vững 3P "People. Paint. Planet." của AkzoNobel thì sao, dự án này có nằm trong chiến lược ấy không thưa bà?

Chiến lược 3P của AkzoNobel được áp dụng trên toàn cầu và trong tất cả các hoạt động, các sản phẩm. Với định hướng phát triển bền vững, 100% sản phẩm của AkzoNobel đều đạt các chứng nhận thân thiện với môi trường và sức khỏe của con người. Chúng tôi luôn mong muốn hành tinh này, cuộc sống này mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Chúng tôi hợp tác với The Ori Garden cũng với tâm thế này.

Ngoài những điều ấy ra thì AkzoNobel còn thông điệp nào muốn gửi gắm qua sự hợp tác này không?

Như đã chia sẻ, chúng tôi cũng không có thông điệp to lớn nào cả, mà chỉ muốn chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn và góp phần trong việc nâng cấp chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Hy vọng The Ori Garden sẽ thực sự mang tới cho người dân trải nghiệm về một khái niệm NOXH hoàn toàn khác biệt, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện thú vị!